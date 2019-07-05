Пользователи Reddit поделились советами о том, что должны знать папы о воспитании девочек
Ни для кого не секрет, что в воспитании детей отцовское участие настолько же важно, как и материнское. Каждый родитель вносит свой ценный вклад в развитие ребенка. Общение папы с дочерью закладывает фундамент будущих ожиданий женщины от своих взаимоотношений с противоположным полом. В книгах по психологии можно прочитать много советов на эту тему, но сегодня мы поделимся жизненными откровениями пользователей сети, которые помогут лучше понять себя и ребенка.
Мы в AdMe.ru обожаем такие истории, ведь они наполнены живыми эмоциями, а житейская мудрость и опыт в них описаны доступным языком.
- Если «женские» дела вам не даются, то просто общайтесь по-доброму. У меня, конечно, не отец года, он всегда боролся со своими демонами, но он невероятно добр ко мне, и это лучшее, что он может дать. Он гордится всем, что мы делаем, бесконечно хвалит нас и всегда заставляет чувствовать, что мы способны на все. Всегда было легко увидеть и почувствовать, что его недостатки действительно не имели никакого отношения ко мне и были его личными проблемами. © umumgowa
- Не забудьте научить дочерей и «мужским» делам! Я была единственным ребенком в семье, и папа учил меня водить трактор, менять шины, вешать гипсокартон и чинить вещи по дому. Эти навыки очень пригодились мне в жизни, особенно когда я жила одна. Кроме того, это было отличное совместное времяпрепровождение для меня и папы. © ratchmond
- После того как вы вымоете ей голову, не начинайте расчесывать сверху вниз — пощадите ребенка! Сначала расчешите снизу, а потом уже переходите к верхней части. © avocator
- Меня воспитывал отец-одиночка. Когда у меня начались критические дни, он ясно дал понять, что они его не смущают и он даст мне все, что нужно, чтобы позаботиться обо мне. © ToughPack88
- Не будьте чрезмерно заботливы. Как долго вы сможете ее защищать? Однажды она останется одна и не будет знать, как это сделать. Научите ее быть независимой. Делать что-то самостоятельно. Обучите ее самообороне. И быть в безопасности. © MusingLife
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Я знаю, что вы, вероятно, не хотите знать о том, что произошло с Сарой и Кайлом сегодня на алгебре, или с персонажем ее последнего подросткового романа, но просто выслушайте ее. Если вы отмахнетесь от ее мыслей и интересов, между вами сразу вырастет стена. Постарайтесь запомнить некоторые имена и детали, и это будет значить для нее все. Не смейтесь над ней и не сердитесь, когда она разрыдается из-за того, что вы считаете что-то незначительным. Мы просто сами забыли о том, как сильны эмоции, когда мы молоды. И причина, по которой я, 26-летняя женщина, все еще разговариваю с отцом еженедельно и приветствую его широкими объятиями, заключается в том, что он всегда внимательно меня слушал. © missluluh
- Не начинайте вести себя так, будто она превратится в бушующего монстра, как только достигнет половой зрелости. Не теряйте самообладания, когда ей понадобится лифчик. Теперь у нее есть грудь. Ну и что? Отец, который будет считать это странным, просто усложнит все, потому что чувства ребенка в этот момент и так запредельны. Если мама не может взять ее с собой за покупками, отведите ее в магазин и отправьте в примерочную. Выполнено. Не заставляйте ее чувствовать себя странно или плохо из-за необходимости в нем. В магазине не будут оценивать вас, а научат девочек, как все сделать правильно, и предоставят вам комнату, измерительную ленту и советы. © SquidsACow
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Не фокусируйте внимание на ее внешнем виде. Научите ее тщательной гигиене. Поощряйте здоровое питание и физические упражнения. Объясните ей, почему определенная одежда более уместна в одном месте и не очень — в другом (не стоит носить короткие шорты в церкви — лучше надеть их на пляж). Но, ради бога, никогда не говорите ей, что она слишком толстая или слишком худая. Никогда не говорите ей, что ей «повезло, что она красивая». Никогда не ставьте ее красоту превыше личности. Если она старается выглядеть красиво, прокомментируйте детали, например: «Ты хорошо поработала над макияжем» или «Этот цвет тебе идет». Она получит достаточно ударов по самооценке и нереалистичных ожиданий от общества в целом. Поэтому она заслуживает лучшего от вас. © Unsolicited_Spiders
- В подростковом возрасте уважайте личное пространство дочерей, потому что это действительно сложный период жизни, о котором, честно говоря, трудно говорить с отцом. У нас бывают перепады настроения, и вы можете подумать, что мы ненавидим вас, но мы нежно вас любим! © bebelabeaux
- Хвалите ее за достижения, характер, ее усилия, особенно когда они не приносят ожидаемых результатов. Мир одержим внешностью — она должна знать, что она больше, чем то, как она выглядит. © KlaireOverwood
- То, как вы относитесь к ней и ее маме, она будет ожидать от своего будущего спутника жизни. © pickmeacoolname
- Ваши слова останутся с ней на всю жизнь. Будьте добрыми и нежными. © uglygirlohio
А чему научил вас ваш отец, что очень пригодилось вам в жизни?