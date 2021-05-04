10 вредных фраз, без которых дружба между родителями и детьми становится только крепче и искреннее
Детство — важный этап нашей жизни, когда каждое, даже, казалось бы, маленькое, событие имеет особое значение. Яркий пример — фразы родителей, которые ребенок частенько слышит в свой адрес, будь то похвала или замечание. Взрослые не всегда осознают, насколько масштабные последствия для молодой психики могут иметь бездумно брошенные слова.
Мы в AdMe.ru захотели разобраться, какие подводные камни скрываются в этих, казалось бы, вполне безобидных фразах и какие вредные последствия они могут иметь для детей.
«Перестань плакать»
Важно позволять детям плакать и проявлять свои эмоции. Понимание того, что их чувства не устраивают родителя, может сбить их с толку, а также снизит вероятность того, что они захотят поделиться своими переживаниями в будущем. Дети должны знать, что чувствовать грусть, гнев или разочарование — это нормально. К тому же мы ведь никогда не говорим взрослому человеку перестать плакать, так зачем делать так с маленькими?
«Иди поцелуй тетю»
Нам всем хочется, чтобы дети проявляли вежливость по отношению к друзьям и родственникам, но, подталкивая их к нежеланным поцелуям и объятиям, мы проявляем неуважение к их личным границам. Настаивая на том, чтобы они соответствовали чужим желаниям в отношении персонального пространства и выражения привязанности, мы можем сформировать у них неверное представление о личных границах в будущем, что может быть чревато довольно опасными последствиями.
- День рождения маминой подруги. Собралось много родственников, в том числе на праздник приехал 5-летний племянник с родителями. Все, конечно, давай им восхищаться и любоваться: «Какие мы уже взрослые!», «А что мы уже умеем?», «Дай я тебя поцелую». В общем, парень стал предметом всеобщего внимания. Причем малыш все это время молча стоял и терпеливо выслушивал их излияния в свой адрес. Но представьте, какая повисла тишина, когда минут через 15 он громко и отчетливо произнес одно лишь слово: «Задолбали!» © expositor / Pikabu
«Ну что ты как маленький»
Зрелость приходит с опытом, а не от постоянных напоминаний о незрелости. Подобные фразы могут скорее навредить детям, потому что обесценивают их чувства. Нельзя ожидать, что они будут вести себя как взрослые. Если ребенок ведет себя не по возрасту, стоит присмотреться к ситуации: зачастую дети делают так, когда нервничают, чем-то встревожены или напуганы. Стоит попробовать прислушиваться к их чувствам, вместо того чтобы стыдить.
«Почему ты не можешь быть как...»
Родители обычно используют эту фразу в надежде, что она будет мотивировать детей улучшить себя. Но дело в том, что такими фразами мы вовсе им не помогаем. Стоит научиться принимать наших детей такими, какие они есть. Не нужно их просить вести себя как кто-то другой, они все равно этого не смогут. Постоянным указыванием на чужой пример мы можем сделать так, что ребенок начнет все время сравнивать себя с другими. Это может привести к тому, что он будет чувствовать себя неполноценным из-за качеств, которых у него нет.
«Сколько раз тебе повторять?»
Если при общении с ребенком вам приходится бесконечно повторяться, возможно, стоит пересмотреть свою коммуникационную стратегию. Придирки, как правило, плохо работают. Дети очень избирательные слушатели, и чуть что — они переносят внимание на другое. Вместо этого стоит задавать открытые вопросы, попробовать добраться до сути проблемы.
