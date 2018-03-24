10 примеров, как профессия влияет на нашу личность, и как это исправить

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Согласно социологическим исследованиям, человек проводит на работе больше трети своей жизни, трудясь по 40 часов в неделю. Разумеется, то, чем мы занимаемся на протяжении такого длительного времени, влияет на нас и наши психологические особенности.

Помимо безусловно положительного влияния вашей профессии на вас, существует и отрицательная сторона — так называемая профессиональная деформация личности. Бизнесмен не перестает просматривать рабочую почту на пляже, а военнослужащий продолжает строить своих близких в уютной атмосфере дома. AdMe.ru описал, как именно различные профессии меняют личность, а также собрал советы, как научиться переключаться, чтобы не стать пленником своей профессии и не «застрять в костюме».

Военнослужащий

Профессия военного сказывается не только на самом ее представителе, но и на его семье. Родные живут в атмосфере строжайшей дисциплины. Ребенка, воспитанного в семье военнослужащего, не спутать с ребенком архитектора или журналиста. Честь, достоинство и отличная физическая подготовка — большие плюсы данной профессии, однако со временем у военнослужащих вырабатываются жесткость, цинизм, утрачивается способность сопереживать. Военные должны быть объективными и воспринимать ситуацию, руководствуясь исключительно логикой, а не жалостью и любовью к ближнему. Поэтому им достаточно трудно оставаться мягкими и добрыми для родных.

Медик

Профессия медработника, когда человек каждый день сталкивается со страданием, болью и смертью, вырабатывает защитную реакцию в виде равнодушия, холодности и цинизма. А своеобразный юмор, присущий многим врачам, — это психологическая защита от каждодневного стресса и страха. Привычка не показывать свои эмоции и относиться ко всему с холодной головой порождает замкнутость и нежелание делиться своими собственными проблемами. Врачи привыкают всегда быть в боевой готовности и физически, и психологически, чтобы прийти на помощь в любую секунду.

Учитель

Профессиональный педагог умело управляет детским коллективом, поэтому с годами в нем вырабатывается некая строгость или властность. Авторитарность, консерватизм, склонность к монологам и представление о важности соблюдения формальностей — вот качества, появляющиеся у учителя. Когда преподаватель целыми днями работает с детьми, он начинает так же относиться и к своим близким любого возраста: дать совет, все приготовить, объяснить по 10 раз, все преподнести на блюдечке, разжевать и положить в рот.

Бизнесмен

Начнем с того, что бизнесмен — это не профессия, а образ жизни и мышления. Часто профессия не позволяет идти на компромиссы и давать слабину. Чтобы стать успешным в бизнесе, работа должна стать центром жизни, ее главной составляющей. Именно поэтому бизнесмен трудится круглые сутки, постоянно думая о своем детище. Бизнес — это непрерывное развитие без конечной цели, поэтому и сам профессионал находится в постоянном поиске разнообразия и процессе самосовершенствования, чего требует и от своего окружения. Находясь в вечном поиске, бизнесмен порой не знает, что нужно лично ему.

Юрист

Данная профессия подходит только морально устойчивым людям, ведь на юристов часто оказывается психологическое давление. В юриспруденции правит культура молчания. О проблемах говорить не принято, поэтому юристы, нуждающиеся в помощи, за поддержкой обращаются редко. Это приводит к риску возникновения депрессии и тревожности. А успешная карьера требует «мышления пессимиста» — способности предвидеть все возможные негативные сценарии развития событий для клиента. Юристы часто работают с перегрузками, скрывая проблемы со здоровьем, чтобы не тормозить карьеру.

Бухгалтер

Бухгалтерам сложно переключаться с работы на личную жизнь: они так привыкли к сосредоточенной работе с цифрами, что даже бытует шутка, что бухгалтер — это диагноз. Дотошность и любовь к протоколу, свойственные этой профессии, бухгалтеры переносят на свою жизнь. Годы монотонной, кропотливой работы не проходят даром: они порождают и культивируют занудство и педантичность. Бухгалтеры раскладывают все по полочкам и привыкли все делать по расписанию. Они тщательно планируют семейный бюджет, квартиру содержат в идеальном порядке.

Журналист

Журналисты постоянно находятся в гуще событий, они часто видят неприятные и страшные вещи, которые могут оказывать пагубное воздействие на психику. И одновременно с этим — невозможность абстрагироваться от происходящего, так как любая новая информация воспринимается как повод для очередной статьи или репортажа. Работа журналиста подразумевает контакты с разными людьми, далеко не всегда приятными и интересными. Отсутствие возможности выражать свою точку зрения из-за цензуры тоже приводит к гнетущему состоянию. А работа в выходные, ночные репортажи, недосыпание быстро выматывают организм.

