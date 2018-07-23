10 современных принцесс, которые похожи на нас больше, чем можно представить

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На взгляд простого человека, жизнь принцесс — сплошной беззаботный праздник, а единственная сложность, с которой им приходится столкнуться, — выбор очередного роскошного наряда. Но много ли общего имеет такое представление с реальностью? Мы решили выяснить это, и оказалось, что жизнь требует от настоящей принцессы и оптимизма, и бесстрашия, и верности долгу и себе самой.

Перед вами 10 рассказов о современных женщинах из монарших семей — все эти принцессы продемонстрировали силу характера, принимая непростые решения. Нам в AdMe.ru кажется, что истории довольно поучительные. Может, и вам они будут интересны?

1. Кейт Миддлтон (Великобритания): целеустремленность

Будучи родом из обеспеченной семьи среднего класса, девушка могла бы не особо утруждать себя учебой и работой, сосредоточившись на поисках мужа. Однако будущая герцогиня Кембриджская несколько лет занимала должность маркетолога в семейном бизнесе и по совместительству работала в отделе закупок Jigsaw. А до этого, уже встречаясь с принцем Уильямом, получила диплом бакалавра по истории искусств, став в результате первой (!) английской принцессой с высшим образованием. Как знать, вдруг ее решение в корне изменит положение женщин в королевской семье Великобритании?

2. Саяко Курода (Япония): всё за любовь

Единственная дочь японского императора, принцесса Нори, приняв решение выйти замуж за простолюдина, была официально исключена из членов императорской семьи — таков закон. Чтобы адаптироваться к новой жизни, Саяко целый год до свадьбы училась всему, что кажется обыденным нам, но не знакомо принцессе Хризантемового трона: делать покупки, водить автомобиль, содержать в порядке дом. Саяко не испугалась трудностей и сделала выбор в пользу любви и свободы выбора.

3. Амира ат-Тавиль (Саудовская Аравия): независимость

Саудовская Аравия — одна из самых консервативных стран в отношении прав женщин. Однако принцесса Амира открыто выступила против традиционной закрытой одежды (см. фото), а также встала на сторону немногочисленных активисток, отстаивающих право женщин на «мужские» занятия вроде вождения автомобиля. Независимость принцессы в итоге стала причиной ее развода, но ее жизненная позиция остается активной и не зависит от наличия мужа.

4. Сикханисо Дламини (Свазиленд): бунт против традиций

Принцесса Сикханисо Дламини — первая из 23 детей короля Мсвати III, рожденная старшей из его 15 жен. Король Свазиленда обладает почти неограниченной властью на территории своей страны, и никто не осмеливается ему возражать. Никто, кроме старшей дочери. Сикханисо во всеуслышание выступила против института полигамии, заявив, что считает ее злом и несправедливостью. Законы этого африканского государства суровы, и за свой бунт принцесса не раз подвергалась избиению палками, но даже это не усмирило нрав бунтарки — Сикханисо продолжает плыть против течения, нарушая все правила, установленные коронованным папой для принцесс, например записывая музыку под псевдонимом Пашу.

5. Мадлен (Швеция): оптимизм

Никто не застрахован от неудач в личной жизни, вот и шведской принцессе пришлось столкнуться с предательством любимого человека — накануне свадьбы девушка разорвала помолвку. Что и говорить, непростое решение для принцессы, за личной жизнью которой наблюдает целая страна. Дабы отвлечься от личной драмы, Мадлен уехала в Нью-Йорк, где встретила человека, за которого впоследствии вышла замуж. И теперь счастлива в браке, судя по трогательным семейным фотографиям, которыми она иногда делится в сети.

6. Беатрикс (Нидерланды): вера в любимого

Когда 27-летняя наследница престола Нидерландов объявила о своей помолвке, возмущению ее подданных не было предела. Ведь избранником принцессы Беатрикс стал немецкий аристократ, в юности бывший членом гитлерюгенд (как, впрочем, большинство подростков Германии того времени). Но всеобщее неодобрение не смогло повлиять на решение Беатрикс — она вышла замуж за того, кого полюбила. И решение было верным, судя по тому, каким крепким оказался ее брак и плодотворным — правление.

7. Маха Чакри Сириндхорн (Таиланд): заботливость

О любви тайцев к своей принцессе в полной мере говорит имя, которое дал ей народ, — Пхатеп, что переводится как «принцесса-ангел». Сириндхорн с 16 лет начала помогать своему отцу-королю. Для того чтобы перечислить все благотворительные организации и соцпрограммы, патронируемые ею, не хватит этой статьи, особое внимание принцесса уделяет самым незащищенным слоям общества. Сириндхорн не довелось стать матерью — она не вышла замуж, но сами тайцы говорят, что у нее тысячи детей — весь народ королевства!

8. Марта Луиза (Норвегия): верность себе

Улыбчивая Марта Луиза всегда вызывала симпатию у простых норвежцев. Но когда принцесса во всеуслышание объявила, что обладает паранормальными способностями, и открыла центр Astarte Inspiration, где всех желающих обучали говорить с ангелами, на нее обрушился град насмешек. Однако это не заставило девушку пойти на попятный — она пишет книги на духовные темы и признается, что сейчас живет в ладу с собой. И пусть это выглядит как странность, но смелость девушки, решившейся на подобный шаг, бесспорна.

9. Астрид (Бельгия): верность борьбе

Одним из самых больших достижений принцессы Астрид Бельгийской является работа в поддержку Конвенции о запрещении противопехотных мин. Ее высочество лично посещает страны, население которых пострадало от мин, призывает к участию правительства стран, не подписавших пока конвенцию, и организует мероприятия по поддержке прямых и косвенных жертв. От хрупкой женщины обычно не ожидают столь пристального внимания к вопросам, связанным с армией. Но Астрид — полковник медицинской службы Королевских вооруженных сил Бельгии, она не понаслышке знает о вреде, причиняемом минами. Принцесса ведет эту борьбу почти 20 лет и, похоже, не собирается останавливаться.

10. Меган Маркл (Великобритания): вера в любовь

Когда принц Гарри представил миру свою избранницу, многим пришла на ум история Золушки. Будущая герцогиня Сассекская выросла в простой семье, от которой до английской королевской династии — как до луны. И словно для того, чтобы сходство со сказкой было полным, сводные сестра и брат Меган ничуть не обрадовались удаче сестренки. Родственники начали выливать на невесту принца тонны грязи в интернете и в личных письмах к ее будущему мужу. В этой ситуации остается только подивиться самообладанию Меган, с лица которой ни на мгновение не сошла улыбка.

Так что же получается...

Оказывается, у коронованных особ гораздо больше общего с обычными женщинами, чем можно было предположить. Да, мы с вами не принцессы, но нам тоже в какой-то момент нужно делать выбор: остановиться на достигнутом или работать над собой дальше, жить спокойно или выйти из зоны комфорта ради чего-то большего. Принцессы, о которых мы вам рассказали, с честью справились с выпавшими им испытаниями. А приходилось ли вам принимать непростые решения, которые не находили поддержки в вашем окружении? Расскажите об этом в комментариях — возможно, ваш опыт кому-то пригодится.