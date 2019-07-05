Пользователи Reddit поделились советами о том, что должны знать папы о воспитании девочек

Я знаю, что вы, вероятно, не хотите знать о том, что произошло с Сарой и Кайлом сегодня на алгебре, или с персонажем ее последнего подросткового романа, но просто выслушайте ее. Если вы отмахнетесь от ее мыслей и интересов, между вами сразу вырастет стена. Постарайтесь запомнить некоторые имена и детали, и это будет значить для нее все. Не смейтесь над ней и не сердитесь, когда она разрыдается из-за того, что вы считаете что-то незначительным. Мы просто сами забыли о том, как сильны эмоции, когда мы молоды. И причина, по которой я, 26-летняя женщина, все еще разговариваю с отцом еженедельно и приветствую его широкими объятиями, заключается в том, что он всегда внимательно меня слушал. © missluluh