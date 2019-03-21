Пользовательница Twitter попросила друзей рассказать о детских глупостях и запустила флешмоб на весь интернет

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Пожалуй, любой уважающий себя взрослый хоть раз говорил, что вот он-то в детстве творил о-го-го что, не в пример нынешней детворе, залипающей в гаджетах. И тем не менее каждое поколение детей порой умудряется совершать такие глупости, что и спустя годы о них регулярно вспоминают на семейных застольях. Настало время почитать об очередных таких проделках.

Пользовательница Twitter с ником MotherOfDoggons решила спросить у подписчиков, какие глупости они творили в детстве. Мы в AdMe.ru не знаем, рассчитывала ли она на такой отклик, но сотни пользователей по всему миру начали вспоминать в комментариях под ее постом и в отдельном треде те шалости, что до сих пор заставляют их сердца биться чаще. Вот самые смешные из них. Первая принадлежит самой MotherOfDoggons.