10 фактов о нашем мире, которые удивляют покруче любого фильма от Discovery

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Знали ли вы о том, что существует «золотая кровь»? Что в автомобилях Mercedes-Benz есть секретная технология, срабатывающая во время аварии? Или что прямо сейчас идет прием заявок на гражданство в космическую станцию для всех желающих? Если нет, то приготовьтесь удивляться.

AdMe.ru собрал для вас самые крутые новые факты, которые еще раз напомнят о том, как невероятен наш мир.

1. Самое громкое слово, которое было произнесено, — это слово «тихо»

Этот рекорд принадлежит учительнице одной из школ в Белфасте (Северная Ирландия). Мисс Аннализа Флэнаган (Annalisa Flanagan) вошла в Книгу рекордов Гиннесса еще в 1994 году, когда прокричала «Quiet!» («Тихо!») с громкостью 121,7 децибела (громче, чем на самом сумасшедшем рок-концерте). К счастью для ее учеников, учительница говорит, что она никогда не использует свое секретное оружие в классе. Однако есть видеопостановка, которая демонстрирует силу ее крика.

2. Каждый февраль на горячих источниках в Канаде проводится конкурс по замораживанию волос

Каждую зиму посетители горячих источников Тахини (Takhini Hot Springs) ныряют в горячую воду источника, температура которой около 40 °C, а затем дают волосам замерзнуть при температуре окружающего воздуха, доходящей до −30 °C. В итоге получаются весьма забавные прически.

3. Автомобили высокого класса марки Mercedes-Benz проигрывают «розовый шум» во время аварии

Система называется Pre-Safe. Когда датчики этой системы засекают столкновение, тут же производится «розовый шум», который практически не слышен, но заставляет мышцы уха напрягаться. Это предотвращает возможную потерю слуха и травмирующее воздействие других громких звуков на слуховой аппарат во время аварии.

4. По словам Гордона Рамзи, есть всего 5 блюд, которые должны уметь готовить все

Большой бургер. Потому что все любят хороший бургер. Полезный завтрак. Завтрак крайне важен для хорошего начала дня, поэтому он должен быть разнообразным, вкусным и, главное, полезным. Тушеное блюдо. То, что вы можете приготовить как в понедельник, так и в пятницу. Блюдо из курицы. Ее легко приготовить десятками разных способов, и она подойдет к любому гарниру. Хороший десерт. Есть торт, сделанный своими руками, намного приятнее, чем покупной. Кроме того, такой десерт всегда можно захватить с собой, собираясь в гости.

5. Во время Первой мировой войны немецкие, французские и британские войска использовали поддельные полые деревья, чтобы шпионить за врагами

Сначала мастера делали необходимые наброски и замеры дерева, находящегося поблизости от вражеской территории, после этого изготавливали его точную копию. Затем ночью команда инженеров выкорчевывала дерево и заменяла его поддельным: внутри него прятался солдат, который теперь мог тщательно наблюдать за всеми передвижениями врага.

6. Релиз фильма «100 лет» назначен на ноябрь 2115 года

Фильм, который мы, вероятно, не увидим, снят Робертом Родригесом и Джоном Малковичем при поддержке производителя ультраэлитного коньяка «Людовик XIII», бутылку которого герои находят в начале фильма. Пленку с отснятым фильмом заперли в сверхпрочный сейф, который откроется автоматически в день релиза — через 100 лет (столько времени нужно, чтобы коньяк достиг нужной выдержки). А пригласительные билеты на премьеру, сделанные из металла, были отправлены 1 000 самых влиятельных людей в мире, чтобы они могли передать их своим потомкам. Кстати, тизер к фильму уже можно посмотреть.

7. Первое в мире космическое государство Асгардия сейчас принимает заявки на будущее гражданство

Это первое государство, которое будет находиться на околоземной орбите и иметь свой флаг, герб, конституцию и своего президента. Кстати, первым президентом уже назначен российский ученый и бизнесмен Игорь Ашурбейли. Утверждается, что проект полностью профинансирован и уже даже запущен в производство. Если вдруг решитесь подать заявку на гражданство, то сделать это можно тут: Asgardia.space.

8. Есть причина, по которой лучшие идеи приходят к нам во время принятия душа

По словам гарвардского психолога Шелли Х. Карсон, пойти в душ или полежать в горячей ванне может быть довольно хорошим решением, если вам нужно подойти к ситуации творчески или взглянуть на нее с новой стороны. Дело в том, что, когда мы находимся в крайнем расслабленном состоянии, например как при принятии душа, наш разум переходит в так называемый инкубационный период. В этом состоянии мы быстрее принимаем важные решения, обдумываем идеи и приходим к интересным мыслям.

9. Существует «золотая кровь», которой обладают лишь 43 человека во всем мире

Этот тип крови называют «золотой кровью» не просто из-за ее невероятной редкости, но также потому, что она подходит для переливания абсолютно всем, независимо от резус-фактора. Носители группы крови Rh-null — одни из самых ценных доноров в мире. На сегодняшний день известно всего 43 человека, обладающих такой группой крови. Можем ли рассматривать этот факт как новый виток в эволюции человека?

10. В Англии есть общественный сад, полный смертельно опасных и ядовитых растений