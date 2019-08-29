Пользователи сети рассказали о том, что вытворяют их соседи. И эти поступки порой очень сложно понять
Не всем везет с соседями. Кто-то вынужден страдать от звуков перфоратора, громкой музыки или криков детей. Кому-то сквозь «картонные» стены слышны обрывки разговоров и даже драматические сцены. А есть соседи, про которых можно рассказывать целые истории.
AdMe.ru узнал у пользователей социальных сетей о странностях их соседей и о том, что им приходилось слышать сквозь тонкие стены.
- Несколько лет назад у меня был один сосед сверху. Каждую ночь часов около 2 я слышал, как кто-то начинал носиться по его квартире. Бегун был очень быстр, передвигался небольшими шагами и всегда выбирал один маршрут. Как-то я увидел соседа на улице и спросил: «Откуда у вас столько энергии в 2 часа ночи?» На что он ответил: «Чувак, я на работе с полуночи до 8 уже 15 лет, и меня это совсем не беспокоит». Той ночью я видел, как он выходил из дома и уезжал. Но спустя 2 часа, ровно в 2 ночи, я вновь услышал, как две ноги прыгнули на пол его спальни, чтобы начать марафон. Через несколько недель я опять столкнулся с соседом и рассказал, что слышу ночами. Он удивился и ответил: «Странно, я никому не давал своих ключей. В квартире живем только я и мой кролик». © MancetheLance
- Я всегда слышу, когда соседи пылесосят. У нас даже появилась традиция делать это вместе. Я слышу, как сосед сверху включает пылесос, и говорю себе: «О, мне тоже нужно убрать комнату, к тому же уже и так шумно». После мой сосед по лестнице и сосед слева подключаются к нам и тоже начинают пылесосить. Это довольно весело. Да, моя соседка справа не пылесосит с нами. Она поет оперу, когда моет посуду. © SurvivingJupiter
- Сразу уточню, что на площадке, где я живу, 6 квартир. С соседями знаком на уровне «привет — пока». Год думал, что в соседней квартире живут предположительно 2 сестры. Одна из них с мужем и ребенком. И сестра — очень симпатичная, всегда с улыбкой на лице, аккуратно одета, здоровается со мной милым голосом. Первая девушка выходит на площадку курить в одной и той же майке, замученная ребенком и бытом, иногда кивает головой при встрече. Сегодня впервые решил передать привет сестре девушки с ребенком — оказывается, это один и тот же человек и никакой сестры нет, просто девушка зомби днем, а для мужа вечером после работы сама милота. Попросила на всякий случай не говорить мужу про сигареты. Обалдеть. © RostikRo
- У моего знакомого на балконе стоит плюшевый доберман. Сегодня соседка написала жалобу в администрацию на то, что он агрессивный. Серьезно. © memesoid
- В молодости занимался благоустройством своего маленького участка. Был у меня вместо домика, вагончик такой в виде бочки. Рядом обустраивалась еще пара молодых семей. И вот приспичило мне воспользоваться дрелью. Свою дома забыл. Спрошу, думаю, у соседа.
Я: «Слушай, дай дрель — пару дырок просверлить».
Сосед: «Так у меня у самого нет».
Я: «Ну спрошу тогда у другого соседа».
Сосед: «Плохая идея, он вообще неадекватный, с ним лучше не связываться».
Объяснить «неадекватность» однако он не смог. Захожу к другому соседу.
Я: «Слушай, выручи, дрель позарез нужна, всего пара дырок».
Сосед № 2: «Послушай, дрель у меня не новая, сам понимаешь, что, если у тебя в руках она сгорит, будет неприятно и мне, и тебе. Просить у тебя новую дрель мне стыдно будет, а тебе неприятно будет за старую дрель новую отдавать».
Я подумал: «Теперь понятно, почему он неадекватный. Жадный, по ходу».
