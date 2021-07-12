10 черт человека, который себя не уважает, а другие этим пользуются

Мы все хотим жить в мире и согласии с окружающими. И для этого часто идем на уступки, стараемся быть хорошими и вежливыми. Однако нередко доброжелательность и мягкость нам вредят: некоторые люди воспринимают это как слабость и норовят использовать нас в своих целях. Где-то здесь проходит граница между вежливостью и неуважением к себе, и каждому из нас важно найти ее.

Мы в AdMe.ru между собой не раз обсуждали эту проблему и в конце концов решили показать, что в результате получает тот, кто не верит в себя.

Экономит на себе в угоду другим

Часто нам кажется, что, идя на жертвы и отказывая себе в желаемом, мы что-то докажем людям. Например, муж оценит, что жена ради него отказалась от чего-то важного и нужного ей, — наверняка поблагодарит и расчувствуется. А по факту оказывается, что так происходит далеко не всегда: обычно люди начинают воспринимать такое поведение как само собой разумеющееся. Если нам жаль потратить на себя время или деньги, то и окружающие будут относиться к нам так же.

Не любит свое тело

В современном мире любить свое несовершенное тело действительно трудно: со всех рекламных щитов, страниц и экранов на нас смотрят идеальные отфотошопленные красотки без морщин и целлюлита. Немудрено, что у многих женщин возникает комплекс неполноценности из-за этого. Однако ведь красота — она в глазах смотрящего. Кто-то видит вас обычной простушкой, а кто-то — богиней. Да-да, даже вместе с десятком ваших лишних килограммов и «гусиными лапками» возле глаз.

Не высказывает своего мнения

Иногда мы идем на уступки только из-за того, что неудобно отказать. Делаем лишний крюк на машине, тратим время и бензин, сами опаздываем на работу, потому что трудно было сказать это ужасное слово «нет». Неумение отказывать часто вызвано страхом обидеть другого человека, показаться эгоистичным и грубым. Однако найдется немало людей, которые запросто воспользуются нашей слабостью.

Не верит себе и все время просит совета

Неуверенность в себе иногда бывает полезна — это чувство удерживает нас от ненужных рисков и досадных последствий. Однако во всем хороша мера: постоянная самокритика и недовольство собой могут привести к депрессии. Люди, которые не верят в себя и постоянно оглядываются на посторонних в поисках совета, часто становятся жертвами чужих манипуляций. И это лишь добавляет дискомфорта в их и так нелегкую жизнь.

Старается не отказывать другим

Неспособность вовремя отказать напрямую связана с внутренней необходимостью заручиться одобрением других. Причина, как это часто бывает, обычно идет из детства, когда любовь близких людей нужно было заслужить, делая то, что они считают правильным. Когда с младенчества знаешь, что привязанность нужно «зарабатывать», то и во взрослом возрасте продолжаешь для всех быть хорошим. Это очень удобно для окружающих, но ужасно трудно для самого человека.

Терпит явное неуважение к себе

Многим из нас так или иначе приходилось сталкиваться с проявлениями неуважения к себе. Однако всем мы реагируем на них по-разному. Человек с комплексом жертвы готов терпеть очень многое, и часто окружающие говорят о нем, пожимая плечами: «Видимо, ему это просто нравится». Однако на самом деле такие люди просто не в силах выйти из абьюзивных отношений. Увы, на каждую жертву всегда найдется охотник, который будет использовать слабости такого человека себе на пользу.

Не умеет распознавать лесть

Когда человек не уверен в себе, если ему не хватает уважения и внимания, то он ощущает потребность чувствовать чье-то признание. Такие люди особенно восприимчивы к лести. Однако за неискреннюю ​​похвалу приходится платить высокую цену. И многие люди умеют пользоваться этим. Нередко те, кто имеет подход к начальнику, таким образом получают высокие должности или более лояльные условия труда.

Делает что-то в ущерб собственным интересам

Часто мы стремимся удовлетворить нужды близких, не обращая внимания на то, что это ущемляет наши собственные интересы. Однако на самом деле жертвы, которые мы приносим, совсем не так необходимы, как нам кажется. Более того, в некоторых случаях это может быть даже вредно. Например, подавая такой пример своим детям, мы даем им понять, что ставить себя на последнее место — это нормально.

Терпит, когда его работу не воспринимают всерьез

В обществе часто считается, что тот, кто работает на фрилансе, на самом деле не работает вовсе, а просто так зарплату получает. Ведь свидетелей вашей работе нет: в общественном транспорте не мучились, коллеги вас на работе не видели, в дом уставшим и измученным не вошли. И деньги платят. Поэтому близкие нередко считают своим долгом поручить фрилансеру кое-какие заботы по хозяйству, ведь ему даже с работы отпрашиваться не надо. Правда, выполнить работу все равно придется, но это уже проблемы фрилансера.

Не дает себе время для отдыха

Дел так много, а времени так мало — с этой проблемой, наверное, сталкивается каждый взрослый человек. Однако кто-то учится делегировать лишнюю работу, а кто-то продолжает тащить все на себе. В результате дел от этого меньше не становится, а мы загоняем себя в состояние глубокой усталости, которое не лучшим образом сказывается на нашей жизни.