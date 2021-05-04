10 вредных фраз, без которых дружба между родителями и детьми становится только крепче и искреннее

Детство — важный этап нашей жизни, когда каждое, даже, казалось бы, маленькое, событие имеет особое значение. Яркий пример — фразы родителей, которые ребенок частенько слышит в свой адрес, будь то похвала или замечание. Взрослые не всегда осознают, насколько масштабные последствия для молодой психики могут иметь бездумно брошенные слова.

Мы в AdMe.ru захотели разобраться, какие подводные камни скрываются в этих, казалось бы, вполне безобидных фразах и какие вредные последствия они могут иметь для детей.

«Перестань плакать»

Важно позволять детям плакать и проявлять свои эмоции. Понимание того, что их чувства не устраивают родителя, может сбить их с толку, а также снизит вероятность того, что они захотят поделиться своими переживаниями в будущем. Дети должны знать, что чувствовать грусть, гнев или разочарование — это нормально. К тому же мы ведь никогда не говорим взрослому человеку перестать плакать, так зачем делать так с маленькими?

«Иди поцелуй тетю»

Нам всем хочется, чтобы дети проявляли вежливость по отношению к друзьям и родственникам, но, подталкивая их к нежеланным поцелуям и объятиям, мы проявляем неуважение к их личным границам. Настаивая на том, чтобы они соответствовали чужим желаниям в отношении персонального пространства и выражения привязанности, мы можем сформировать у них неверное представление о личных границах в будущем, что может быть чревато довольно опасными последствиями.

День рождения маминой подруги. Собралось много родственников, в том числе на праздник приехал 5-летний племянник с родителями. Все, конечно, давай им восхищаться и любоваться: «Какие мы уже взрослые!», «А что мы уже умеем?», «Дай я тебя поцелую». В общем, парень стал предметом всеобщего внимания. Причем малыш все это время молча стоял и терпеливо выслушивал их излияния в свой адрес. Но представьте, какая повисла тишина, когда минут через 15 он громко и отчетливо произнес одно лишь слово: «Задолбали!» © expositor / Pikabu

«Ну что ты как маленький»

Зрелость приходит с опытом, а не от постоянных напоминаний о незрелости. Подобные фразы могут скорее навредить детям, потому что обесценивают их чувства. Нельзя ожидать, что они будут вести себя как взрослые. Если ребенок ведет себя не по возрасту, стоит присмотреться к ситуации: зачастую дети делают так, когда нервничают, чем-то встревожены или напуганы. Стоит попробовать прислушиваться к их чувствам, вместо того чтобы стыдить.

«Почему ты не можешь быть как...»

Родители обычно используют эту фразу в надежде, что она будет мотивировать детей улучшить себя. Но дело в том, что такими фразами мы вовсе им не помогаем. Стоит научиться принимать наших детей такими, какие они есть. Не нужно их просить вести себя как кто-то другой, они все равно этого не смогут. Постоянным указыванием на чужой пример мы можем сделать так, что ребенок начнет все время сравнивать себя с другими. Это может привести к тому, что он будет чувствовать себя неполноценным из-за качеств, которых у него нет.

«Сколько раз тебе повторять?»

Если при общении с ребенком вам приходится бесконечно повторяться, возможно, стоит пересмотреть свою коммуникационную стратегию. Придирки, как правило, плохо работают. Дети очень избирательные слушатели, и чуть что — они переносят внимание на другое. Вместо этого стоит задавать открытые вопросы, попробовать добраться до сути проблемы.

