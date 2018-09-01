10 особенностей, которые притягивают противоположный пол, как магнит

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Какие люди считаются наиболее привлекательными? Голубоглазые блондинки и шатены с небольшой щетиной? Возможно, это и так. Но существуют и другие критерии, которые не так очевидны. Ученые из разных стран неустанно проводят исследования, чтобы определить, какие типажи нравятся большинству мужчин и женщин. В этой статье мы расскажем о привлекательных особенностях обоих полов.

Редакция AdMe.ru убеждена, что красоту определяет не только внешность, а потому в этой статье вы найдете и внутренние характеристики, которые привлекают противоположный пол.

1. Выражение лица

В 2011 году ученые попытались установить, какое выражение лица привлекает мужчин и женщин в противоположном поле. В исследовании приняли участие более 1 000 человек. Каждому из них показывали снимки людей с совершенно разными эмоциями. Это помогло установить, что мужчин привлекают счастливые женщины: улыбчивые, со «смеющимися» глазами. Женщинам же нравятся мужчины, на лице которых написана гордость. Ученые отметили, что такие выводы в целом соответствуют эволюционной и социально-культурной норме.

2. Активная жестикуляция

В 2016 году ученые наблюдали за людьми во время быстрых свиданий. Это помогло узнать, что и мужчины, и женщины предпочитают партнеров, которые активно жестикулируют. Именно с такими людьми опрошенные хотели встретиться повторно. Аналогичная ситуация с фотографиями. Более привлекательными и мужчинам, и женщинам кажутся люди противоположного пола, которые запечатлены на снимке в движении, а не в статичной позе.

3. Запах

Запах тела или духов может как оттолкнуть человека, так и, наоборот, привлечь его. И несмотря на то, что аромат чеснока изо рта убивает всю романтику, в целом этот продукт может быть полезен для сильного пола. Ученые установили, что женщин привлекает запах тела мужчин, которые ели чеснок. С парнями же такая хитрость не сработает. По мнению ученых, им нравится запах вкусных продуктов вроде пончиков или попкорна. Поэтому девушкам, которые хотят очаровать мужчину, следует отдать предпочтение более сладким духам.

4. Сходство с родителями противоположного пола

Британские ученые выяснили, что довольно часто женщин привлекают мужчины, у которых тот же цвет волос и глаз, что и у их отца. Аналогичная ситуация и с мужчинами: они выбирают девушек, похожих на свою мать. Конечно, это правило работает не всегда. Но у людей с таким сходством больше шансов добиться успеха у понравившегося человека.

5. Волосы

Мужчин чаще всего привлекают длинноволосые женщины. По мнению ученых, это заложено в сильный пол эволюцией. Ведь если у женщины длинные волосы, значит, они быстро растут и она, скорее всего, здорова и сможет вырастить потомство. Женщины же не так сильно зациклены на прическе мужчины. В большей мере это вопрос вкуса: кому-то нравятся длинноволосые парни, а кому-то — мужчины с короткой стрижкой. При этом предпочтения могут меняться.

6. Домашние питомцы

В своем эксперименте израильские ученые попросили женщин оценить мужчин по текстовым описаниям. У одних из представителей сильного пола были собаки, а у других нет. И всякий раз, когда в рассказе фигурировал пес, мужчина казался женщинам более привлекательным. Ученые связали такой феномен с тем, что владельцы домашних питомцев ассоциируются у девушек с серьезностью и готовностью к долгосрочным обязательствам. Для мужчин факт наличия у женщины домашнего животного особой роли не играет.

7. Музыка

В 2014 году исследователи попросили 1 500 женщин прослушать несколько музыкальных композиций: среди которых были как легкие, так и сложные. Уровень сложности музыки определялся количеством используемых в ней аккордов. После этого участники эксперимента должны были сказать, какая из композиций показалась им более привлекательной. Большая часть женщин таковой посчитала сложную музыку. При этом дамы отметили, что готовы были бы дать шанс в отношениях мужчинам, которые сочинили такие композиции. С мужчинами подобный эксперимент не проводился. Поэтому невозможно сказать, насколько увлечение музыкой влияет на привлекательность женщин в их глазах.

8. Примерно равная привлекательность

Часто ли можно встретить пары, в которых один из партнеров значительно привлекательнее второго? На самом деле нечасто, они скорее исключения, которые подтверждают правила. Ученые выяснили, что и мужчины, и женщины склонны выбирать себе спутника жизни примерно такого же уровня привлекательности, как и они сами. При этом более симпатичные люди в этом смысле избирательнее: они склонны оценивать жестче и искать максимально красивых спутников жизни. Это делается неосознанно. Но, конечно, никуда не деться от исключений.

9. Альтруизм

Альтруистическое поведение — еще один маячок, который привлекает как женщин, так и мужчин. Ученые считают, что такая особенность может быть обусловлена генетически: альтруистическое поведение говорит о том, что человек будет заботливым родителем, а это поможет передать гены будущим поколениям.

10. Размер ноги

Чаще всего мужчины склонны искать себе миниатюрных спутниц. А потому их также привлекает и небольшой размер ноги. Женщины же не столь категоричны в своих суждениях. Им нравятся как крупные мужчины с большим размером ноги, так и более миниатюрные представители сильного пола. Все дело в том, какую цель преследует женщина. Эволюционно любой человек склонен выбирать лучшего партнера, т. к. у него очевидно хорошие гены. А значит, высокие красавчики обладают преимуществом в этой гонке. Но для долгосрочных отношений важно, чтобы партнер был готов позаботиться о потомстве и не бросил женщину. А на эту роль, по мнению девушек, участвовавших в исследовании, больше подходят мужчины среднего роста с небольшим размером ноги.