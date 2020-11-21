10 привычек людей, которые все время себя обесценивают, но сами этого не замечают

Психолог Гленн Ширальди дала интересное определение здоровой самооценки: это убежденность в том, что каждый человек ценен так же, как и остальные, но не более того. Эту простую истину сложно принять людям с заниженной самооценкой, ведь они постоянно сравнивают себя с другими и все время думают, что проиграли.

Мы в AdMe.ru уверены, что порой для счастья не хватает лишь капельки любви к себе. Поэтому изучили научные источники и нашли не самые очевидные привычки людей, которые постоянно себя обесценивают. Мы считаем, что от таких установок нужно поскорее избавляться.

1. Не стеснены в финансах, но покупают дешевые вещи и косметику, потому что «и так сойдет»

Деньги — это не просто материальный ресурс. Они отображают отношение к себе и другим. Если женщина постоянно экономит на себе, но о стоимости подарка друзьям или членам семьи даже не задумывается, понять ее приоритеты несложно. Чаще всего за «финансовой анорексией» скрывается низкая самооценка и нелюбовь к себе. Человек уверен, что недостоин чего-то хорошего, поэтому отказывается покупать вещи, которые приносят удовольствие. К слову, дешевая одежда заставляет нас чувствовать себя еще хуже, так что получается замкнутый круг. Сразу перестать себя ограничивать сложно, но стоит сделать хотя бы маленький первый шаг. Выберите одну часть тела, которая вам нравится, и купите для нее что-то хорошее и дорогое: тушь для глаз, помаду для губ или лак для ногтей. Еще психологи советуют мотивировать себя через пользу. Никак не запишетесь в зал, потому что жаба душит купить абонемент? Убедите себя, что это не пустая трата денег, а инвестиция в здоровье.

2. Надевают красивое белье только по особому поводу

Низкая самооценка проявляется в повышенной тревожности, нерешительности и острой потребности в чужом одобрении. Нередко у женщин есть только 2 вида белья: простенькое «для себя» (в идеале — купленное по скидке) и кружевное «для особых случаев». Но ведь есть золотая середина — носить красивые вещи независимо от того, увидит ли их кто-то еще. Тем более что нижнее белье влияет на самооценку женщины, а боязнь осуждения — это деструктивная привычка, которую нужно искоренять.

3. Прячут лицо под толстым слоем косметики

Всем известен так называемый «эффект помады»: это когда накрасишь губы — и самооценка тут же летит вверх. Специалисты подтверждают, что многие женщины действительно лучше себя чувствуют с макияжем и даже больше нравятся окружающим. При этом ученые не исключают вероятности самоисполняющегося пророчества. Девушка ожидает, что с косметикой станет красивее, поэтому держится увереннее, и другие люди это считывают. Женщины с низкой самооценкой вообще думают, что хорошо выглядят только с макияжем, или боятся, что люди разочаруются, увидев их настоящее лицо. Дамы, которые красятся реже, более уверены в себе и эмоционально устойчивы. Есть простая психологическая практика, которая поможет преодолеть зависимость от косметики и принять себя. Нужно каждый день хотя бы по 10 минут сидеть перед зеркалом и рассматривать свое ненакрашенное лицо. Результат обещают через 2 недели.

4. Заставляют себя делать то, чего не хотят

Порой люди берут на себя тягостные обязательства только ради похвалы. Они не прислушиваются к собственным желаниям и боятся не соответствовать чужим стандартам. Но неуважение к своим потребностям — прямая дорога к обесцениванию себя и ухудшению качества жизни. Порой просто необходимо понять, кто ты, не идентифицируя себя с социальными ролями: матерью, женой, сыном, офисным сотрудником или человеком, который почему-то всем что-то должен. Мы живем только раз, и обидно тратить свое время лишь на то, чего хотят другие.

