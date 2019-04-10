Пользователи Reddit рассказали о глупых вопросах, из-за которых их мозг когда-то дал сбой (Спорим, вы тоже зависнете?)

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Принято считать, что именно дети являются кладезем специфичных и нестандартных вопросов. Но, оказывается, некоторые взрослые вполне могут посоревноваться с ними. Один пользователь Reddit спросил : «Какой самый тупой вопрос или просьбу вам когда-либо адресовали абсолютно серьезно?» В ответ на это в комментариях посыпались самые разнообразные примеры из жизни.

Мы в AdMe.ru уверены, что всем нам порой свойственно делать и говорить что-то не подумав, а значит, героев этой подборки не в чем винить. К тому же они умудрились снискать славу среди сотен историй, а это тоже чего-то стоит.