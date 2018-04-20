10 причин, по которым наши дети не могут вести себя правильно

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Вряд ли на свете найдется родитель, который не ощущал бы свою вину за плохое поведение ребенка. За все промахи, ошибки и недочеты в воспитании. Однако есть неочевидные факторы, которые просто вынуждают ребенка вести себя не так, как от него ожидают мама, папа и бабушка. Иногда дети просто не в силах быть паиньками, и в этом нет вины родителей.

AdMe.ru спешит на помощь ответственным родителям, чтобы рассказать о неожиданных причинах, которые побуждают детей вести себя не лучшим образом.

1. Любопытство

Тяга к познанию мира толкает ребенка на странные (по мнению взрослых) вещи. «Что будет, если сбросить все книги с полки?», «А что, если смешать мамины тени для глаз и папин гель для бритья?» — детей действительно интересуют такие вопросы. Взрослые часто интерпретируют такое поведение как непослушание, но на самом деле ребенок проводит важный научный эксперимент и не стремится злить вас. Что делать? Проводите «легальные» эксперименты. Пусть малыш под присмотром мамы что-то смешивает, играет с сыпучими материалами — так он будет познавать мир во всем многообразии его проявлений.

2. Трудности коммуникации

Дети в 1,5–2 года, как правило, разговаривают неважно. Поэтому коммуникация с внешним миром очень затруднена. И если ваш малыш ударил соседа по песочнице лопаткой по голове, это не значит, что он агрессивный, просто он еще не может сказать: «Это моя игрушка, не бери ее». А еще бывают невыносимо колючие свитеры, слишком громкие возбуждающие звуки и другие причины для раздражительности. Что делать? Спокойно разговаривать и объяснять, а потом объяснить еще раз. Ребенок учится взаимодействию с миром у вас, родителей, — будьте терпимы, дети растут очень быстро и скоро усвоят необходимые правила.

3. Незрелость нервной системы

Дети до 3–4 лет еще не совсем контролируют свою импульсивность и не знают границ приемлемого поведения. Поэтому они часто проверяют на прочность ваши семейные правила. Неважно, как, может, малыш решил пойти на летнюю прогулку в варежках или вовсе отказался надеть, например, рубашку. К тому же у детей мало опыта в эмоциональной сфере, что приводит к слезам и даже истерикам, а сломанная игрушка может стать настоящей катастрофой. Что делать? Четко стоять на своем. Наша жизнь утроена так, что дети нуждаются в нерушимых границах — правилах, нарушать которые нельзя.

4. Жажда независимости

Несмотря на то что ребенок родился совсем недавно, он уже личность. Как бы родителям ни было тяжело это признавать, но это так. И как каждая личность, ребенок испытывает потребность быть значимым и иметь свое обособленное жизненное пространство. Игнорирование значимости ребенка ведет к агрессии — самому легкому способу утвердиться в этом огромном мире. А если родители не дают малышу пространства для личных секретов и сокровенных мыслей, то он попросту может начать врать. Что делать? Слушать и слышать, дать возможность быть самостоятельным и «взрослым». Даже такая простая, на первый взгляд, вещь, как самостоятельное одевание, способна повысить самооценку ребенка.

5. Изменения в жизни

Дети — самые настоящие ретрограды, и стабильность во всем жизненно важна для гармоничного роста. Любые изменения в жизни — не только отрицательные (например, развод родителей), но и положительные (переезд, поход в сад, школу, рождение братьев и сестер) — приведут к изменениям в поведении. Ребенок может стать шумным, агрессивным и нетерпимым в новой для себя ситуации. Что делать? Создать для своего чада зону комфорта, стабильности, безопасности. Пусть это будут знакомые игрушки или общение с друзьями — все, что поможет ребенку преодолеть стресс.

