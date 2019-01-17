Власти Нью-Йорка запретили провозить в метро собак, которые не помещаются в сумке. Но жители города выкрутились
Несколько лет назад в Нью-Йорке был принят закон, согласно которому собак в метро можно провозить только в одном случае — если они находятся в специальной переноске для животных или сумке. Для хозяев маленьких песиков ничего не изменилось, ведь для такой породы, как, например, чихуахуа, сумка — это второй дом. А как поступили владельцы средних и крупных по размеру собак?
AdMe.ru нашел примеры того, как жители Нью-Йорка смогли оригинально выйти из ситуации, когда нужно было взять собаку с собой.
1. Когда характер не спрячешь в сумке
2. Когда хочется бегать, но нужно ехать
3. Ikea выручит всегда
4. Если хозяин разбирается в стиле
5. Ну что ж, закон формально соблюден
6. Если ты модник, это всегда заметно
7. Когда ты спортивный хороший мальчик
8. Я не из типов, что, как слизни,
Прилипли к женам и домам.
Я вольный волк, бунтарь по жизни!
Да, мам?
9. Когда ты защищаешь хозяина с тыла
10. Хоть и в сумке, но на ручках
11. Главное — это путешествие!
12. Если сумку купили на вырост
13. Лови момент — загорай!
14. Когда тебе сказали, что ты красавец, хоть мешок из-под картошки надень!
15. Так... Внутри спортивная форма, носки и... я
16. Высокое положение
17. Если у тебя есть личный бренд
18. Идеальный размер
19. Мог бы ехать в сумке, но поеду в рюкзаке
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Понравился креатив? А вы переносите своих питомцев или они передвигаются своим ходом?
Фото на превью gucci_potigucci / Instagram, alexromano / Twitter