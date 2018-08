Парень ответил на письмо со спамом, и игра началась. Финал переписки стоил потраченного времени

Вот такое письмо пришло Джеймсу на почту

Джеймс решил отправить Соломону шуточный график, который демонстрирует, как количество золота влияет на богатство

Конечно, 1 500 фунтов Джеймс спамеру не отправил и на этой кульминационной ноте решил закончить диалог

Это был далеко не последний ответ Джеймса Вейча на письмо со спамом. Для таких переписок, которые длятся уже 3 года, он даже завел вторую почту

Фото на превью This is what happens when you reply to spam email / ted