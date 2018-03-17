20 аппетитных, но несъедобных предметов, на которые ни в коем случае нельзя смотреть тем, кто на диете
Когда пытаешься похудеть, еда чудится буквально повсюду. А некоторые окружающие предметы действительно так и просятся в рот. В детстве нас зачастую ничто не останавливало от того, чтобы попробовать на зуб яркую стерку. Однако и взрослым будет сложно удержать слюну, глядя на эти «вкусные» вещи.
AdMe.ru собрал предметы, которые нечаянно наделили «съедобным» видом, и показывает их вам, чтобы вы случайно не перепутали.
1. Эта клавиатура выглядит как маршмеллоу
2. В мячике для гольфа внутри — мяско
3. Самый длинный банан в мире. И какой спелый!
4. Магазин конфет? Нет, всего лишь бомбочки для ванны
5. Пожалуй, сделаю салат из авокадо
6. Ммм... Наконец-то обед!
7. Это можно класть в салат, кто в курсе?
8. Кислая жевательная конфетка
9. Баночка карамели
10. Разноцветные леденцы, как в детстве
11. «Подумал, что это хорошо пожаренный бекон»
12. Как вообще можно делать мыло в виде вкуснейшего чизкейка?
13. Фруктовые смузи
14. Ни дать ни взять ванильное мороженое
15. «Жвачки нашего школьного времени»
16. О, вишневый джем! На самом деле нет: это смазка для колес
17. Вы только взгляните на эту отлично прожаренную курочку... ммм... прямо слюнки текут
18. Круглые разноцветные жвачки. Такие продаются в специальных автоматах
19. Новомодный десерт из желе
Бонус
Кто-то все-таки не устоял
«Вкусняшки на работе.
Оказалось, это мыло».
А вам захотелось попробовать что-то из этих предметов вопреки голосу разума?
Фото на превью Jaxius3/reddit, scrubli3k/reddit