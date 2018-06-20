Ну очень странные снимки, которые еще раз напомнят нам, что маразм в этом мире неистребим
Давайте отвлечемся от своих забот и просто посмеемся над забавными доказательствами того, что не все в нашем мире поддается логическому объяснению, как, например, перевернутые информационные таблички и шикарные решетки на колесах, и это не говоря уже про экспресс-стройку «кирпичной» стены, которую вы найдете в конце нашей статьи.
Мы в AdMe.ru предлагаем вам насладиться подборкой новых «маразмов».
Этот парень сделал штаны из шляп, которые насобирал на предыдущих фестивалях
В Москве установили указатели для австралийских болельщиков
Зеркало в уборной итальянского бара
Главное — безопасность
Дверная ручка, что с тобой?
Гробница царя Ксеркса, 456 г. до н. э., цвета восстановлены
Импортозамещение
Патронное ноу-хау
Якутия встречает ЧМ-2018!
Боги маркетинга
Венец эволюции колесных дисков
Нет, мы бы не хотели такой подставки для бумаги
Таксист-болельщик
Расположение изображения просто «идеально»
Вряд ли он сможет потушить пожар
«В случае пожара разбейте стекло».
Симпсоны уже не те
Кирпичный дом? Легко!
Может, у вас тоже есть подобные примеры? Поделитесь с нами.
Фото на превью panda.banda / pikabu