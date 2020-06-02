10 двойных стандартов, с которыми женщины сталкиваются на каждом углу

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Двойные стандарты — извечная причина человеческих страданий. Так, например, исследования показали, что из-за гендерного неравенства на финансовом рынке у мужчин больше преимуществ, чем у женщин. Время идет, но предрассудки в умах многих искореняться явно не собираются.

Мы в AdMe.ru верим в то, что однажды общество перерастет избитые стереотипы и люди станут добрее. Надеемся, наши честные иллюстрации помогут переосмыслить некоторые вещи.

1.

В обществе двоякое мнение насчет косметики. Стоит людям увидеть накрашенную женщину, как ее тут же сочтут за искусственную дешевку, а если женщина и вовсе не красится, значит, эта серая мышка не стремится понравиться мужчинам. Как же так? Непорядок.

2.

Женщинам по сей день твердят, что их обязанность — сторожить семейный очаг. Однако нередко даже домохозяйкам попадает от любителей позлословить, не говоря уже о тех, кто рискнул выбрать карьеру.

3.

А мог бы кто-нибудь представить, что любительница классической литературы может оказаться не скучной тихоней, а главной юмористкой компании, в то время как закоренелая тусовщица — не бестолковой пустышкой, а круглой отличницей и гордостью престижного вуза?

4.

В наше время так много доморощенных советчиков, что всякий бедолага грозится попасть под раздачу. Пощады не получит никто: женщину, влюбленную в готовку, как можно скорее сошлют в салон красоты, а ту, у которой нет времени стоять у плиты, загрызут из-за покупных пельменей.

5.

Давным-давно укоренился стереотип о том, что парни — это будущие физики и программисты, а девушки — филологи и дизайнеры. Так и выходит, что парню, забывшему в ответственный момент формулу, активно помогают сокурсники. Дам же активно уговаривают выбрать иную стезю.

6.

Представления о красоте меняются стремительно и подгоняют под свои рамки всех, кто хоть немного отличается. Стройная фигура, лазурного цвета глаза и белокурые волосы — такая девушка будет привлекательной, что бы ни делала. А барышня, не подходящая под придуманные обществом стандарты, за теми же занятиями вызовет лишь шквал осуждения.

7.

Внешний вид человека нередко играет ключевую роль в том, как мы к нему относимся. Так, миловидную девушку, разводящую дома кошек, увидят эталоном доброты и сочувствия к животным. А женщине в возрасте, с удовольствием заботящейся об усатых питомцах, общество будет настоятельно советовать завести вместо котов мужа.

8.

Женщина с пышной грудью, решившая выйти в свет с декольте, в глазах многих станет примером, ведь ходить так, как хочется только тебе, не боясь осуждения, — показатель смелости. Только вот естественный процесс кормления младенца грудью все еще является в обществе табу.

9.

Кто из женщин не стоял перед дилеммой: купить наконец это элегантное платье или отложить на отпуск? Но как бы вы ни поступили, от общественного порицания сбежать не получится. Та, которая все-таки купила дорогой наряд, чтобы порадовать себя, получит ярлык расточительной особы, а та, которая отложила на поездку к морю, — скупой мадам Плюшкиной.

10.

Воспитатели в детском саду готовы прийти на помощь семьям, которые не могут заниматься с чадом в силу своей занятости. Случается и так, что обстоятельства позволяют родителям взять ответственность за образование ребенка на себя. Но «знатоки» психологии и в той, и в другой ситуации разглядят смертный грех: в первом случае мать попросту не желает возиться с ребенком, а во втором — не думает о его будущем.