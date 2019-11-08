В сети поделились мнением о том, что давно пора перестать делать при воспитании детей

Дети не должны думать, что взрослые никогда не ошибаются. Мы с женой спокойно признаемся нашему ребенку, что сделали что-то не так или ошиблись, и пытаемся научить его вести себя так же. Ему всего 4 года, и это сложно, потому что он только учится понимать, что такое ошибки. Но я уверен, что мы на правильном пути. © Siniroth / Reddit

Ругать ребенка 3 лет за то, что он рисует на стенах? Вы серьезно? Обклейте его комнату моющимися обоями — и будет вам счастье, а для ребенка это самореализация, зачатки творчества. Да и принципе ругать, что-то запрещать без объяснения причин — это не работает. С ребенком надо как со взрослым — взрослыми словами объяснить, почему нельзя. И — о чудо — дитя поймет! © Anastasia Klimova / TheQuestion

На днях беседовал со старым знакомым, отцом 2 детей. Старший сын в 6-м классе учится. Беседовали о том и о сем, а потом перешли на вопросы воспитания. Мой собеседник высказал то ли почерпнутую из литературы, то ли выработанную опытом отцовства простую и ясную мысль, что в воспитании детей есть одно главное правило: не требуй от ребенка того, чего не делаешь сам, и не запрещай того, что делаешь сам . Не хочешь, чтобы ребенок рос, сгорбившись над ноутбуком или планшетом? Так брось сам играть в онлайн-игры и зависать в чатах, а используй компьютер по делу. Желая приучить ребенка к чтению качественной литературы, тщательно подбирай домашнюю библиотеку. Вряд ли ребенок станет читать Чехова, если родители читают мылодрамы и дешевые детективы. Брось курить и откажись от алкоголя даже по праздникам — и шанс на то, что твое чадо не попробует отраву до 18 лет, увеличится в несколько раз. © Николай Соснов / TheQuestion

Бонус: история о том, что уважение ценностей ребенка дает свои плоды

Первые свои деньги я заработал в 12 лет — накупил сладостей. Мама сказала, что я дурак и надо было отложить. Работал летом — заработал на компьютер и плеер. Мама сказала, что на ерунду деньги потратил. Потом были покупки авто, квартир, ремонты, новая мебель и прочее, прочее. По мнению мамы, я ни разу не потратил деньги на что-то нужное, а если и нужное, то не такое. Квартира одна — «надо было больше», вторая — «надо было в другом месте». Не было одобрения ни одного раза за всю жизнь. Ребенку своему разрешаю покупать всякую чушь — по моему мнению — и очень важную для него. Могу только порекомендовать подкопить и потом купить лего побольше, или игрушку лучше, или, например, поехать в магазин, где выбор побольше. В последний раз сын собрал внушительную сумму и сказал, что в данный момент у него все есть и он хочет потратить все деньги на папу и купить ему удочек всяких или новые игры для приставки. А мне в тот момент что-то в глаз попало. © SaddamH / Pikabu