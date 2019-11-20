Пользователи твиттера назвали 20 курьезных причин, по которым их увольняли
Многие из нас хоть раз увольнялись с работы. Причины могли быть разными, но чаще всего это происходило «по собственному желанию». У героев нашей статьи все гораздо интереснее: их «попросили» с трудового места из-за сна во время совещания, страницы в соцсети и съеденного десерта.
AdMe.ru обнаружил в твиттере пару десятков уморительных причин потери работы.
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А за что увольняли вас?
Фото на превью GeneralCattis / twitter