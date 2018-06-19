Некоторым парням пора прекращать полагаться на свою удачу и заранее готовиться к худшему
Конечно, с каждым может произойти неловкая ситуация, но почему-то от мужчин окружающие ждут только ярких побед и новых рекордов. И только здоровая самоирония помогает им бороться с этой страшной несправедливостью.
AdMe.ru предлагает посмотреть на подборку мужских провалов, от которых на глазах проступают слезы от смеха.
«Оглядываясь назад, я могу с уверенностью сказать, что моя модельная карьера была ошибкой»
«Курение увеличивает риск возникновения импотенции»
Когда достиг невиданных ранее высот, но гордиться тут нечем
И даже заесть теперь свою скорбь нечем
Когда автокоррект ненавидит тебя и твои отношения
«Доктор взял с меня дополнительные $ 65 за то, что я толстый»
«Описание услуг. Избыточный вес. Индекс массы тела более 30»
Когда случайно сам стал причиной чужих кошмаров
«Я сегодня искал свою рубашку 5 минут»
«Неделю я проклинал этот дезодорант, пока не присмотрелся к этикетке»
«Защита от солнца для лица и тела»
А вообще солнцезащитный крем в стике, похоже, отличная идея, как ни крути
Женщинам иногда просто невозможно угодить
Спасибо, фейсбук, ты делаешь нашу жизнь ярче
«Гэри, 0 друзей поздравили вас с днем рождения! Хотите посмотреть праздничные воспоминания?»
Тут как посмотреть: то ли двойная неудача, то ли повезло на 1/4
Когда подмоченная репутация преследует тебя долгие годы
«Мы ужинали с моим парнем, и пожилой мужчина случайно кинул в нас свою салфетку. Позже он подошел извиниться со словами: „Простите, ДЕВОЧКИ, я не хотел вас задеть“. Никогда в жизни я так не смеялась»
«Половину моих волос почему-то удалили с фото в выпускном альбоме»
А этому парню просто забыли написать имя
«Шлем, закрывающий лицо, для слабаков!»
«Почти проспал этот восхитительный рассвет в долине. Очень рад, что все-таки смог так рано встать»
Когда в кои-то веки нашлась минутка поиграть
«Идет загрузка обновления системы».
«В школе я выиграл одну награду. Мне сказали надеть костюм для памятного фото, ну я и надел костюм ковбоя»
Согласитесь, о таких эпичных провалах даже рассказать не стыдно. А с вами приключалось нечто подобное?
Фото на превью kyliefortune21/twitter