А сосед продолжает: «Давай я к тебе приду с моей дрелью и помогу все что нужно сделать, бесплатно и по-соседски? И если что с дрелью случится, то будет досадно мне одному». Пришел он ко мне и все помог сделать. С тех пор сам я точно так же стал поступать с другими. Как по мне, самое адекватное решение. © KZIG
- Однажды на съемной квартире у нас сосед сверлил месяца 4 без остановки, делая паузы только на законные перерывы. На 4-й месяц я с ним столкнулся в лифте и спросил, что, собственно, он сверлит. Он говорит, что дома делает перфорированные бетоные блоки, которые отвозит на дачу. © Philipp Caesar
- Я всегда сплю очень крепко, а когда был подростком, спал еще крепче. Однажды мой телефон беспрестанно звонил целых 30 минут. Соседи, которые хорошо слышали его сквозь стены, приняли звонок за охранную сигнализацию и вызвали полицию. Я был сбит с толку, проснувшись от стука полицейских в мою дверь. © iMac_Hunt
- Мой сосед сверху, мужчина родом из Индии, во всю глотку с надрывом пел песню «Hello» Адель. Это было волшебно. © kittenki
- Как-то около полуночи мы с подругой лежали в постели и внезапно услышали крик соседа: «Как я люблю помидоры!» И больше ни звука. © Zazan_OW
- Мой папа храпит как медведь, а мама — как морж. Если перед сном они поссорились, их храп становится несинхронным, если же у них был хороший день — они храпят в унисон.
© cdoherty1
- Однажды соседи о чем-то громко говорили. Я был любопытным и поэтому приложил ухо к стене, чтобы послушать, что именно. Когда я услышал, что соседка с энтузиазмом читает Гарри Поттера, мое сердце начало таять. © dumbolddoor
- Давние знакомые жили в панельном доме с хорошей звукопроницаемостью. Сын маленький. Мамочка его отлучилась ненадолго в продовольственный магазин. Возвращается и спрашивает: «Ты не плакал?» Сын: «Я сначала заплакал, а мне невидимый голос сказал: „Не ори! Сейчас придет!“ И я успокоился». © Region89
- Как-то я мыл посуду и услышал яростный спор о деньгах. Он закончился, когда один из спорщиков хлопнул дверью, а другой сел за пианино и с маниакальным неистовством стал ударять по клавишам. Кто-то читает, чтобы снять стресс, кто-то заедает его вкусненьким, кто-то тренируется. А мой сосед расслаблялся, сходя с ума от игры на пианино. © FultonHomes
- Недавно к моим родителям заглянул сосед сверху Леня. Леня предупредил, что 23-го у него день рождения, придут гости и они будут шуметь, вы уж поймите и простите, пожалуйста. Вот молодец, Леня, только к родителям он пришел в 3 часа ночи! Объяснил это тем, что хотел 100 % их дома застать. © Kiborgviborg
- Я приехал издалека, поэтому на моей машине другой государственный регистрационный номер. Пару дней назад я слышал, как сосед, будучи под хмелем, рассказывал жене о том, что я якобы замышляю. Он убежден, что я в бегах и от чего-то скрываюсь. Хотя я просто учусь в аспирантуре. © greatergood2019
- У меня и моих соседей по комнате была шуточная традиция кричать «С облегчением!» каждый раз, когда соседи сверху пользовались уборной. Однажды сосед крикнул нам в ответ: «Как, как вы всегда об этом узнаёте?» © Hiyagaja
- Один раз мой сосед решил спеть национальный гимн Америки, остановился прямо посреди строки и начал ругаться, потому что забыл слова. Я спел верную следующую строчку, и он рассмеялся. А потом вместе со мной закончил петь эту песню. Я до сих пор никогда не пересекался с этим соседом лично. © SuddenTerrible_Haiku
- Молодая пара переехала в квартиру по соседству. Каждый день я была невольным свидетелем драматических споров и обвинений со стороны девушки к ее парню. Она жаловалась, что его семья не принимает ее или что он пишет другим девчонкам, а однажды в сердцах крикнула на него: «Ты не борешься за нас, Кевин!» Я была так раздражена и поглощена этой затянувшейся мыльной оперой, что тоже крикнула парню: «Черт возьми! Сражайся за нее, Кевин!» После моего восклика последовала жуткая тишина. Я знаю, что не должна была вмешиваться, но как насчет моих чувств, которые тоже были задеты? Они переехали вскоре после этого. Все из-за Кевина. © Churn-Down-For-What
- Однажды я играл песню на своем укулеле, и оперный певец, живущий снизу, начал мне подпевать. © seatangle
- Купил дом. Пожилые соседи (муж с женой) принесли инструкцию по проживанию. Детям не бегать (шум), строительные работы не вести (шум), машину не прогревать (газы), шашлык не жарить (искры, дым), антенну заземлить экранированным кабелем (от молний) и много еще пунктов. За несоблюдение пунктов — вражда. Я сказал, что продам дом цыганам. Теперь не здороваются. © poulinka999
В какие истории, связанные с соседями, приходилось попадать вам?