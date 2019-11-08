В сети поделились мнением о том, что давно пора перестать делать при воспитании детей
Родители всегда хотят лучшего для своего ребенка. Но порой они забывают, что мир постоянно меняется, как и сами дети. И то, что имело ценность для одного поколения, совершенно не подходит новому.
Коллектив AdMe.ru за гибкость во всем, поэтому решил узнать у пользователей сети, какие истины и манеры поведения они уже давно убрали бы из «воспитательной повестки». А в конце вас ждет бонус — трогательная история о том, что уважение ценностей ребенка дает свои плоды.
- Хватит учить детей мысли «Просто игнорируй их, и они перестанут». © xandrenia / Reddit
- Говорить им, что они не должны задавать вопросов и что взрослые всегда правы. Я помню, как рос и учился тому, что слова взрослого — неоспоримая истина, и жизнь стала намного проще, когда я понял, что взрослый может быть таким же глупым, как и ребенок. Будьте уважительны ко взрослым, но не нужно слепо верить в то, что они вам говорят. © Madrojian / Reddit
- Забудьте о правиле «Дети всегда должны делать то, что им говорят». Если им неудобно, или они напуганы, или действительно верят, что то, что их просят сделать, неправильно, то они должны продолжать стоять на своем. И это нормально. © permagrimfalcon / Reddit
- Хватит говорить детям: «Вы никогда не должны ненавидеть кого-либо в своей семье». Если кто-то из членов вашей семьи поступил неправильно и при этом не раскаялся, не извинился, не попытался все исправить да еще и периодически с вами ссорится, вы имеете право ненавидеть его столько, сколько захотите. © De_faulty / Reddit
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Не учите детей мысли «Лесть вас никуда не приведет». В реальном мире лесть обычно помогает найти свое место под солнцем, так что пора быть прогрессивными и дать своим детям понять, что лизоблюдство иногда работает. © -eDgAR-/ Reddit
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Дети не должны думать, что взрослые никогда не ошибаются. Мы с женой спокойно признаемся нашему ребенку, что сделали что-то не так или ошиблись, и пытаемся научить его вести себя так же. Ему всего 4 года, и это сложно, потому что он только учится понимать, что такое ошибки. Но я уверен, что мы на правильном пути. © Siniroth / Reddit
- Пора перестать внушать детям, что безобразно = плохо / зло. Я частично виню в этом телевидение. Старые, некрасивые, толстые или серьезно выглядящие люди почти всегда злодеи. Это часто приводит к тому, что дети боятся пожилых людей и создают в голове необоснованную связь между внешностью и личностью. © TurtleFroggerSoup / Reddit
- Все больше и больше родителей, которые продолжают принимать решения за своего ребенка, даже тогда, когда он вполне может делать это сам. Что надеть, с кем общаться, куда ходить, куда не ходить, что делать в какой момент времени — все эти вопросы постепенно человек начинает решать сам, если с ним рядом нет гиперопекающих родителей. Мотив родителей вполне понятен: «Я опытнее, и я лучше знаю, как нужно», — говорит такой среднестатистический родитель и, безусловно, лжет. Просто так проще. Легче решить за ребенка, директивно управляя его поведением, чем дать ему свободу и самостоятельность и терпеливо ждать, на какие грабли он может наступить. © Владимир Круглов / TheQuestion
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Ругать ребенка 3 лет за то, что он рисует на стенах? Вы серьезно? Обклейте его комнату моющимися обоями — и будет вам счастье, а для ребенка это самореализация, зачатки творчества. Да и принципе ругать, что-то запрещать без объяснения причин — это не работает. С ребенком надо как со взрослым — взрослыми словами объяснить, почему нельзя. И — о чудо — дитя поймет! © Anastasia Klimova / TheQuestion
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Прочла недавно одну статью о воспитании. Главная ее мысль в том, что ребенок должен приспосабливаться к образу жизни родителей, а не наоборот. Когда двое и больше взрослых пытаются предугадать все желания ребенка и строят свою жизнь вокруг его персоны, это прямой путь к неврозам. Ребенку невероятно тяжело «вести» за собой взрослых. © Elena A.Webb / TheQuestion
- Многие родители хотят сделать из своих детей да Винчи, чтобы те умели и рисовать, и петь, и танцевать, и языки знали, и были гением в математике. Конечно, кто-то действительно талантлив во всем, но большинству детей такая нагрузка не сулит ничего хорошего. Поэтому лучше сконцентрироваться только на том, что интересно ребенку. Для этого, соответственно, стоит с ним поговорить или поискать хорошие тесты на профориентацию. © Polina Liddel / TheQuestion
- Отсутствие полового воспитания. Увы, люди почему-то уверены, что если не рассказывать ребенку о сексе, то он и заниматься им не будет. Но помимо родителей существует много других источников информации (другие дети, например). Какого качества будет эта информация — и так ясно. Отсюда имеем кучу подростковых беременностей. Впрочем, сами родители тоже иногда имеют довольно искаженное понятие о контрацепции. © Олег Шоров / TheQuestion
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На днях беседовал со старым знакомым, отцом 2 детей. Старший сын в 6-м классе учится. Беседовали о том и о сем, а потом перешли на вопросы воспитания. Мой собеседник высказал то ли почерпнутую из литературы, то ли выработанную опытом отцовства простую и ясную мысль, что в воспитании детей есть одно главное правило: не требуй от ребенка того, чего не делаешь сам, и не запрещай того, что делаешь сам. Не хочешь, чтобы ребенок рос, сгорбившись над ноутбуком или планшетом? Так брось сам играть в онлайн-игры и зависать в чатах, а используй компьютер по делу. Желая приучить ребенка к чтению качественной литературы, тщательно подбирай домашнюю библиотеку. Вряд ли ребенок станет читать Чехова, если родители читают мылодрамы и дешевые детективы. Брось курить и откажись от алкоголя даже по праздникам — и шанс на то, что твое чадо не попробует отраву до 18 лет, увеличится в несколько раз. © Николай Соснов / TheQuestion
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Не делайте из себя начальника по отношению к ребенку, а из него — подчиненного или тем более раба. Ребенок всегда будет вас слушаться, если будет знать, что встретит в вас понимание, внимание и поддержку. © Андрей Авраменко / TheQuestion
Бонус: история о том, что уважение ценностей ребенка дает свои плоды
Первые свои деньги я заработал в 12 лет — накупил сладостей. Мама сказала, что я дурак и надо было отложить. Работал летом — заработал на компьютер и плеер. Мама сказала, что на ерунду деньги потратил. Потом были покупки авто, квартир, ремонты, новая мебель и прочее, прочее. По мнению мамы, я ни разу не потратил деньги на что-то нужное, а если и нужное, то не такое. Квартира одна — «надо было больше», вторая — «надо было в другом месте». Не было одобрения ни одного раза за всю жизнь. Ребенку своему разрешаю покупать всякую чушь — по моему мнению — и очень важную для него. Могу только порекомендовать подкопить и потом купить лего побольше, или игрушку лучше, или, например, поехать в магазин, где выбор побольше. В последний раз сын собрал внушительную сумму и сказал, что в данный момент у него все есть и он хочет потратить все деньги на папу и купить ему удочек всяких или новые игры для приставки. А мне в тот момент что-то в глаз попало. © SaddamH / Pikabu
А какие «шаблоны воспитания» раздражают вас?