Сын попросил отца не махать ему на глазах у всего школьного автобуса и жалел об этом весь следующий год
Родители с хорошим чувством юмора — мечта каждого школьника. Рейн Прайс оказался настоящим счастливчиком, ведь чувство юмора его отца оценил весь мир. А все началось с обычной утренней поездки на автобусе в школу, которую парень наверняка запомнил на всю жизнь.
AdMe.ru позаимствовал из семейного блога самые веселые моменты последних нескольких лет.
Знакомьтесь, это Рейн
Рейн только поступил в старшую школу, это был его первый учебный день. Утром отец проводил его к школьному автобусу и помахал на прощание. Смущенный Рейн попросил маму, чтобы она запретила отцу это делать на глазах у всего автобуса, ведь он уже взрослый.
К счастью, отец Рейна не только не обиделся. Он воспринял это как личный вызов и каждый день провожал сына, но теперь уже в разных костюмах.
Первый день после просьбы сына: костюм игрока в футбол
«Ты освещаешь мою жизнь»
Рыцарь в доспехах из Леголенда
Банный день
Одеваемся для шоу
Брат Марио и Луиджи... о котором они не говорят
Бэтмен и Робин (в роли Бэтмена — младший брат Рейна)
Пожиратель смерти
Заключенный
Элвис Пресли
Джин Симмонс, группа Kiss
Чудо-женщина уже не та
Приветствие с темной стороны (император Палпатин)
День сбора бананов
Небеса скучают по ангелу, а он здесь, машет автобусу
Суперпапа. Никто и не сомневался
Мистер Фродо
Королевский палач, а рядом — его жертвы
Хищник
Фея Динь-Динь разбрасывает волшебную пыльцу, чтобы контрольная по математике прошла хорошо
Как признался Дейл (именно так зовут папу-шутника), на весь реквизит для веселых выходок он потратил меньше $ 50. Большую часть костюмов он заимствовал у знакомых: «Вы удивитесь, узнав, что есть в шкафах у ваших соседей!»
Сейчас маленькая шалость переросла в семейную традицию, которой даже посвящен блог.
Фото на превью waveatthebus.blogspot.com