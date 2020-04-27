Пользователи сети участвуют в челлендже и отвечают на сообщения, даже если переписка закончилась много лет назад
Каждый из нас хоть раз завершал переписку, просто перестав писать собеседнику. Однако такое поведение вполне может считаться грубым. Комик Кирилл Селегей предложил устроить челлендж и ответить на сообщения, оставленные без внимания много лет назад.
Мы в AdMe.ru не знаем, восхищаться ли ответственностью тех, кто принял участие в этом флешмобе, или смеяться над тем, каким получился результат. А может, и то и другое?
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Появилось ли у вас желание ответить на сообщения, оставленные вами без внимания, после нашей статьи? Или вы не считаете, что такое поведение может быть грубым по отношению к собеседнику?
Фото на превью panicswtch / twitter