5. Носят слишком откровенную одежду

Многие женщины попадают в ловушку самообъективизации и воспринимают свое тело исключительно как красивый предмет. Стремясь быть привлекательными в глазах других, они нередко затыкают рот собственному «я» и выбирают чересчур открытые или облегающие вещи. Такой подход не только выдает неуверенность женщин («Я нравлюсь, только когда одета определенным образом»), но и играет против них самих. Ведь одежда — это способ самовыражения личности. Во многих случаях мини-юбка, слишком глубокое декольте или откровенный разрез на платье могут натолкнуть на мысль, что в других сферах — профессиональной, творческой, семейной — женщина попросту не реализовалась.

6. Вообще не придают значения внешнему виду

Многие подростки стесняются своего тела и прячут его под мешковатой одеждой. Если низкая самооценка перекочевала и во взрослый возраст, человеку становится все равно, как он выглядит. То же самое происходит, когда мы чувствуем себя несчастными: вся психическая энергия направлена внутрь и выбор одежды кажется пустой тратой времени. В подавленном состоянии многие предпочитают носить бесформенные кофты и простые джинсы просто потому, что выбор этой одежды не требует особых усилий. При этом психологи отмечают, что не только наше внутреннее состояние влияет на то, как мы одеты, — обратная связь тоже работает. Когда на душе кошки скребут, нужно наряжаться в то, что ассоциируется со счастьем.

7. Не просто не скрывают того, что сами себя обесценивают, а еще и рассказывают об этом другим

Зачем мы порой говорим другим гадости о себе, принижаем собственные достоинства и ноем? Если верить психологам, это банальная мольба об утешении и попытка выпросить комплимент. Людям с заниженной самооценкой порой жизненно необходимо получить от других доказательства своей состоятельности. Внимания они тоже требуют весьма изощренным способом: демонстративно грустят, ноют, дуются и обижаются, если их не поддерживают. Но в ответ на такое поведение можно получить негативную реакцию, которая еще больше подорвет веру в себя и других.

8. Боятся выделиться из толпы

Зависимость от чужого одобрения проявляется в страхе носить яркие вещи, которые, как кажется человеку, не соответствуют его образу в глазах других людей. Если он считает себя неудачником, то одевается так, чтобы не выходить из этой роли. Или выбирает самые невзрачные вещи, даже если выглядит в них так себе. Яркие цвета и уличный стиль выбирают открытые, компанейские и уверенные в себе люди. Те же, у кого высокий уровень невротизма, испытывают постоянную тревогу и сомнения. Им комфортнее ходить в неприметной черной одежде или выбирать жесткие фактурные вещи, которые служат своеобразной броней от внешнего мира.

9. Носят одежду и обувь, вызывающую дискомфорт

Люди, которые не отличаются любовью к себе, пытаются выглядеть так, как принято в обществе, и испытывают от этого жуткий стресс. Почему-то считается, что высокие каблуки — атрибут красивой женщины. И вот неуверенная в себе дама взгромождается на шпильки, которые ненавидит всей душой, лишь бы вписаться в установленную «норму». При этом мода на высокие каблуки проходит — в тренде удобная обувь на плоской подошве и низком каблуке. Стало очевидно, что навязанные стандарты красоты чреваты травмами, проблемами со здоровьем и неприятностями вроде волдырей или врастающих ногтей. Хотя любящие себя женщины и раньше не стеснялись носить кеды, сникерсы и простые ботинки.

10. Пытаются решить психологические проблемы при помощи пластической хирургии

Одно дело — исправить искривленную носовую перегородку, которая мешает дышать, или убрать очевидный дефект. Но некоторые люди стремятся исправить в себе все и выдают тем самым свою низкую самооценку. Они не принимают данную природой внешность и пытаются через пластику обрести недостающее чувство собственного достоинства. При этом специалисты обнаружили, что подобные модификации не особо-то и решают психологические проблемы. Многие пациенты остаются довольны частью тела, над которой поработал хирург, но все остальное им может и дальше не нравиться. Если же человек страдает дисморфофобией, ему в принципе все время хочется себя перекроить. Возможно, стоит научиться принимать себя, а не обесценивать каждый сантиметр своего тела?

Вы можете по внешнему виду или манере поведения определить самооценку человека? Что вам сразу бросается в глаза?