20+ твитов о милых странностях, которые люди подметили у своих близких
Не так давно в твиттере запустили трогательный тред. Рэйчел Гриффин предложила пользователям соцсети рассказать о том, что их более всего умиляет или когда-либо покорило в близких людях. В ответ девушка получила порядка 2 тыс. сообщений с милейшими приятностями, которые уже тронули сердца тысяч людей во всем мире.
Редакция AdMe.ru была под впечатлением от этого треда и отобрала самые яркие сообщения. Улыбнитесь вместе с нами!
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Может быть, и в вашей копилке есть какие-нибудь приятные истории о близких? Расскажите в комментариях.
Фото на превью Lindsay Landgraf Hess / Twitter