Я росла хулиганкой. Все игрушки в руках сразу ломались: становились без колес, без глаз, без ушей. Однажды бабуля купила куклу неимоверной красоты. Я не могла отвести глаз, но вместо того, чтобы дать мне с ней поиграть, она завернула ее в плотный полиэтиленовый пакет и повесила на стену. Бабуля говорила: «Ты не умеешь игрушки беречь. Вот как научишься — подарю». Годы шли. Бабушка так и не решила для себя, научилась ли я кукол беречь. И вот когда мне было уже лет 14, ее украли. До сих пор жалею, что я ее не стянула. Может, и не вспоминала бы о ней всю жизнь. © sitypen1 / Pikabu

«Прекрати, или я тебя тут оставлю»

Если ребенок не хочет покидать дом друга или любимый парк, то может возникнуть соблазн пригрозить ему подобной фразой с целью заставить сдвинуться с места. Но такими словами мы лишь побуждаем детей чувствовать себя менее защищенными. Ребенок может решить, что вы не всегда будете рядом, чтобы защищать его и заботиться о нем. А мысль о том, что родитель может оставить их в одиночестве, сама по себе очень пугающая.

«Ты никогда/всегда...»

Мы часто говорим детям фразы вроде «ты никогда не убираешь свои игрушки» или «ты всегда врешь». Но это не так — ведь наверняка можно вспомнить и много случаев, когда ребенок прибирался или говорил правду. Используя эти слова, мы сводим на нет усилия, которые дети прилагают, чтобы сделать что-то правильно. Они могут подумать, что измениться невозможно и у них никогда не получится сделать что-то правильно.

Помню, у бабушки хранилась школьная золотая мамина медаль. Я все не мог понять, неужели правда медаль сделана из золота? Когда был в гостях, спросил бабушку и узнал, что это просто металл покрашенный. Через три дня уехал домой, и там начался настоящий ад. Оказалось, что медаль исчезла. Из-за моего недавнего вопроса все подозрения пали на меня. Я отнекивался, но мне никто не верил. О том, что я «украл» медаль, узнали соседи, а потом и весь дом. От меня все отвернулись. И тут произошло чудо: медаль нашлась. Оказалось, что к бабушке заходил чужой ребенок и стырил медаль, пока она спала. А потом медаль таинственным образом появилась в ящике. Вы думаете, хоть кто-то извинился передо мной? Нет. С тех пор у меня больше никогда не было теплых отношений с родителями, а они так и не поняли почему. © Eugeneios / Pikabu

«Это не твой дом»

Фразы вроде «вот будет у тебя свой дом, и там будешь...» или «это не твой дом» либо расстроят и напугают ребенка, либо он согласится и вместе с тем ухватится за первую же возможность покинуть отчий дом. Делая такое заявление, родители, по сути, отказываются от ответственности.

«Ты меня с ума сведешь»

Одна из основных задач родителей — сохранять спокойствие, что бы ни случилось. Помимо того, что, будучи не в духе, мы часто говорим вещи, о которых позже жалеем, сохранение спокойствия также является для наших детей примером того, как мы хотим, чтобы они вели себя. Это особенно актуально для родителей детей, которые легко расстраиваются.

Когда мне было 8, мама в первый раз повела меня и сестренку в цирк. На остановке подъехал трамвай, и мама сказала запрыгивать, пока трамвай не уехал. У меня получилось, а мама с сестренкой не успели. Я проехал одну остановку, вышел и побежал обратно в надежде встретить маму, но ее не было. Тогда я решил, что лучше пойти домой. Папа спросил: «Почему ты один?», я объяснил ситуацию, и мы вместе стали ждать. Скоро пришла и мама накричала на меня, сказала, что не нашла меня у цирка, поехала домой, а я, негодяй, сижу тут чай пью — поэтому сегодня я никуда не пойду. И она ушла вместе с моей сестренкой в цирк. Потом еще долго на меня кричала, а я сидел и плакал, не понимая, что же я такого плохого сделал. До сих пор обидно. © krik1989 / Pikabu

«Будь примером для...»

Это правда, что младшие братья и сестры берут пример со старших детей и часто перенимают у них вредные привычки. Но не стоит забывать, что они учатся и у других взрослых, а старшие дети, несмотря на разницу в возрасте, все еще остаются детьми. Они тоже учатся и могут ошибаться. Не стоит возлагать на них ответственность за поведение их братьев и сестер.