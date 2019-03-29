Женщины рассказали, какие 14 вещей сделают любого мужчину более привлекательным

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Пользователь сайта Reddit задался вопросом, какие вещи в гардеробе могут поднять авторитет и привлекательность мужчины в обществе. Среди популярных ответов оказались не только традиционные брюки или белые рубашки, но и более экзотические предметы одежды, например юбки.

AdMe.ru выбрал из данного перечня лучшие предметы мужского гардероба и нашел подтверждение этому у знатоков моды. А в конце статьи вас ждет бонус: оказывается, произвести сильное впечатление можно даже без стильной одежды.

Обтягивающие джинсы

Стилисты не рекомендуют носить обтягивающие джинсы худосочным мужчинам, поскольку из-за этого они будут казаться еще более худыми. Идеальный вариант — хорошо прокачанные ягодицы и ноги. Тогда джинсы только подчеркнут имеющийся рельеф.

Белая рубашка на пуговицах

Белую рубашку давно перестали носить исключительно на официальные мероприятия. Даже вопрос глажки теперь не столь принципиален. А придать образу дополнительную привлекательность могут закатанные рукава.

Серые спортивные штаны

Такую модель можно и нужно сочетать с другими элементами. Один из вариантов — оливковая или темно-синяя парка и высокие кожаные ботинки. Для более яркого и рискованного образа спортивные штаны можно носить с однотонным пиджаком вкупе с кожаными кедами. Правда, при этом стоит учесть один нюанс: штаны не должны быть растянуты на коленях или ягодицах.

Минималистичные наручные часы

Наличие страз и других украшений удешевляет внешний вид часов. Поэтому стоит отдать предпочтение более лаконичным моделям.

Любая обувь, кроме кроссовок

На самом деле выбор мужской обуви не ограничивается одними кроссовками и кедами. Никто не отменял классические черные туфли на шнурке. Самый официальный вид таких туфель — оксфорды, которые стоит надевать со смокингом или классическим костюмом. А вот облегченные классические дерби удобны в повседневной носке с простыми джинсами.

Джемпера и рубашки с рукавом три четверти

Закатанные рукава — отличный способ разбавить деловой образ мелкой неформальной деталью. И это — целая наука: Закатывание рукава ровно на одну треть (ниже локтя) позволяет выровнять пропорции и подходит мужчинам с короткими руками.

Если рукава широкие, лучше закатать их чуть выше уровня локтя. Так они не будут сползать.

Мужчинам с большими бицепсами лучше закатывать рукава выше локтя — это подчеркнет рельеф мышц.

Классические брюки

Считается, что подбирать брюки нужно таким образом, чтобы они не формировали складки даже в положении сидя. А в карманах должно быть достаточно места для телефона и ключей. В противном случае они будут сильно выпирать.

Сочетание одежды с цветом глаз

Правильный подбор одежды может подчеркнуть цвет глаз. Причем подбирать одежду можно не только тон в тон, но и сочетать контрастные цвета: рыжий и зеленый, карий и золотой, а к голубому подойдут любые оттенки серого.

Килты

Килты — традиционный наряд шотландских мужчин. Мы ни в коем случае не призываем включать юбку в свой гардероб. Однако большинство дам отмечает, что парни в этом наряде выглядят более чем привлекательно.

Черная футболка

Классика жанра — черная футболка. Фасон свободного кроя спрячет худобу, а обтягивающая модель подчеркнет накачанные мышцы.

Вязаный свитер

При наличии ярких принтов стилисты рекомендуют сочетать эту вещь с джинсами. Однотонные модели отлично подойдут к классическим брюкам.

Передник, или фартук

Кухонный передник считается женским предметом одежды, однако и на мужчинах смотрится привлекательно. Особенно если надевать его на голое тело.

Толстовка с капюшоном

Универсальная и очень распространенная вещь в любом гардеробе. Носить можно как в тандеме со спортивными штанами, так и с джинсами. Более статным мужчинам лучше выбирать модели в облипку, чтобы не скрывать мощный торс.

Длинное пальто

Хорошее пальто станет отличным подспорьем в создании делового или повседневного образа. На взгляд женщин, более привлекательными выглядят удлиненные модели. Действительно, короткое пальто часто режет фигуру пополам, укорачивая и ноги, и торс.

Бонус: испачканные руки

В уместной обстановке грязь на мужских руках выглядит довольно благородно. Причина проста: подсознательно она ассоциируется с трудолюбием, высокой работоспособностью и желанием помочь.