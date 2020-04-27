Пользователи сети участвуют в челлендже и отвечают на сообщения, даже если переписка закончилась много лет назад

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Каждый из нас хоть раз завершал переписку, просто перестав писать собеседнику. Однако такое поведение вполне может считаться грубым. Комик Кирилл Селегей предложил устроить челлендж и ответить на сообщения, оставленные без внимания много лет назад.

Мы в AdMe.ru не знаем, восхищаться ли ответственностью тех, кто принял участие в этом флешмобе, или смеяться над тем, каким получился результат. А может, и то и другое?

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Появилось ли у вас желание ответить на сообщения, оставленные вами без внимания, после нашей статьи? Или вы не считаете, что такое поведение может быть грубым по отношению к собеседнику?