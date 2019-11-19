Пользователей сети спросили о самых приятных моментах в их жизни за последние 10 лет. А что бы ответили вы?
Чуть больше месяца осталось до того момента, когда завершится нынешнее десятилетие и начнется новое. В связи с этим пользователей Reddit попросили вспомнить и рассказать о самых приятных моментах, которые произошли с ними за последние 10 лет. Пост собрал более 15 тыс. комментариев, среди них есть истории о стойкости и силе духа, описание трогательных ситуаций и просто забавные воспоминания.
Мы в AdMe.ru не смогли удержаться и тоже решили поделиться друг с другом мыслями о самых крутых моментах в жизни за последнее десятилетие. Предлагаем и вам не оставаться в стороне.
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Я закончил 6-месячную химиотерапию. Думал, что буду чувствовать себя после нее абсолютно разбитым. Но на самом деле еще никогда мне не было так хорошо. Metlman13 / Reddit
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Встретил свою жену. Мои прежние отношения закончились в начале 2010 года. А свою нынешнюю жену я встретил уже в декабре. До сих пор считаю, что это лучшее, что произошло со мной за последние 10 лет. mkicon / Reddit
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За последние 10 лет я научился общаться с людьми, покинул родную страну и переехал в Германию. И здесь провел большую часть 2010-х. Но лучший момент, пожалуй, произошел, когда я вышел из клиники после своей очередной попытки свести счеты с жизнью и позвонил маме. Тогда я решил, что сделаю все, чтобы наладить свое психическое здоровье. И у меня получилось. ninjaaiden / Reddit
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Моя мама наконец бросила своего мужа, который все время ее оскорблял, и вышла замуж за намного более приятного человека. AnxiousReader / Reddit
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А я только недавно узнал, что такое любить и быть любимым. chimshir / Reddit
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Я женился, взял собаку из приюта, приобрел дом. А еще мне однажды попались два луковых колечка в упаковке с картошкой фри. thehonestyfish / Reddit
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Спустя 5 лет после знакомства я призналась лучшему другу, что у меня к нему чувства. Теперь мы вместе провожаем этот год и вступаем в новый. LoraMilly22 / Reddit
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День, когда я сделал предложение девушке, в которую был влюблен на протяжении 8 лет и с которой планировал провести остаток жизни, даже не узнав ее мнения об этом. И она ответила «нет». Usman9252 / Reddit
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Сегодня меня пригласила на свидание бариста. И я был ужасно взволнован, потому что давно влюблен в нее. Ах да, еще я избавился от рака, но эта девушка, она изюминка всего десятилетия. DC3ZT / Reddit
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Пережил конец света, который «произошел» 21 декабря 2012-го. dima87 / Reddit
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Бросил курить и занялся скалолазанием. Уверен, одно не произошло бы без другого. n00bst4 / Reddit
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Я повзрослел с 8 до 18 лет. А что, тоже достойная перемена. MRFAMER / Reddit
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Я смотрел Кубок мировой серии по бейсболу вместе со своей бабушкой, которая прожила 86 лет, но до того не видела ни одного матча. tonyflow527 / Reddit
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Нашел работу, на которую идти по утрам не страшно, а радостно. slinkywheel / Reddit
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Я уехал из религиозной общины, в которой вырос. С этим же связаны и худшие моменты десятилетия: например, моя семья перестала со мной общаться. Но вот прошло уже 7 лет, а я до сих пор не могу поверить в то, насколько свободен. god_farts / Reddit
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В 2010 году мне исполнилось 30 лет. Мой метаболизм замедлился, и я начал толстеть. Это привело к тому, что я решился заняться бегом и с тех пор пробежал почти 10 тыс. километров. Сейчас мне 41 год и я в лучшей физической форме, чем когда-либо. Freeasabird01 / Reddit
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Я преодолел свой страх перед дикими животными. Раньше я вздрагивал, если слышал койота где-то вдалеке, а теперь фотографирую гремучих змей в их естественной среде обитания. touchmyrattlesnakes / Reddit
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Я был счастлив каждый раз, когда ел мороженое. throwbrosefrex / Reddit
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Когда все выходили на улицу и играли в Pokemon Go в 2016-м. Славные были времена. alextheelf24 / Reddit
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А меня наконец хорошо постригли. PoolSharkPete / Reddit
Человеческая память устроена таким образом, что плохое мы запоминаем, увы, гораздо проще, чем хорошее. Но давайте хотя бы сейчас, на границе двух десятилетий, тоже вспомним самые приятные моменты, которые произошли с нами за последнее время? Поделитесь своими историями.