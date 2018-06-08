СМС, которые отправляют люди в браке и отношениях, достойны стать отдельным жанром литературы

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Отношения мужчин и женщин — непростая штука. Мы пытаемся понять друг друга уже тысячи лет, а сегодня нам в этом помогают мессенджеры и СМС. Иногда выходит настолько эпично и остроумно, что пора уже печатать сборники перлов, созданных посредством смартфона.