Власти Нью-Йорка запретили провозить в метро собак, которые не помещаются в сумке. Но жители города выкрутились

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Несколько лет назад в Нью-Йорке был принят закон, согласно которому собак в метро можно провозить только в одном случае — если они находятся в специальной переноске для животных или сумке. Для хозяев маленьких песиков ничего не изменилось, ведь для такой породы, как, например, чихуахуа, сумка — это второй дом. А как поступили владельцы средних и крупных по размеру собак?

AdMe.ru нашел примеры того, как жители Нью-Йорка смогли оригинально выйти из ситуации, когда нужно было взять собаку с собой.

1. Когда характер не спрячешь в сумке

2. Когда хочется бегать, но нужно ехать

3. Ikea выручит всегда

4. Если хозяин разбирается в стиле

5. Ну что ж, закон формально соблюден

6. Если ты модник, это всегда заметно

7. Когда ты спортивный хороший мальчик

8. Я не из типов, что, как слизни, Прилипли к женам и домам. Я вольный волк, бунтарь по жизни! Да, мам?

9. Когда ты защищаешь хозяина с тыла

10. Хоть и в сумке, но на ручках

11. Главное — это путешествие!

12. Если сумку купили на вырост

13. Лови момент — загорай!

14. Когда тебе сказали, что ты красавец, хоть мешок из-под картошки надень!

15. Так... Внутри спортивная форма, носки и... я

16. Высокое положение

17. Если у тебя есть личный бренд

18. Идеальный размер

19. Мог бы ехать в сумке, но поеду в рюкзаке

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