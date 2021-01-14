10 культовых фильмов, которые тонко манипулируют нами. А замечают это далеко не все

Фильмы, в особенности те, что имеют культовый статус, так или иначе оказывают влияние на наше мировоззрение, поведение, даже моральные ценности. Одно дело, если картина явственно пропагандирует что-то и вы видите это сразу, и совсем другое — когда кино незаметно для зрителей укореняет в их головах определенные мысли, причем далеко не всегда приятные и полезные. Особенно если смотрит фильм ребенок или подросток.

AdMe.ru с удовольствием пересмотрел несколько легендарных картин и обнаружил в них довольно грубые, а порой и откровенно вредные послания.

1. «Вилли Вонка и шоколадная фабрика» (1971) и «Чарли и шоколадная фабрика» (2005)

Вилли Вонка — необычный персонаж. Он психически травмирован, но нашел в себе силы справиться с этим, создав шоколадную фабрику. Он весьма эксцентричен, но почему-то никого не настораживает его идея выстроить с главным героем — Чарли — «особые» отношения. Это милый безумец, однако стоит его рассердить, как безумие испаряется, а наружу выползает гнев. Основной посыл фильма в том, что мы не должны воспринимать таинственных незнакомцев как опасных личностей. Как знать — вдруг в следующий раз, когда ребенку предложит шоколадку обаятельный, но странный парень, а потом позовет его куда-нибудь прогуляться, дите может и согласиться. И вряд ли это кончится тем, что ему завещают целую фабрику по производству шоколада.

2. «Красавица и Чудовище» (2017)

Ключ всех похожих фильмов и мультфильмов («Шрек», например) в том, что внешняя красота не важна, а вот внутренняя значима. Но стоит присмотреться к сюжету, как становится ясно, что создатели кино противоречат сами себе. Прекрасный принц обратился в чудовище, поскольку его душевные качества оставляли желать лучшего, и его прокляла колдунья. Как только в обезображенное существо влюбляется прекрасная девушка и чувство оказывается взаимным, снова появляется волшебница и снимает проклятье. То есть в финале картины все становятся красивыми, а утверждение, что главную роль играет внутренняя красота, — бессмысленным.

3. «Дьявол носит Prada» (2006)

Главную героиню Энди жалели близкие, когда она никак не могла адаптироваться к новой работе. Но стоило ей начать добиваться карьерных высот, как ее возненавидели абсолютно все — начиная бойфрендом и заканчивая друзьями и даже коллегами. С другой стороны, мы видим Миранду Пристли — женщину, сделавшую себе карьеру, но потерявшую мужа. Это один из возможных вариантов развития жизненного пути Энди. Фильм, таким образом, активно пропагандирует простую, но неприятную мысль: если женщина успешна в работе, рано или поздно ей придется решать, что выбрать: карьеру или личную жизнь. Кино, кстати, еще и «правильное» решение подсказывает: выбирать надо личную жизнь. Хотя задумайтесь: парень Энди мог бы остаться с ней и играть роль домохозяина, поскольку его карьерный потенциал явно ниже.

4. «Рождественская история» (1983)

Мальчик Чарли очень хочет получить на Рождество пневматическую винтовку, однако мама и папа не хотят ее покупать, поскольку считают эту затею опасной. Мальчик не сдается и пишет большое сочинение в школе с подробным описанием оружия, о котором мечтает. Но и этот трюк не срабатывает. Тогда Чарли отправляется к Санта-Клаусу и просит подарок у него, однако Санта тоже считает, что это опасно. В итоге расстроенный мальчик на Рождество все-таки получает долгожданную «игрушку», которую дарит ему отец. Мораль считывается очень просто: если чего-то сильно хочешь, будь упертым — и ты это получишь, даже если взрослые, авторитетные люди против. Все бы ничего, только вот предмет вожделения Чарли вызывает большие вопросы.

