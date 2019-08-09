Пользователи пишут о том, какими чертами обзаводится женщина к 35 годам, и это невозможно читать без улыбки

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В интернете так любят флешмобы и бурные обсуждения, что иногда даже короткий комментарий может вызвать бесконечную цепную реакцию. Пользовательница твиттера под ником anne_theriault описала, какими 3 характеристиками обзаводится женщина к 35 годам, а другие люди подхватили идею и дополнили этот список своими вариантами.

Твит стал таким обсуждаемым, что набрал 1,5 тыс. комментариев, из которых AdMe.ru выбрал самые яркие и правдивые.

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Бонус

А что бы вы добавили в этот список?

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