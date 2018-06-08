СМС, которые отправляют люди в браке и отношениях, достойны стать отдельным жанром литературы
Отношения мужчин и женщин — непростая штука. Мы пытаемся понять друг друга уже тысячи лет, а сегодня нам в этом помогают мессенджеры и СМС. Иногда выходит настолько эпично и остроумно, что пора уже печатать сборники перлов, созданных посредством смартфона.
AdMe.ru собрал порцию искрометных СМС, которые могли отправить только люди, состоящие в браке или отношениях.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Фото на превью RasulBagrov/pikabu