10 примеров, как профессия влияет на нашу личность, и как это исправить
Согласно социологическим исследованиям, человек проводит на работе больше трети своей жизни, трудясь по 40 часов в неделю. Разумеется, то, чем мы занимаемся на протяжении такого длительного времени, влияет на нас и наши психологические особенности.
Помимо безусловно положительного влияния вашей профессии на вас, существует и отрицательная сторона — так называемая профессиональная деформация личности. Бизнесмен не перестает просматривать рабочую почту на пляже, а военнослужащий продолжает строить своих близких в уютной атмосфере дома.
AdMe.ru описал, как именно различные профессии меняют личность, а также собрал советы, как научиться переключаться, чтобы не стать пленником своей профессии и не «застрять в костюме».
Военнослужащий
Профессия военного сказывается не только на самом ее представителе, но и на его семье. Родные живут в атмосфере строжайшей дисциплины. Ребенка, воспитанного в семье военнослужащего, не спутать с ребенком архитектора или журналиста. Честь, достоинство и отличная физическая подготовка — большие плюсы данной профессии, однако со временем у военнослужащих вырабатываются жесткость, цинизм, утрачивается способность сопереживать. Военные должны быть объективными и воспринимать ситуацию, руководствуясь исключительно логикой, а не жалостью и любовью к ближнему. Поэтому им достаточно трудно оставаться мягкими и добрыми для родных.
Медик
Профессия медработника, когда человек каждый день сталкивается со страданием, болью и смертью, вырабатывает защитную реакцию в виде равнодушия, холодности и цинизма. А своеобразный юмор, присущий многим врачам, — это психологическая защита от каждодневного стресса и страха. Привычка не показывать свои эмоции и относиться ко всему с холодной головой порождает замкнутость и нежелание делиться своими собственными проблемами. Врачи привыкают всегда быть в боевой готовности и физически, и психологически, чтобы прийти на помощь в любую секунду.
Учитель
Профессиональный педагог умело управляет детским коллективом, поэтому с годами в нем вырабатывается некая строгость или властность. Авторитарность, консерватизм, склонность к монологам и представление о важности соблюдения формальностей — вот качества, появляющиеся у учителя. Когда преподаватель целыми днями работает с детьми, он начинает так же относиться и к своим близким любого возраста: дать совет, все приготовить, объяснить по 10 раз, все преподнести на блюдечке, разжевать и положить в рот.
Бизнесмен
Начнем с того, что бизнесмен — это не профессия, а образ жизни и мышления. Часто профессия не позволяет идти на компромиссы и давать слабину. Чтобы стать успешным в бизнесе, работа должна стать центром жизни, ее главной составляющей. Именно поэтому бизнесмен трудится круглые сутки, постоянно думая о своем детище. Бизнес — это непрерывное развитие без конечной цели, поэтому и сам профессионал находится в постоянном поиске разнообразия и процессе самосовершенствования, чего требует и от своего окружения. Находясь в вечном поиске, бизнесмен порой не знает, что нужно лично ему.
Юрист
Данная профессия подходит только морально устойчивым людям, ведь на юристов часто оказывается психологическое давление. В юриспруденции правит культура молчания. О проблемах говорить не принято, поэтому юристы, нуждающиеся в помощи, за поддержкой обращаются редко. Это приводит к риску возникновения депрессии и тревожности. А успешная карьера требует «мышления пессимиста» — способности предвидеть все возможные негативные сценарии развития событий для клиента. Юристы часто работают с перегрузками, скрывая проблемы со здоровьем, чтобы не тормозить карьеру.
Бухгалтер
Бухгалтерам сложно переключаться с работы на личную жизнь: они так привыкли к сосредоточенной работе с цифрами, что даже бытует шутка, что бухгалтер — это диагноз. Дотошность и любовь к протоколу, свойственные этой профессии, бухгалтеры переносят на свою жизнь. Годы монотонной, кропотливой работы не проходят даром: они порождают и культивируют занудство и педантичность. Бухгалтеры раскладывают все по полочкам и привыкли все делать по расписанию. Они тщательно планируют семейный бюджет, квартиру содержат в идеальном порядке.
