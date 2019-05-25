10, казалось бы, обычных черт поведения, которые с головой выдают низкую самооценку

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Наше мнение о себе меняется в зависимости от возраста, накопленного опыта и происходящих событий. Наивысших оценок оно достигает ближе к старости. В общем же от склонности к самобичеванию в той или иной степени страдают 85 % людей.

AdMe.ru подготовил список неочевидных симптомов, которые в комплексе с явными признаками могут указывать на заниженную самооценку.

1. Вы занимаете место в последнем ряду

Не все люди любят внимание, некоторые сознательно избегают его. Люди с заниженной самооценкой считают, что не заслуживают того, чтобы быть на виду. Посещая концерты, лекции и другие публичные мероприятия, самобичующиеся скорее займут место в последних рядах, нередко они будут опасаться выражать свое мнение о происходящем. Заявлять о своих взглядах в принципе кажется им неприятным. Необходимость отстаивать свою позицию в споре вызывает едва ли не панический ужас. Ведь противники могут разбить недостаточно веские доводы в пух и прах. Отсюда и стремление избегать конфликтов, дискуссий и даже обмена впечатлениями всеми правдами и неправдами.

2. Вы покупаете очень много вещей (часто дешевых)

Компульсивный шопоголизм — одно из проявлений нелюбви к себе, которое часто берет начало еще в раннем детстве. Недостаток родительской любви и заботы, ощущение одиночества и пренебрежения со стороны окружающих порождают внутреннюю пустоту и стремление чем-то ее заполнить. Один из способов — покупки. Уровень дохода неважен: некоторые шопоголики умудряются находить более чем бюджетные варианты.

3. Вы не выходите из дома в «затрапезном» виде

Появление в офисе, гостях, театре или на дружеской вечеринке подразумевает аккуратность и какую-никакую работу над внешним обликом. Если же человек наводит марафет и тщательно подбирает одежду, чтобы дойти до ближайшего магазина или помойки, это может указывать на стремление скрыть недостатки. Такой человек не уверен в себе и боится показаться настоящим. Кстати, презентовать себя в соцсетях для него тоже трудно. Вероятно, на аватаре вы не найдете его фотографии, а в анкете будет указан минимум информации. Фамилия и имя тоже могут быть фейковыми.

4. Вы часто употребляете фразы с негативным оттенком

Спутники низкой самооценки — неуверенность и пессимизм. Это проявляется и в речи: «может быть», «вряд ли», «я не смогу», «мне просто повезло» — вот типичные фразы из лексикона. Важно, что эти словосочетания появляются регулярно, а не проскальзывают раз в пятилетку. Если самовлюбленный персонаж присвоит себе заслуги команды, то любитель посыпать голову пеплом представит ситуацию иначе. Он как будто вообще случайно затесался среди всех этих прекрасных и талантливых людей. Очевидно, на деле это окажется лишь плодом его фантазии.

5. Вы часто меняете увлечения

Сегодня занялся вязанием, через месяц переключился на фотографию, потом на футбол и т. д. Таким образом человек попробует едва ли не все виды хобби. Но не потому, что все они его увлекают, а потому, что не готов преодолевать сложности и неудачи. Возможно, гуру самобичевания уже столкнулся с первыми трудностями: у новоявленного повара салат получился пересоленным, а первые пирожные больше напоминали угольки. Отбить желание двигаться дальше может и пара негативных комментариев в соцсетях: начинающему поэту указали на банальные рифмы, и он решил забросить перо. Горе-творец не отдает себе отчета, что без провалов на начальном этапе не обходится никто. Он испытывает тревогу, вешает на себя ярлык неудачника и ищет дело, в котором все пойдет как по маслу.

6. Вы скроллите телефон на публике

Внутреннее ощущение неполноценности выдает то, как часто человек «залипает» в телефоне, находясь в кафе, кино, клубе и других общественных местах. Одно дело ответить на срочный звонок или сообщение, другое — залезать в соцсети, как только визави отошел в уборную. Причина не всегда кроется в скуке: закомплексованному хочется казаться нужным и занятым. Ему кажется, что он будет выглядеть глупо, просто рассматривая пейзаж за окном или наслаждаясь фоновой музыкой. Иными словами, это дискредитирует его в глазах незнакомых людей, чьего мнения он никогда не узнает.

7. Вы постоянно соперничаете с окружающими

Чувствовать себя хуже других не нравится никому, даже тем, чья самооценка оставляет желать лучшего. Это вызывает внутренний протест, заставляет сравнивать себя с окружающими и окольными путями искать поддержку и одобрение. Иногда такой человек не прочь самоутвердиться за счет других, чьи показатели заведомо хуже его собственных (менее опытного коллеги например). Или внести соревновательный дух туда, где его быть не должно, например в приготовление шашлыков на пикнике или скорости убаюкивания ребенка. Наш герой воспринимает это не как шутку, а на полном серьезе.

8. Вы обдираете заусенцы

Сюда же относится постоянное желание снять с себя невидимый волос, теребить пальцы рук и т. д. Все это проявления компульсивного самоповреждения или невроза навязчивых состояний. Наблюдается в том числе у самоуничиженцев. В запущенных случаях человек может нанести себе ощутимые повреждения. Заметили у себя или кого-то из близких, друзей такую особенность? Вероятно, есть смысл обратиться к специалисту, чтобы установить причину или найти средство борьбы с проблемой.

9. Вы спите слишком долго

Бывают ситуации, когда нам действительно нужно больше времени на восстановление: болезнь, смена часовых поясов, многочасовая дорога, стрессовая ситуация и не только. Но если взрослый человек стабильно спит дольше, чем в детские и школьные годы, возможно, есть причина насторожиться. Расстройства сна (как бессонница, так и длительный сон) — классический признак депрессии. Она, в свою очередь, может быть связана с нелюбовью к себе. Слишком протяженный сон связывается с отсутствием мотивации к какой бы то ни было деятельности или плохим настроением. Оценивать состояние, конечно, нужно комплексно, с учетом других факторов.

10. Вы долго не можете выбрать позицию в меню

Человек с низкой самооценкой склонен менять свое мнение и не уверен в своем выборе и предпочтениях. Это может проявляться при заказе блюд в кафе или ресторане: сначала он думает о рыбе, через 5 минут хочет взять говяжий стейк, а еще через 10 — мороженое и чай. Возможно, дело не в том, что ваш собеседник впервые за долгое время посетил кафе.