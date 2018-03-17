20 аппетитных, но несъедобных предметов, на которые ни в коем случае нельзя смотреть тем, кто на диете

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Когда пытаешься похудеть, еда чудится буквально повсюду. А некоторые окружающие предметы действительно так и просятся в рот. В детстве нас зачастую ничто не останавливало от того, чтобы попробовать на зуб яркую стерку. Однако и взрослым будет сложно удержать слюну, глядя на эти «вкусные» вещи.

AdMe.ru собрал предметы, которые нечаянно наделили «съедобным» видом, и показывает их вам, чтобы вы случайно не перепутали.

1. Эта клавиатура выглядит как маршмеллоу

2. В мячике для гольфа внутри — мяско

3. Самый длинный банан в мире. И какой спелый!

4. Магазин конфет? Нет, всего лишь бомбочки для ванны

5. Пожалуй, сделаю салат из авокадо

6. Ммм... Наконец-то обед!

7. Это можно класть в салат, кто в курсе?

8. Кислая жевательная конфетка

9. Баночка карамели

10. Разноцветные леденцы, как в детстве

11. «Подумал, что это хорошо пожаренный бекон»

12. Как вообще можно делать мыло в виде вкуснейшего чизкейка?

13. Фруктовые смузи

14. Ни дать ни взять ванильное мороженое

15. «Жвачки нашего школьного времени»

16. О, вишневый джем! На самом деле нет: это смазка для колес

17. Вы только взгляните на эту отлично прожаренную курочку... ммм... прямо слюнки текут

18. Круглые разноцветные жвачки. Такие продаются в специальных автоматах

19. Новомодный десерт из желе

Бонус

Кто-то все-таки не устоял

«Вкусняшки на работе. Оказалось, это мыло».

А вам захотелось попробовать что-то из этих предметов вопреки голосу разума?