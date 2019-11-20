Пользователи твиттера назвали 20 курьезных причин, по которым их увольняли

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Многие из нас хоть раз увольнялись с работы. Причины могли быть разными, но чаще всего это происходило «по собственному желанию». У героев нашей статьи все гораздо интереснее: их «попросили» с трудового места из-за сна во время совещания, страницы в соцсети и съеденного десерта.

AdMe.ru обнаружил в твиттере пару десятков уморительных причин потери работы.

1.

© sciencelover03 / twitter  

Пользователи твиттера назвали 20 курьезных причин, по которым их увольняли

2.

Пользователи твиттера назвали 20 курьезных причин, по которым их увольняли

3.

© johnszim / twitter  

Пользователи твиттера назвали 20 курьезных причин, по которым их увольняли

4.

© AnnKoontz4 / twitter  

Пользователи твиттера назвали 20 курьезных причин, по которым их увольняли

5.

© andecate / twitter  

Пользователи твиттера назвали 20 курьезных причин, по которым их увольняли

6.

© GeneralCattis / twitter  

Пользователи твиттера назвали 20 курьезных причин, по которым их увольняли

7.

© Steph_A_Nanny / twitter  

Пользователи твиттера назвали 20 курьезных причин, по которым их увольняли

8.

© BridgetSterli19 / twitter  

Пользователи твиттера назвали 20 курьезных причин, по которым их увольняли

9.

© N8yi_ / twitter  

Пользователи твиттера назвали 20 курьезных причин, по которым их увольняли

10.

© BaggaleyLiz / twitter  

Пользователи твиттера назвали 20 курьезных причин, по которым их увольняли

11.

© sciencelover03 / twitter  

Пользователи твиттера назвали 20 курьезных причин, по которым их увольняли

12.

© Lavendermee3 / twitter  

Пользователи твиттера назвали 20 курьезных причин, по которым их увольняли

13.

© RyCos725 / twitter  

Пользователи твиттера назвали 20 курьезных причин, по которым их увольняли

14.

© ricosuave60 / twitter  

Пользователи твиттера назвали 20 курьезных причин, по которым их увольняли

15.

© MsJadeDreamer / twitter  

Пользователи твиттера назвали 20 курьезных причин, по которым их увольняли

16.

© sha_shfza / twitter  

Пользователи твиттера назвали 20 курьезных причин, по которым их увольняли

17.

© berevega19 / twitter  

Пользователи твиттера назвали 20 курьезных причин, по которым их увольняли

18.

© girl_ghosted / twitter  

Пользователи твиттера назвали 20 курьезных причин, по которым их увольняли

19.

© RachelJuly16 / twitter  

Пользователи твиттера назвали 20 курьезных причин, по которым их увольняли

20.

© euflorium / twitter  

Пользователи твиттера назвали 20 курьезных причин, по которым их увольняли

А за что увольняли вас?

Фото на превью GeneralCattis / twitter

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43
19k

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