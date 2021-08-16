Пользователи сети рассказали, какие 16 модных трендов хотели бы запретить на законодательном уровне

Глянцевые журналы публикуют тысячи статей о том, что модно или нет, каждый сезон. А иногда и того чаще. Вот только выбор стилистов и модельеров далеко не всегда выигрышно смотрится в обычной жизни. Обитатели Всемирной паутины не стали сдерживать праведный гнев и высказались в треде, какие тренды вызывают у них нервный тик.