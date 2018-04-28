Пользователи в сети устраивают фотошоп-баттлы, и результаты так хороши, что просто обхохочешься

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Если на вашем компьютере установлен фотошоп, очень трудно не начать творить. Нет-нет да и захочется создать настоящий шедевр. Эти ребята пошли дальше: они устраивают на площадке Reddit настоящие фотошоп-соревнования. И даже выбирают победителей по итогам года. Мы приготовили для вас лучшие работы этих умельцев. Смотрите и оценивайте.

AdMe.ru собрал остроумные фотошоп-работы, которые высоко оценили сами пользователи в сети. Внимание: будет много котиков.

1. На днях в британской королевской семье случилось пополнение. Городской глашатай очень эмоционально сообщил эту новость, и его фото моментально разлетелось по миру.

2. Король-кот

3. Потрясающее выступление

4. Спасенные медвежата должны быть вместе

5. Маэстро

6. Этот пес знает, как вести дела

7. Когда просто чихнул и моментально стал звездой

8. Спортивный котик

9. Рождение Спящего Человека

10. Собака — это всегда истинный шедевр

11. Настало время больших дел

12. Новая селебрити

13. Всем известно, что коты могут принимать любую форму

14. Белочка с суперспособностями

15. Удачный прыжок

16. Безумный аттракцион

А вы любите побаловаться с фотошопом, когда скучно? Покажите свои самые веселые работы.