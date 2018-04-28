Пользователи в сети устраивают фотошоп-баттлы, и результаты так хороши, что просто обхохочешься
Если на вашем компьютере установлен фотошоп, очень трудно не начать творить. Нет-нет да и захочется создать настоящий шедевр. Эти ребята пошли дальше: они устраивают на площадке Reddit настоящие фотошоп-соревнования. И даже выбирают победителей по итогам года. Мы приготовили для вас лучшие работы этих умельцев. Смотрите и оценивайте.
AdMe.ru собрал остроумные фотошоп-работы, которые высоко оценили сами пользователи в сети. Внимание: будет много котиков.
1. На днях в британской королевской семье случилось пополнение. Городской глашатай очень эмоционально сообщил эту новость, и его фото моментально разлетелось по миру.
2. Король-кот
3. Потрясающее выступление
4. Спасенные медвежата должны быть вместе
5. Маэстро
6. Этот пес знает, как вести дела
7. Когда просто чихнул и моментально стал звездой
8. Спортивный котик
9. Рождение Спящего Человека
10. Собака — это всегда истинный шедевр
11. Настало время больших дел
12. Новая селебрити
13. Всем известно, что коты могут принимать любую форму
14. Белочка с суперспособностями
15. Удачный прыжок
16. Безумный аттракцион
А вы любите побаловаться с фотошопом, когда скучно? Покажите свои самые веселые работы.
Фото на превью _The_Husbeast_/reddit, kayonesoft/reddit