- Я росла хулиганкой. Все игрушки в руках сразу ломались: становились без колес, без глаз, без ушей. Однажды бабуля купила куклу неимоверной красоты. Я не могла отвести глаз, но вместо того, чтобы дать мне с ней поиграть, она завернула ее в плотный полиэтиленовый пакет и повесила на стену. Бабуля говорила: «Ты не умеешь игрушки беречь. Вот как научишься — подарю». Годы шли. Бабушка так и не решила для себя, научилась ли я кукол беречь. И вот когда мне было уже лет 14, ее украли. До сих пор жалею, что я ее не стянула. Может, и не вспоминала бы о ней всю жизнь. © sitypen1 / Pikabu
«Прекрати, или я тебя тут оставлю»
Если ребенок не хочет покидать дом друга или любимый парк, то может возникнуть соблазн пригрозить ему подобной фразой с целью заставить сдвинуться с места. Но такими словами мы лишь побуждаем детей чувствовать себя менее защищенными. Ребенок может решить, что вы не всегда будете рядом, чтобы защищать его и заботиться о нем. А мысль о том, что родитель может оставить их в одиночестве, сама по себе очень пугающая.
«Ты никогда/всегда...»
Мы часто говорим детям фразы вроде «ты никогда не убираешь свои игрушки» или «ты всегда врешь». Но это не так — ведь наверняка можно вспомнить и много случаев, когда ребенок прибирался или говорил правду. Используя эти слова, мы сводим на нет усилия, которые дети прилагают, чтобы сделать что-то правильно. Они могут подумать, что измениться невозможно и у них никогда не получится сделать что-то правильно.
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Помню, у бабушки хранилась школьная золотая мамина медаль. Я все не мог понять, неужели правда медаль сделана из золота? Когда был в гостях, спросил бабушку и узнал, что это просто металл покрашенный. Через три дня уехал домой, и там начался настоящий ад. Оказалось, что медаль исчезла. Из-за моего недавнего вопроса все подозрения пали на меня. Я отнекивался, но мне никто не верил. О том, что я «украл» медаль, узнали соседи, а потом и весь дом. От меня все отвернулись. И тут произошло чудо: медаль нашлась. Оказалось, что к бабушке заходил чужой ребенок и стырил медаль, пока она спала. А потом медаль таинственным образом появилась в ящике. Вы думаете, хоть кто-то извинился передо мной? Нет. С тех пор у меня больше никогда не было теплых отношений с родителями, а они так и не поняли почему. © Eugeneios / Pikabu
«Это не твой дом»
Фразы вроде «вот будет у тебя свой дом, и там будешь...» или «это не твой дом» либо расстроят и напугают ребенка, либо он согласится и вместе с тем ухватится за первую же возможность покинуть отчий дом. Делая такое заявление, родители, по сути, отказываются от ответственности.
«Ты меня с ума сведешь»
Одна из основных задач родителей — сохранять спокойствие, что бы ни случилось. Помимо того, что, будучи не в духе, мы часто говорим вещи, о которых позже жалеем, сохранение спокойствия также является для наших детей примером того, как мы хотим, чтобы они вели себя. Это особенно актуально для родителей детей, которые легко расстраиваются.
- Когда мне было 8, мама в первый раз повела меня и сестренку в цирк. На остановке подъехал трамвай, и мама сказала запрыгивать, пока трамвай не уехал. У меня получилось, а мама с сестренкой не успели. Я проехал одну остановку, вышел и побежал обратно в надежде встретить маму, но ее не было. Тогда я решил, что лучше пойти домой. Папа спросил: «Почему ты один?», я объяснил ситуацию, и мы вместе стали ждать. Скоро пришла и мама накричала на меня, сказала, что не нашла меня у цирка, поехала домой, а я, негодяй, сижу тут чай пью — поэтому сегодня я никуда не пойду. И она ушла вместе с моей сестренкой в цирк. Потом еще долго на меня кричала, а я сидел и плакал, не понимая, что же я такого плохого сделал. До сих пор обидно. © krik1989 / Pikabu
«Будь примером для...»
Это правда, что младшие братья и сестры берут пример со старших детей и часто перенимают у них вредные привычки. Но не стоит забывать, что они учатся и у других взрослых, а старшие дети, несмотря на разницу в возрасте, все еще остаются детьми. Они тоже учатся и могут ошибаться. Не стоит возлагать на них ответственность за поведение их братьев и сестер.
Какие фразы ни при каких обстоятельствах не стоит говорить ребенку?