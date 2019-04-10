Сын попросил отца не махать ему на глазах у всего школьного автобуса и жалел об этом весь следующий год

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Родители с хорошим чувством юмора — мечта каждого школьника. Рейн Прайс оказался настоящим счастливчиком, ведь чувство юмора его отца оценил весь мир. А все началось с обычной утренней поездки на автобусе в школу, которую парень наверняка запомнил на всю жизнь.

AdMe.ru позаимствовал из семейного блога самые веселые моменты последних нескольких лет.

Знакомьтесь, это Рейн

Рейн только поступил в старшую школу, это был его первый учебный день. Утром отец проводил его к школьному автобусу и помахал на прощание. Смущенный Рейн попросил маму, чтобы она запретила отцу это делать на глазах у всего автобуса, ведь он уже взрослый. К счастью, отец Рейна не только не обиделся. Он воспринял это как личный вызов и каждый день провожал сына, но теперь уже в разных костюмах.

Первый день после просьбы сына: костюм игрока в футбол

«Ты освещаешь мою жизнь»

Рыцарь в доспехах из Леголенда

Банный день

Одеваемся для шоу

Брат Марио и Луиджи... о котором они не говорят

Бэтмен и Робин (в роли Бэтмена — младший брат Рейна)

Пожиратель смерти

Заключенный

Элвис Пресли

Джин Симмонс, группа Kiss

Чудо-женщина уже не та

Приветствие с темной стороны (император Палпатин)

День сбора бананов

Небеса скучают по ангелу, а он здесь, машет автобусу

Суперпапа. Никто и не сомневался

Мистер Фродо

Королевский палач, а рядом — его жертвы

Хищник

Фея Динь-Динь разбрасывает волшебную пыльцу, чтобы контрольная по математике прошла хорошо

Как признался Дейл (именно так зовут папу-шутника), на весь реквизит для веселых выходок он потратил меньше $ 50. Большую часть костюмов он заимствовал у знакомых: «Вы удивитесь, узнав, что есть в шкафах у ваших соседей!» Сейчас маленькая шалость переросла в семейную традицию, которой даже посвящен блог.