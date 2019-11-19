Пользователей сети спросили о самых приятных моментах в их жизни за последние 10 лет. А что бы ответили вы?

Я закончил 6-месячную химиотерапию. Думал, что буду чувствовать себя после нее абсолютно разбитым. Но на самом деле еще никогда мне не было так хорошо. Metlman13 / Reddit

Встретил свою жену. Мои прежние отношения закончились в начале 2010 года. А свою нынешнюю жену я встретил уже в декабре. До сих пор считаю, что это лучшее, что произошло со мной за последние 10 лет. mkicon / Reddit

За последние 10 лет я научился общаться с людьми, покинул родную страну и переехал в Германию. И здесь провел большую часть 2010-х. Но лучший момент, пожалуй, произошел, когда я вышел из клиники после своей очередной попытки свести счеты с жизнью и позвонил маме. Тогда я решил, что сделаю все, чтобы наладить свое психическое здоровье. И у меня получилось. ninjaaiden / Reddit

Моя мама наконец бросила своего мужа, который все время ее оскорблял, и вышла замуж за намного более приятного человека. AnxiousReader / Reddit