Психолог

Часто изучать психологию люди идут для того, чтобы научиться справляться с самим собой. Многие психологи изучают и анализируют чужие проблемы, чтобы найти корни своих собственных. Пропуская чужие страдания и проблемы через себя на работе, психолог подвергается риску эмоционального выгорания. Профессионал понимает, что от его действий в значительной мере зависит благополучие и душевное состояние его клиентов. Такая ответственность может вызвать напряжение и боязнь совершить непоправимую ошибку.

Фрилансер

Фрилансером может быть коммуникабельный человек с железной самодисциплиной. Но нестабильный доход и социальная незащищенность рождают перманентное состояние неуверенности. Часто для фрилансера дом — это место его работы, из-за чего нет возможности переключения между работой и домом и смены рабочей обстановки на домашнюю. К этому добавляются ненормированный рабочий график и постоянные мысли о своих проектах. Поэтому именно для фрилансеров важно научиться менять обстановку и локацию, чтобы помогать себе психологически расслабляться.

Архитектор

Архитекторы — известные трудоголики. Недаром существует много шуток про одно-единственное горящее в ночи окно в комнате архитектора или всегда усталый вид. Постоянные задержки в офисе, работа в выходные, недосыпание не приводят ни к чему хорошему. Круг общения архитектора состоит, как правило, из других архитекторов, с прочими людьми им редко бывает интересно. Постоянное эмоциональное напряжение, повышенное чувство ответственности, частые конфликты с заказчиками, творческие кризисы вкупе с легкой манией величия часто приводят к депрессиям.

Несколько полезных советов для трудоголиков, чья работа превратилась в смысл их жизни

Научитесь управлять своим временем. Старайтесь расписывать все дела сразу на неделю вперед, учитывая время на дорогу. Вносите в график не только обязательные дела, но и развлечения. Этот совет подходит не только офисным работникам с нормированным графиком, но и фрилансерам, ведь им еще сложнее разграничить работу и личную жизнь.

Старайтесь расписывать все дела сразу на неделю вперед, учитывая время на дорогу. Вносите в график не только обязательные дела, но и развлечения. Этот совет подходит не только офисным работникам с нормированным графиком, но и фрилансерам, ведь им еще сложнее разграничить работу и личную жизнь. Проводите деловые встречи днем. Это позволит вам освободить вечера для любимого хобби, спорта и близких. Первым делом выполняйте важную работу — такой подход подарит вам часы отдыха во второй половине дня.

Это позволит вам освободить вечера для любимого хобби, спорта и близких. Первым делом выполняйте важную работу — такой подход подарит вам часы отдыха во второй половине дня. Научитесь отключаться от работы. Не берите работу на дом, заведите рабочую почту, которую нельзя проверять в выходные, купите второй рабочий телефон, который можно выключать. Сразу после окончания трудового дня займитесь спортом, примите ванну, прогуляйтесь по парку, чтобы переключить сознание.

Не берите работу на дом, заведите рабочую почту, которую нельзя проверять в выходные, купите второй рабочий телефон, который можно выключать. Сразу после окончания трудового дня займитесь спортом, примите ванну, прогуляйтесь по парку, чтобы переключить сознание. Уходите с головой в любимое хобби. Здорово, если ваша страсть и является вашей работой, однако даже в этом случае можно найти еще одно дело по душе. Ведь «отдых — это смена деятельности», как сказал академик Иван Петрович Павлов. Выделите несколько часов в неделю на хобби.

Здорово, если ваша страсть и является вашей работой, однако даже в этом случае можно найти еще одно дело по душе. Ведь «отдых — это смена деятельности», как сказал академик Иван Петрович Павлов. Выделите несколько часов в неделю на хобби. Отгородитесь от своего рабочего статуса. Если на работе вы руководите коллективом, попробуйте дома отдать пальму первенства своей второй половинке. Если, напротив, вы изо дня в день выполняете чьи-то указания, старайтесь руководить в семье, чтобы почувствовать свою значимость.

Если на работе вы руководите коллективом, попробуйте дома отдать пальму первенства своей второй половинке. Если, напротив, вы изо дня в день выполняете чьи-то указания, старайтесь руководить в семье, чтобы почувствовать свою значимость. Научитесь говорить «нет». Ненужным людям, делам, скучным мероприятиям. Научитесь быть избирательным во всем: организуйте все дела по приоритетам и цените свое драгоценное время!

Ненужным людям, делам, скучным мероприятиям. Научитесь быть избирательным во всем: организуйте все дела по приоритетам и цените свое драгоценное время! Начните делегировать полномочия. Не берите всю ответственность на себя, научитесь разделять задачи. Некоторые дела решаются сами, без вашего участия. А семья или друзья наверняка будут рады вам помочь, стоит только их об этом попросить.