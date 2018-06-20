Ну очень странные снимки, которые еще раз напомнят нам, что маразм в этом мире неистребим

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Давайте отвлечемся от своих забот и просто посмеемся над забавными доказательствами того, что не все в нашем мире поддается логическому объяснению, как, например, перевернутые информационные таблички и шикарные решетки на колесах, и это не говоря уже про экспресс-стройку «кирпичной» стены, которую вы найдете в конце нашей статьи.

Мы в AdMe.ru предлагаем вам насладиться подборкой новых «маразмов».

Этот парень сделал штаны из шляп, которые насобирал на предыдущих фестивалях

В Москве установили указатели для австралийских болельщиков

Зеркало в уборной итальянского бара

Главное — безопасность

Дверная ручка, что с тобой?

Гробница царя Ксеркса, 456 г. до н. э., цвета восстановлены

Импортозамещение

Патронное ноу-хау

Якутия встречает ЧМ-2018!

Боги маркетинга

Венец эволюции колесных дисков

Нет, мы бы не хотели такой подставки для бумаги

Таксист-болельщик

Расположение изображения просто «идеально»

Вряд ли он сможет потушить пожар

«В случае пожара разбейте стекло».

Симпсоны уже не те

Кирпичный дом? Легко!

Может, у вас тоже есть подобные примеры? Поделитесь с нами.