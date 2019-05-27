Пользователи Reddit рассказали о случайно подслушанных глупостях, которые вынесут мозг кому угодно

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Доводилось ли вам когда-либо вступать в совершенно сюрреалистичный диалог, когда собеседник на полном серьезе несет какую-то чушь? Или видеть, как кто-то поступает крайне нестандартным образом, вводя окружающих в полный ступор? Героям данной подборки довелось столкнуться с чем-то подобным (или даже выступить в роли «того чудака»), и они просто не смогли промолчать.

Прочитав эти истории, мы в AdMe.ru тоже поддались искушению и собрали коллекцию из 14 самых мозговыносящих мини-рассказов с просторов интернета. Спорим, вас они тоже не оставят равнодушными?

Ко мне пришла женщина на позднем сроке беременности, которая настаивала на том, что она не может быть беременна. Потому что последние критические дни у нее были около 10 месяцев назад, а значит, у нее просто началась менопауза... Ей было 25. © Kaylinwriter14

Однажды посетитель ресторана попросил у меня вегетарианское меню, смотрел на него минут 10 и в конце выдал: «А почему у вас нет никаких блюд из курицы?» © Ezzinie

Адвокат: «Сколько лет вашему сыну?»

Свидетель: «Какому из трех?»

Адвокат: «20-летнему».

Свидетель: «Какому из трех?» Адвокат: «20-летнему». Работаю в службе поддержки одного интернет-провайдера. Недавно к нам устроилась новенькая. Шли недели, все было нормально, пока однажды она не ответила на звонок от недовольного клиента, который вроде как жаловался, что давно отправил нам письмо и на него никто не ответил. Она подняла провода с пола, стала трясти их и ответила на полном серьезе: «Сейчас я растрясу наши кабели. Иногда они забиваются, и информация застревает в них». Смеялся до потери пульса.

Одна из моих пациенток сказала, что у нее есть хорошая новость и плохая:

— Лекарство от боли в ухе помогло.

— А плохая новость?

— На вкус оно ужасно.

Поскольку ей было лучше, я не решился сказать, что «ушные капли» не зря называются ушными. © Dr Murray Grossan

— Лекарство от боли в ухе помогло. — А плохая новость? — На вкус оно ужасно. Поскольку ей было лучше, я не решился сказать, что «ушные капли» не зря называются ушными. © Dr Murray Grossan Я слышал, как две девочки говорили о выпечке. Одна из них сказала, что хочет попробовать испечь хлеб дома, но не знает, как приготовить хлебную корку, так как она ей нравится больше, чем остальной хлеб. Она действительно думала, что корка готовится отдельно. © Lord-AG

Мой интерн сильно переволновался, и у него вышел такой разговор с пациентом:

— Каким образом амнезия действует на вашу память?

— Иногда я о чем-нибудь забываю...

— Приведите примеры того, о чем вы забыли.

— Каким образом амнезия действует на вашу память? — Иногда я о чем-нибудь забываю... — Приведите примеры того, о чем вы забыли. Адвокат: «Скажите, вы присутствовали на вечеринке в тот момент, когда вас там сфотографировали?»

Свидетель: «Не могли бы вы повторить вопрос?»

Услышал такой разговор между кадровиком и кандидатом:

— Сколько у вас детей?

— Двое.

— Сколько мальчиков?

— Ни одного.

— А девочек?

— Сколько у вас детей? — Двое. — Сколько мальчиков? — Ни одного. — А девочек? Я вырос на скотоводческой ферме. Как-то раз женщина, примерно на 15 лет старше меня (мне было 16), спросила: «Когда вы отрезаете от коровы мясо, как долго оно отрастает, чтобы можно было отрезать еще?» Хотел бы я думать, что она подшучивает надо мной. Но нет. © mycatsnameisrosie

Адвокат: «Доктор, вы проверили его пульс до того, как начать вскрытие?»

Свидетель: «Нет».

Адвокат: «А вы измерили кровяное давление?»

Свидетель: «Нет».

Адвокат: «Вы удостоверились в отсутствии дыхания?»

Свидетель: «Нет».

Адвокат: «Значит, пациент мог быть еще жив, когда вы начали вскрытие?»

Свидетель: «Нет».

Адвокат: «Почему вы так уверены в этом, доктор?»

Свидетель: «Дело в том, что его мозг мне был доставлен отдельно от тела».

Адвокат: «Даже несмотря на это, ваш пациент все же мог быть еще жив?»

Свидетель: «Разумеется. И он даже мог бы работать адвокатом!»

Свидетель: «Нет». Адвокат: «А вы измерили кровяное давление?» Свидетель: «Нет». Адвокат: «Вы удостоверились в отсутствии дыхания?» Свидетель: «Нет». Адвокат: «Значит, пациент мог быть еще жив, когда вы начали вскрытие?» Свидетель: «Нет». Адвокат: «Почему вы так уверены в этом, доктор?» Свидетель: «Дело в том, что его мозг мне был доставлен отдельно от тела». Адвокат: «Даже несмотря на это, ваш пациент все же мог быть еще жив?» Свидетель: «Разумеется. И он даже мог бы работать адвокатом!» Я слышала, как одна женщина объясняла другой, что самолет на самом деле не летит из Америки в Европу: он просто неподвижно зависает в воздухе, а Земля сама крутится под ним, и, когда появляется Европа, он приземляется. © Mom_is_watching