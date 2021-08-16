Пользователи сети рассказали, какие 16 модных трендов хотели бы запретить на законодательном уровне
Глянцевые журналы публикуют тысячи статей о том, что модно или нет, каждый сезон. А иногда и того чаще. Вот только выбор стилистов и модельеров далеко не всегда выигрышно смотрится в обычной жизни. Обитатели Всемирной паутины не стали сдерживать праведный гнев и высказались в треде, какие тренды вызывают у них нервный тик.
Редакция AdMe.ru увлеченно прочла мнения комментаторов и не смогла пройти мимо наиболее цепляющих ответов.
- Мне не нравятся крупные логотипы. Однажды видел довольно симпатичную рубашку, но огромный логотип, изображающий мужчину, играющего в поло, портил весь вид. © wtn06 / Reddit
- В шортах, которые сейчас на мне, есть задние карманы-обманки. Пыталась положить туда телефон раз 10! Я готова просто сорвать эти проклятые шорты. И они не были зашиты, просто обычные фальшивые карманы. © OutrageousMix5145 / Reddit
- Живу в Великобритании. Однажды купил несколько дешевых футболок, на одной из них красовалось название какого-то заграничного университета. Через пару месяцев меня остановил турист и оживленно сообщил, что учился в этом самом вузе. А после спросил, когда я его окончил. Готов был провалиться сквозь землю от стыда. Пришлось объяснить парню, что просто купил футболку за 3 фунта и никогда не слышал про этот вуз. © Lextube / Reddit
- Некоторая одежда на первый взгляд выглядит хорошо. Но стоит присмотреться, как вдруг, к примеру, на спине замечаешь глупую надпись. Что-то вроде «Но прежде всего кофе». © TaiPer077 / Reddit
- Ох уж эти непостижимые прозрачные вставки или вырезы на одежде! Зимой хочется носить шерстяной джемпер. Неужели кто-то думает, что я мечтаю о дурацком вырезе, чтобы обморозить нежные ключицы? А кому может быть интересен джемпер очень плотной вязки с открытой спиной? И мне совсем не нужна кошмарная футболка со странным вырезом между лопатками, через который будет видна полосочка бюстгальтера. Почему кто-то думает, что я хочу открыть несколько сантиметров кожи, да еще так, чтобы было видно нижнее белье? Сколько раз я видела красивое платье, которое хотела купить. Но стоило перевернуть его, как обнаруживалось, что производитель сэкономил на ткани и добавил несчастный вырез на спине. Ужасно бесит. © teashoesandhair / Reddit
- А мне не по душе слишком рваные джинсы. С каждым годом они становятся все хуже и хуже. © CookiesChoco / Reddit
- Мне не нравится униформа, на которую легко посадить пятно. Работаю в автосалоне, и нас заставляли носить брюки цвета хаки. Даже сотрудников склада. А ведь с этих брюк невозможно вывести жирные пятна или следы охлаждающей жидкости. Поэтому мы просто игнорировали правила и ходили в грязной одежде. © -tehdevilsadvocate- / Reddit
- Как же я устала от укороченной одежды! В наше время многие надевают укороченные топы и брюки с завышенной талией. У меня пышные формы, и однажды я обнаружила, что кроп-топы демонстрируют слишком много. Верните классическую длину! © Unknown author / Reddit
- Когда я учился в старшей школе, многие ученики носили мокасины в сочетании с дорогими носками раскрученных брендов. Это одна из самых глупых вещей, которые я когда-либо видел. © PrimeVector19 / Reddit
- Не нравится отсутствие карманов на женской одежде. Даже если они и предусмотрены, то настолько мелкие, что туда едва поместится смартфон. Очень люблю юбки и платья с карманами, но их не сыщешь днем с огнем. © Violet_Hill / Reddit
- Не знаю, как в других странах, но у нас в Ирландии все еще носят велосипедки. Выглядит отвратительно. Эти шорты ни на одной девушке не смотрятся хорошо. © LasRua / Reddit
- Ненавижу свободные джинсы и это неприятное ощущение, когда штанины соприкасаются друг с другом. Вот в узких я выгляжу потрясающе. Особенно если дополнить их классной рубашкой. © Rocket-Tree / Reddit
- Многие представители молодого поколения одеваются так, словно их бабушки на барбекю. Массивная обувь, мам-джинсы, самая большая футболка, которую они только смогли найти, и панама. Что ж, похоже, я слишком стара для этого. © skeletonqueen1993 / Reddit
- Вещи с открытыми плечами. Они редко выглядят стильно и почти всегда смотрятся дешево. © Fearless_Lab / Reddit
- Ни за что не надел бы кроксы. Но однажды я примерил другую обувь этой марки, и она оказалась весьма удобной. Когда стал работать в больнице, не выдержал и купил себе пару кроксов. Ничего не могу с собой поделать. А если кого-то волнует, что я ношу медицинский костюм с подобными шлепками, вероятно, у этого человека странные приоритеты. Но кроксы точно не имеют никакого отношения к красивой обуви. © TurtleZenn / Reddit
- Не люблю эти модные сандалии, декорированные мехом. Со стороны они выглядят так, будто ты взял и вышел в тапочках в люди. © LeggoTart / Reddit
Если бы у вас была волшебная палочка, какую одежду вы раз и навсегда удалили бы из гардеробов всего мира?
Фото на превью Depositphotos.com, Depositphotos.com, Depositphotos.com
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