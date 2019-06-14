Пользователи Reddit рассказали о неловких ситуациях, которые они запомнили на всю жизнь
Без преувеличения каждый из нас в жизни попадал в ситуации, когда хотелось провалиться сквозь землю от стыда и смущения. Однако не каждый случай достаточно уникален и интересен, чтобы стать любимой байкой для сотен и тысяч человек в интернете. Истории, которые мы собрали здесь, как раз те жемчужины, которыми просто невозможно не поделиться.
Мы в AdMe.ru считаем, что нет смысла хранить в памяти переживания о неловких ситуациях столетней давности, если можно превратить их в удачную шутку. Именно это и удалось сделать героям нашей статьи.
- Я зашла в лифт вместе с каким-то парнем. Мы поехали, и он вдруг спросил: «Не хочешь сходить в кафе?» Я улыбнулась и ответила: «Хочу». Он как-то странно на меня посмотрел и указал на свой Bluetooth-наушник. Так вот, у вас когда-нибудь возникало желание прыгнуть в шахту лифта?
- Больше всего в лагере вожатые боялись, конечно, двух вещей: что кто-то потеряется или забеременеет. И вот моя подруга Маша (нам было по 12 лет) после отбоя зачем-то сказала вожатой, что она, кажется, забеременела (она просто очень любила внимание). Вожатая в ужасе спросила ее шепотом: «От кого?» Перепуганная Маша спросила, тоже шепотом: «А что, надо от кого-то?..» Вожатая так на нее орала, что проснулось пол-лагеря, наверное. © NikkiKi
- Поймал такой вот интригующий кадр на дороге. Что-то из серии: «Когда у тебя сумасшедший день и дел просто невпроворот, но ты не забываешь о долге перед красотой, потому что кожа сама о себе не позаботится»:
- На прошлой работе я стояла возле лифтов и разговаривала с парнем, который их чинил. На мне тогда была надета откровенно большая юбка. А сверху, к счастью, был довольно длинный свитер, потому что прямо посередине разговора юбка просто взяла и слетела с бедер на пол. Те секунды, когда мы с парнем просто стояли и смотрели друг на друга, показались мне вечностью. © sinicuichi
- Я никогда не забуду, как в один из первых дней в колледже я познакомилась с парнем, которого звали Чендлер. Когда он спросил мое имя, я представилась ему Моникой. Мой друг был свидетелем этого диалога и позже спросил, зачем я соврала. Я ответила, что хотела, чтобы мы были как герои сериала «Друзья». И он такой: «Ты нормальная? Тебя зовут Рейчел. В сериале была Рейчел...»
- У меня как-то раз состоялась очень странная переписка с парнем. Похоже, он слишком перенервничал:
- На улице мне навстречу шла красивая девушка, и я так загляделся, что врезался лицом в фонарный столб. Это произошло возле главного входа в наш университет. Сотни студентов видели это. Мои друзья потом смеялись до потери пульса. © KiwiPin0
- Вообще я крайне ответственный человек. Но как-то раз после бурной ночи на вечеринке, вместо того чтобы поставить будильник, ввела 8:30 на калькуляторе.
- Вчера после девичника мы отправились в аквапарк, где я чуть не утонула. Весь следующий день злилась и думала, что работающим там сотрудникам должно быть стыдно, раз они совсем не беспокоятся о безопасности посетителей. Но потом подруги скинули мне фотку, и оказалось, что я просто была невменяемая и думала, что тону в детском бассейне:
- Как-то раз слепая женщина спросила меня, где вход в банк, а я автоматически указал пальцем и сказал: «Вон там». © Kirjath
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Однажды мы с женой выбрались в бар вечером. Заходим в заведение, и вижу своих знакомых впереди (те были к нам спиной). Я подкрадываюсь, щекочу парня за бока, тот поворачивается, и оказывается, что я обознался. Парочка смерила странным взглядом и ушла. Ну зато мы заняли их столик. © buefordbaxter
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Дочка с женой подарили мне айфон. Раньше я им никогда не пользовался и решил в первый раз попробовать набрать голосом сообщение. Вот что в итоге отправилось моей дочке:
- Я в первый раз привела бабулю в Starbucks. Бариста задал ей стандартный вопрос: «Каким именем подписать напиток?» Бабушка изумленно посмотрела на него, потом обернулась ко мне и сказала: «Он хочет дать имя моему кофе. Он что, наркоман? Как его взяли на работу?»
- Дело было в детстве. Мама сидела на кухне со своей подругой, которая жаловалась, что за ней совсем не ухаживают мужчины. Я тогда сказала: «Это очень плохо. Я тоже не ухаживала за своей рыбкой, и теперь ее нет. Жалко, вы ведь еще такая молодая».
- Перед выпускным я пошла в салон и попросила сделать мне прическу как на фото слева, чтобы выглядеть как принцесса. Но в итоге я выглядела как наш завуч:
Какие истории понравились вам больше всего? Могли бы вы рассказать о каких-то ситуациях из собственного опыта?