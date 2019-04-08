Пользователи твиттера делятся способами побороть икоту, и о некоторых из них мы даже не догадывались

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Все мы когда-нибудь икали. В самом явлении нет ничего страшного, но раздражает это зверски. Общепринятого метода избавления от икоты нет, вот и приходится нам изобретать собственные способы. Девушка с ником Вандердаша случайно запустила флешмоб в твиттере, когда поделилась хитростью, избавившей ее от этой проблемы, и все сразу стали делиться своими вариантами борьбы.

Мы в AdMe.ru уже опробовали некоторые из них, и вы знаете, это работает. Может, и у вас есть свои фишки? Расскажите нам в комментариях.

Твит, с которого все началось

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Фото на превью svalivtuman / twitter

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