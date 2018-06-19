Некоторым парням пора прекращать полагаться на свою удачу и заранее готовиться к худшему

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Конечно, с каждым может произойти неловкая ситуация, но почему-то от мужчин окружающие ждут только ярких побед и новых рекордов. И только здоровая самоирония помогает им бороться с этой страшной несправедливостью.

AdMe.ru предлагает посмотреть на подборку мужских провалов, от которых на глазах проступают слезы от смеха.

«Оглядываясь назад, я могу с уверенностью сказать, что моя модельная карьера была ошибкой»

«Курение увеличивает риск возникновения импотенции»

Когда достиг невиданных ранее высот, но гордиться тут нечем

И даже заесть теперь свою скорбь нечем

Когда автокоррект ненавидит тебя и твои отношения

«Доктор взял с меня дополнительные $ 65 за то, что я толстый»

«Описание услуг. Избыточный вес. Индекс массы тела более 30»

Когда случайно сам стал причиной чужих кошмаров

«Я сегодня искал свою рубашку 5 минут»

«Неделю я проклинал этот дезодорант, пока не присмотрелся к этикетке»

«Защита от солнца для лица и тела»

А вообще солнцезащитный крем в стике, похоже, отличная идея, как ни крути

Женщинам иногда просто невозможно угодить

Спасибо, фейсбук, ты делаешь нашу жизнь ярче

«Гэри, 0 друзей поздравили вас с днем рождения! Хотите посмотреть праздничные воспоминания?»

Тут как посмотреть: то ли двойная неудача, то ли повезло на 1/4

Когда подмоченная репутация преследует тебя долгие годы

«Мы ужинали с моим парнем, и пожилой мужчина случайно кинул в нас свою салфетку. Позже он подошел извиниться со словами: „Простите, ДЕВОЧКИ, я не хотел вас задеть“. Никогда в жизни я так не смеялась»

«Половину моих волос почему-то удалили с фото в выпускном альбоме»

А этому парню просто забыли написать имя

«Шлем, закрывающий лицо, для слабаков!»

«Почти проспал этот восхитительный рассвет в долине. Очень рад, что все-таки смог так рано встать»

Когда в кои-то веки нашлась минутка поиграть

«Идет загрузка обновления системы».

«В школе я выиграл одну награду. Мне сказали надеть костюм для памятного фото, ну я и надел костюм ковбоя»

Согласитесь, о таких эпичных провалах даже рассказать не стыдно. А с вами приключалось нечто подобное?