Пользователи Reddit рассказали о неловких ситуациях, которые они запомнили на всю жизнь

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Без преувеличения каждый из нас в жизни попадал в ситуации, когда хотелось провалиться сквозь землю от стыда и смущения. Однако не каждый случай достаточно уникален и интересен, чтобы стать любимой байкой для сотен и тысяч человек в интернете. Истории, которые мы собрали здесь, как раз те жемчужины, которыми просто невозможно не поделиться.