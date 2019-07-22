10 особенностей женского гардероба, которые говорят о низкой самооценке

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Встречают, как известно, по одежке. Правильно подобранный гардероб помогает достичь успеха не меньше, чем острый ум и хорошие манеры. Психологи утверждают, что вещи, которые человек покупает, напрямую связаны с его внутренним состоянием. И потому неосознанный выбор тех или иных предметов гардероба может свидетельствовать о низкой самооценке и имеющихся комплексах.

Мы в AdMe.ru решили разобраться, какая одежда говорит о неуверенности, и выделили 10 признаков, по которым можно распознать отношение человека к самому себе.

Однотипная одежда

Часто люди не хотят рисковать и идти на эксперименты в создании собственного образа. Из-за этого в гардеробе появляется множество похожих футболок, брюк и обуви. По мнению автора книги «Психология моды» профессора Карен Пайн, женщина, которая постоянно носит синие джинсы, склонна к депрессии и плохому настроению. Дамы, предпочитающие платья и разнообразие в гардеробе, напротив, чаще чувствуют себя счастливыми и пребывают в хорошем расположении духа.

Бесформенные, растянутые вещи

Психолог Дженнифер Баумгартнер в своей книге «Ты то, что ты носишь» писала, что любители объемных балахонов и противники облегающих силуэтов боятся привлекать к себе излишнее внимание и предпочитают оставаться в стороне. Однако это замечание не касается стиля oversize и одежды так называемого универсального размера. Если подобрать такую вещь правильно, то каждый будет чувствовать себя в ней не только комфортно, но и уверенно.

Блеклые цвета

Многое расскажет и цвет одежды. Жюль Стэндиш в книге «Основное руководство по тщательному одеванию» объясняет связь между внутренним состоянием человека и цветом его одежды. Например, блеклые, невыразительные оттенки и сочетания указывают на робость и застенчивость. Люди с такими особенностями поведения стремятся одеваться скромно, чтобы никто не обращал на них внимания. Стоит их приободрить и помочь им преодолеть стеснение.

Вещи не вашего размера

Одежда, которая мала или велика, может существенно снизить самооценку. Вещи слишком маленького размера подчеркивают нежелательные килограммы, а чересчур большие делают фигуру более громоздкой. Поэтому для подбора нового гардероба специалисты рекомендуют брать с собой в магазин честную подругу, которая сможет открыто сказать, что вам действительно подходит, а что лучше не покупать.

Спортивная форма

Ежедневное ношение объемных толстовок и тренировочных штанов говорит о том, что человек сомневается в красоте своего тела и желает его скрыть. Кроме того, появление в таком виде в офисе или на вечеринке — дурной тон. При этом спортивные вещи, подчеркивающие достоинства фигуры, наоборот, покупают те, у кого нет проблем с самооценкой. Уверенные в себе девушки, предпочитающие носить форму для фитнеса в повседневной жизни, выбирают обтягивающие лосины, смелые топы и удобные кроссовки.

Безропотное следование моде

Желание следовать всем капризам моды возникает у людей, которые сильно беспокоятся о том, что о них подумают окружающие. Они испытывают горячее желание не отстать от других и переживают, если их знакомым удалось приобрести вещи из новой коллекции раньше. Однако выбирать гардероб нужно не только с учетом последних тенденций, но и с пониманием того, что идет именно вам. Кроме того, эксперты призывают не привлекать внимание логотипами, ведь окружающие должны ценить вас, а не лейблы.

Шахматный узор

Орнамент в одежде женщина выбирает тоже неслучайно. Например, узор в виде черно-белых клеток может говорить о том, что человек находится в затруднительном положении или имеет скрытые комплексы. Если вы заметили, что подруга начала слишком часто надевать вещи с шахматным принтом, попробуйте поднять ей настроение, сделав комплимент или предложив пройтись по магазинам.

Излишне сексуальная одежда

Женщины в вызывающей одежде с декольте жаждут внимания. Острый недостаток комплиментов и желание выделиться нередко объясняются низкой самооценкой. Но если для такого наряда имеется особый повод (свадьба, коктейльная вечеринка), то ничто не мешает подчеркнуть достоинства фигуры. Главное — не увлекаться!

Слишком много пуговиц

Вещи с большим количеством пуговиц предпочитают мужчины и женщины, которые чтут собранность и аккуратность. Они всегда тщательно причесаны, дисциплинированны, организованны и никогда не опаздывают на встречи. Однако по мнению автора книги «Все врут! Учимся „вычислять“ людей по их внешнему виду» Светланы Кузиной, их уличают в негибкости и чрезмерной закрытости, часто приводящих к неуверенности в себе. Чтобы этого не произошло, постарайтесь ободрить такого человека, похвалив его безукоризненно сидящий костюм или идеальную прическу.

Одежда, которая не соответствует случаю

Люди, надевающие шорты на званый обед и являющиеся в офис в слишком откровенном наряде, — бунтари по натуре, но при этом любят держать все под контролем. С другой стороны, те, кто выбирает вещи не по случаю, нуждаются в том, чтобы их заметили, поэтому демонстративное отрицание дресс-кода можно считать следствием неуверенности в себе. Психологи рекомендуют формировать гардероб, предварительно продумав образы для разных ситуаций (работа, вечеринка), и не забывать прислушиваться к советам близких людей.