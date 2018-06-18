Пользователи сети поделились наблюдениями, с которыми можно согласиться на все 100 %

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Вы можете прочесать всю библиотеку Хогвартса, подобно Гермионе Грейнджер, но это вовсе не будет означать, что вы узнали об этом мире все. Некоторые вещи можно понять совершенно случайным образом, например, во время поездки на общественном транспорте или заваривая чашечку кофе с утра. Именно в таких мелочах и кроется настоящая правда жизни.

AdMe.ru собрал 20 примечательных вещей, которые подметили любители пораскинуть мозгами на досуге.

1. «Как выглядит душ у меня дома vs. Как он выглядит дома у друзей»

2. Признаки взросления, о которых все молчат

3. «Ты и антилопа, о которой она просит тебя не беспокоиться»

4. «С вами тоже случалось такое, что вы сидите в полной тишине, и вдруг ваш мозг выдает: „Шакира, Шакира“?»

5. «Я единственный человек на свете, который никогда не покупал таких карандашей, но у которого они всегда были?»

6. «Когда у тебя есть смешная история, но ты должен ждать, пока твой друг закончит говорить»

7. «Скажите, почему все мужчины-модели на ASOS выглядят так, словно они случайно столкнулись с девушкой, которую старательно избегали?»

8. Так и режет правду-матку

9. «Когда ты играешь в бильярд и хочешь создать у окружающих впечатление, словно ты прекрасно понимаешь, что делаешь»

10. «Я нашел, где все это время скрывались камни бесконечности»

11. Лайфхак для кассиров, печаль для миллениалов

12. «Вы не задумывались, как много невинных кошек было поднято в воздух из-за мультфильма „Король-лев“?»

13. «Вот как выглядит человек, который переходит дорогу, а водители автомобилей ведут себя так, словно и не собираются останавливаться»

14. Не в бровь, а в глаз

15. «Когда ты приходишь домой и видишь свою собаку, а она видит тебя»

16. «Я, когда я остаюсь один на один с тренажером в спортивном зале»

17. Тонкости семейных взаимоотношений

18. «Твое лицо, когда ты узнал, что опросы в Instagram не анонимные, и ты все это время давал людям ужасные советы, думая, что тебя все равно не вычислят»

19. «Я, когда пытаюсь не использовать слово „типа“ в каждом предложении»

20. Другого мнения на этот счет быть не может

А какими наблюдениями вы готовы поделиться с окружающими? Есть ли что-то, что буквально не выходит у вас из головы?