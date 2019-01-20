20+ твитов о милых странностях, которые люди подметили у своих близких

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Не так давно в твиттере запустили трогательный тред. Рэйчел Гриффин предложила пользователям соцсети рассказать о том, что их более всего умиляет или когда-либо покорило в близких людях. В ответ девушка получила порядка 2 тыс. сообщений с милейшими приятностями, которые уже тронули сердца тысяч людей во всем мире.