5. «Клуб „Завтрак“» (1985)

Культовая картина о подростковой драме призвана была развеять стереотипы о непонятых изгоях, правильных спортсменах, золотой молодежи и отпетых хулиганах. Вместо этого создатели фильма лишь укрепили эти самые стереотипы. Например, хулиган Джон Бендер полкартины унижал и издевался над Клэр — девочкой из богатой семьи, а в финале влюбился в нее и все закончилось поцелуем. К сожалению, взрослым людям понятно, что эти отношения придут в тупик, как только появятся первые проблемы, поскольку, как ни крути, а противоположности не притягиваются. Тут, кстати, спрятана еще одна тревожная мысль: «Бьет — значит любит» (вспомните: Джон домогался Клэр и доводил ее до слез). Еще пример — Элисон (девочка, которая странно выглядит и одевается) в финале фильма преображается при помощи красотки Клэр. А Эндрю — спортсмен, который ее никогда не замечал — вдруг совершенно очаровывается новым образом девушки и предлагает ей встречаться. Мораль? Если ты не такой, как все, стань таким, как все, — и тогда все у тебя будет хорошо.

6. «Голая правда» (2009)

Этот ромком показывает нам Эбби — карьеристку, которая испытывает постоянные неудачи при попытках наладить личную жизнь. Волею судьбы она сталкивается с Джерардом, который должен выступить на ее шоу. Выступление Джерарда — неприкрытый сексизм. Например, женщин, которые не согласны с ним, он именует не иначе, как «уродками», которых не интересуют мужчины. Позже Джерард становится наставником Эбби и дает ей советы, как захомутать приличного мужчину. Советы весьма неоднозначны: притворяться, что все хорошо, даже если не хорошо; смеяться над его шутками, даже если не смешно, и так далее. Казалось бы, умная и состоявшаяся Эбби должна бы задуматься над этим, но желание заполучить мужчину превалирует над всеми остальными ее стремлениями. В довершение всего через всю картину прослеживается мысль о том, что мужчинами очень легко манипулировать, чтобы достичь своих «женских» целей. Вердикт: этот фильм — сексизм чистой воды.

7. «Бойцовский клуб» (1999)

Эту картину вряд ли можно назвать невинной, однако она имеет культовый статус: это одна из лучших историй о человеке, который идет против системы и выходит из этой схватки победителем. Иначе говоря, фильм в некотором роде мотивирует. Однако стоит взглянуть на него с иной точки зрения. По существу, основная мысль такова: если хочешь быть мужиком, ввязывайся в драки со всеми, кто готов или не готов с тобой подраться. Просто потому что ты сильный и ты можешь. Людям таким образом внедряют в подсознание мысль о том, что сильный пол всегда должен орудовать кулаками.

8. «Ромео и Джульетта» (все экранизации)

Трагическая история любви, которой восхищаются многие поколения людей, несет в себе большую опасность: экранизации внушают зрителям, что во имя любви вы можете лишить себя жизни и это будет правильно. Тогда как с точки зрения здоровой, стабильной психики решение должно быть иным: человек обязан преодолеть все горести и тягости утраты любимого и научиться жить без него. К тому же то, что совершили Джульетта и Ромео, не оправдывается и не объясняется любовью. Лишение себя жизни — это не доказательство преданности, а всего лишь акт слабости, эгоизма и, вероятно, душевного расстройства.

9. «Ловушка для родителей» (1961; 1998)

Особую опасность фильм несет для травмированных детей, чьи родители разведены. Он дает им надежду и веру в то, что развод в жизни их мамы и папы был громадной ошибкой и все еще можно исправить. К сожалению, в реальности дела обстоят несколько сложнее, а детям не стоит вмешиваться в личную жизнь своих родителей и уж тем более ненавидеть их новых избранников и избранниц.

10. «Железный Человек» (2008)

Тони Старк, он же Железный Человек, невероятно богат и ведет себя в соответствии со стереотипным представлениям о богатых людях. Он мстителен, иногда откровенно жесток и творит все, что ему захочется, причем не руководствуясь никакими нормами морали. Тем самым зрителям передается сообщение: если у вас много денег, вы можете делать все что душе угодно и ни перед кем за это не отчитываться.