6. Пища с высоким содержанием сахара

Влияние потребления сахара на поведение детей — горячо обсуждаемая тема в среде педиатров. Многие родители отмечают изменения (не в лучшую сторону) в поведении своих детей после того, как те наелись сладостей. По данным нескольких исследований, повышенное потребление углеводов может быть связано с гиперактивностью у детей. Что делать? Продукты с высоким содержанием сахара — это не только конфеты, шоколад и газировка. Некоторые йогурты, злаки и даже мюсли — продукты с высоким гликемическим индексом, которые способны повысить уровень глюкозы в крови.

7. Наследственность

Родители детей, которые не могут сосредоточиться, склонны нервничать и действовать импульсивно, могут наконец вздохнуть спокойно. В поведении детей с СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности) виновато не плохое воспитание, а гены. Мамы и папы гиперактивных детей часто слышат обвинения в том, что не сумели хорошо воспитать ребенка. Ученые из Кардиффа заявляют: плохое поведение может передаваться по наследству. Что делать? Синдром гиперактивности и дефицита внимания требует обращения к врачу. Это неврологическо-поведенческое расстройство, и корректировать его должен специалист.

8. Недостаток свободного времени

Сегодня дети постоянно заняты — кружки, спортивные секции и развивающие центры занимают почти все свободное время. А когда же просто поиграть? Игры — важная составляющая эмоционального и социального развития человека. Во время игрового процесса рождаются навыки взаимодействия со сверстниками. В свою очередь, отсутствие таких навыков приводит к недостатку взаимопонимания, дракам и конфликтам. Даже банальное безделье идет на пользу развитию ребенка — в разумных пределах, конечно. Когда ваше чадо лежит на диване или просто так отдыхает в «неположенные» часы — идут мыслительные процессы и формируются творческие идеи. Что делать? Не стремитесь занять все свободное время детей обучением чему-то очень полезному и не торопитесь вторгаться в уже начавшуюся игру. Помните о том, что игровой процесс не менее важен, чем процесс обучения. Именно в игре ребенок впервые учится сам принимать решения, общаться с другими людьми и брать ответственность за поступки.

вторгаться в уже начавшуюся игру. Помните о том, что игровой процесс не менее важен, чем процесс обучения. Именно в игре ребенок впервые учится сам принимать решения, общаться с другими людьми и брать ответственность за поступки. Не ругайте детей, которые предпочитают поспать лишний часок или любят немного побездельничать. Все это части творческого процесса. Вдруг у вас растет гений?

9. Детский эгоцентризм

Психика детей устроена так, что до определенного возраста они просто не способны на сочувствие, эмпатию и сопереживание. Малыши более всего заинтересованы в получении собственной выгоды и просто не способны видеть точку зрения оппонента. Даже играя бок о бок, малыши играют в одиночку — если вы внимательно прислушаетесь к группе детей, которые, кажется, разговаривают, то услышите, что говорят они, не придавая значения ответам товарищей. Так что даже самые простые групповые игры, например прятки, недоступны для детей определенного возраста — они просто не сумеют в них играть. Что делать? Подождать. Серьезно, при нормальном психическом развитии к 3–4 годам дети осознают, что мир не крутится только вокруг них, они научатся играть друг с другом, делиться игрушками и жалеть товарища, разбившего коленку, а не смеяться над ним.

10. Фрустрация

Фрустрация — это психическое состояние, возникающее в ситуации несоответствия желаний имеющимся возможностям. Взрослые люди, столкнувшись с этим несоответствием, приобретают неврозы, депрессию, тревожные состояния, а особо впечатлительные и вовсе разочаровываются в жизни. Детская же психика устроена по-другому: столкнувшись с непреодолимым препятствием (мама не разрешила нырнуть в лужу), ребенок заплачет или устроит истерику, таким образом просто выпуская пар. Что делать? Старайтесь избегать ситуаций, провоцирующих истерики у ребенка. Ни разу еще не выходили без истерики из магазина? Просто не ходите туда некоторое время. Установите четкие и понятные правила, не допускающие двойного толкования.