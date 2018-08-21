Парень ответил на письмо со спамом, и игра началась. Финал переписки стоил потраченного времени

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Джеймс Вейч (James Veitch) — писатель, который однажды решил проверить, что будет, если ответить на письмо со спамом. Результат получился куда интереснее, чем можно было ожидать. Финал этой переписки не смогут предугадать даже лучшие голливудские сценаристы.

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Вот такое письмо пришло Джеймсу на почту

Джеймс решил отправить Соломону шуточный график, который демонстрирует, как количество золота влияет на богатство

Конечно, 1 500 фунтов Джеймс спамеру не отправил и на этой кульминационной ноте решил закончить диалог

Это был далеко не последний ответ Джеймса Вейча на письмо со спамом. Для таких переписок, которые длятся уже 3 года, он даже завел вторую почту

А какое самое безумное письмо со спамом получали вы? Пробовали ответить?