Журналист
Журналисты постоянно находятся в гуще событий, они часто видят неприятные и страшные вещи, которые могут оказывать пагубное воздействие на психику. И одновременно с этим — невозможность абстрагироваться от происходящего, так как любая новая информация воспринимается как повод для очередной статьи или репортажа. Работа журналиста подразумевает контакты с разными людьми, далеко не всегда приятными и интересными. Отсутствие возможности выражать свою точку зрения из-за цензуры тоже приводит к гнетущему состоянию. А работа в выходные, ночные репортажи, недосыпание быстро выматывают организм.
Психолог
Часто изучать психологию люди идут для того, чтобы научиться справляться с самим собой. Многие психологи изучают и анализируют чужие проблемы, чтобы найти корни своих собственных. Пропуская чужие страдания и проблемы через себя на работе, психолог подвергается риску эмоционального выгорания. Профессионал понимает, что от его действий в значительной мере зависит благополучие и душевное состояние его клиентов. Такая ответственность может вызвать напряжение и боязнь совершить непоправимую ошибку.
Фрилансер
Фрилансером может быть коммуникабельный человек с железной самодисциплиной. Но нестабильный доход и социальная незащищенность рождают перманентное состояние неуверенности. Часто для фрилансера дом — это место его работы, из-за чего нет возможности переключения между работой и домом и смены рабочей обстановки на домашнюю. К этому добавляются ненормированный рабочий график и постоянные мысли о своих проектах. Поэтому именно для фрилансеров важно научиться менять обстановку и локацию, чтобы помогать себе психологически расслабляться.
Архитектор
Архитекторы — известные трудоголики. Недаром существует много шуток про одно-единственное горящее в ночи окно в комнате архитектора или всегда усталый вид. Постоянные задержки в офисе, работа в выходные, недосыпание не приводят ни к чему хорошему. Круг общения архитектора состоит, как правило, из других архитекторов, с прочими людьми им редко бывает интересно. Постоянное эмоциональное напряжение, повышенное чувство ответственности, частые конфликты с заказчиками, творческие кризисы вкупе с легкой манией величия часто приводят к депрессиям.
Несколько полезных советов для трудоголиков, чья работа превратилась в смысл их жизни
- Научитесь управлять своим временем. Старайтесь расписывать все дела сразу на неделю вперед, учитывая время на дорогу. Вносите в график не только обязательные дела, но и развлечения. Этот совет подходит не только офисным работникам с нормированным графиком, но и фрилансерам, ведь им еще сложнее разграничить работу и личную жизнь.
- Проводите деловые встречи днем. Это позволит вам освободить вечера для любимого хобби, спорта и близких. Первым делом выполняйте важную работу — такой подход подарит вам часы отдыха во второй половине дня.
- Научитесь отключаться от работы. Не берите работу на дом, заведите рабочую почту, которую нельзя проверять в выходные, купите второй рабочий телефон, который можно выключать. Сразу после окончания трудового дня займитесь спортом, примите ванну, прогуляйтесь по парку, чтобы переключить сознание.
- Уходите с головой в любимое хобби. Здорово, если ваша страсть и является вашей работой, однако даже в этом случае можно найти еще одно дело по душе. Ведь «отдых — это смена деятельности», как сказал академик Иван Петрович Павлов. Выделите несколько часов в неделю на хобби.
- Отгородитесь от своего рабочего статуса. Если на работе вы руководите коллективом, попробуйте дома отдать пальму первенства своей второй половинке. Если, напротив, вы изо дня в день выполняете чьи-то указания, старайтесь руководить в семье, чтобы почувствовать свою значимость.
- Научитесь говорить «нет». Ненужным людям, делам, скучным мероприятиям. Научитесь быть избирательным во всем: организуйте все дела по приоритетам и цените свое драгоценное время!
- Начните делегировать полномочия. Не берите всю ответственность на себя, научитесь разделять задачи. Некоторые дела решаются сами, без вашего участия. А семья или друзья наверняка будут рады вам помочь, стоит только их об этом попросить.
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