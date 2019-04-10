Пользователи Reddit рассказали о глупых вопросах, из-за которых их мозг когда-то дал сбой (Спорим, вы тоже зависнете?)
Принято считать, что именно дети являются кладезем специфичных и нестандартных вопросов. Но, оказывается, некоторые взрослые вполне могут посоревноваться с ними. Один пользователь Reddit спросил: «Какой самый тупой вопрос или просьбу вам когда-либо адресовали абсолютно серьезно?» В ответ на это в комментариях посыпались самые разнообразные примеры из жизни.
Мы в AdMe.ru уверены, что всем нам порой свойственно делать и говорить что-то не подумав, а значит, героев этой подборки не в чем винить. К тому же они умудрились снискать славу среди сотен историй, а это тоже чего-то стоит.
- Директор как-то раз попросила сделать страницы документа меньше. На самом деле у нее в программе был масштаб 200 %, а она думала, что документ напечатан шрифтом 46-го размера. @fluffykittenears
- Диалог с мужем:
— Дорогая, я уже в магазине, но тут только кастрюли для готовки кукурузы.
— В каком смысле?
— Ну на коробках картинки с варящейся в кастрюле кукурузой, но нет ни одной, где нарисована паста.
— Не возвращайся домой. @Silent-G
- Коллега спросил за обедом: «Если человек теряет большой и указательный палец, то безымянный становится средним?» Боюсь представить, откуда у него в голове рождаются такие мысли и о чем еще он думает.
- Мой первый рабочий день в техподдержке. Позвонила женщина и пожаловалась, что не включается ноутбук. Она была в аэропорту и пыталась доделать кое-какие дела и очень огорчилась, что спустя несколько часов работы ноутбук неожиданно отключился. Я спросил, был ли ее ноут подключен к розетке в тот момент или работал от батареи. На что она ответила: «Его можно подключать к розетке? Я считала, что он задуман как беспроводное устройство». @DextrosKnight
- Нас в страховой компании спросили, есть ли вероятность, что ампутированная нога моего отца вырастет снова. @Whatendings
- Племянник спросил: «Откуда мы знаем, что динозавры назывались динозаврами?»
- Так как я карлик, мне часто задают нелепые вопросы, но один из моих любимых — вот этот: «Наверное, тебе нужен более маленький двигатель для машины?» Хотелось бы мне понять, что за логическая цепочка привела вас к такому вопросу, леди. @[deleted]
- Как-то раз в старших классах мы разогревались перед бейсболом. Уже вечерело, и было очень мрачно, надвигались тучи. Один из моих товарищей по команде очень серьезно спросил: «Это шторм приближается или просто ночь наступает?» Никогда этого не забуду. @leezus34
- У меня есть брат-близнец, и как-то раз девушка спросила, путаем ли мы друг друга. @captaingelsino
- Обсуждали в автошколе основные направления (стороны света). Инструктор спросил девушку в переднем ряду, в какой стороне находится ее дом. Она указывает на окно. Он: «Значит, на западе?» А она отвечает: «Ну я лицом к вам, значит, для меня это восток». @Baltusrol
- А моя племянница как-то поинтересовалась у своих родителей, картавит ли внутренний голос у картавых людей.
- Я работаю в справочной службе IT. Одна девушка спросила: «Ребят, у вас есть кабели от беспроводного интернета?» Я немного помолчал, ожидая, пока до нее дойдет суть вопроса. А потом сказал, что все уже подключено. @kotobaaa
- Что делать, если женщина скажет: «Послушай женщину и сделай наоборот»?
- Я акушерка. Одна девушка спросила меня после родов: «Когда доктор придет проколоть соски, чтобы я могла покормить ребенка грудью?» @MaleficentWatercress
- Один гид в Южной Африке рассказал, что однажды слышал, как женщина спросила своего мужа: «Дорогой, это та же самая луна, которую мы видим в Техасе?» @pirate_12
- Работал консультантом в магазине Apple около 7 лет. За все время мне особенно запомнилась одна посетительница, которая спросила, не станет ли ее iPod тяжелее, когда она загрузит туда музыку. @FizzyBeverage
А вам когда-нибудь приходилось сталкиваться с подобными вопросами?