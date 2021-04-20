Люди рассказали о взрослых проблемах, к которым жизнь их не готовила

Нужно разобраться, когда что-то еще можно починить самому, а когда уже стоит вызывать мастера. © Moosh106 / Reddit

Во взрослом возрасте вы осознаете, что $ 1 000 — это не такие уж и большие деньги, когда они ваши, но слишком большие для того, чтобы брать их у кого-то в долг. © OverlordBrandon / Reddit

В детстве ответ на вопрос «Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?» был простым. Мы мечтали стать врачами, пожарными или дизайнерами. Потом, когда ты повзрослеешь и разочаруешься в этой мечте, тебе будет сложно выбрать новый карьерный путь. Я уверен, что многие из нас тратят немало времени на размышления о том, что их работа им не подходит, а что с этим делать — непонятно. © FoxesStoleMyGloves / Reddit

Значит, я должен готовить поесть каждый день, чтобы оставаться в живых? © discostud1515 / Reddit

Мне 25 лет, и я недавно потеряла папу. Это неизбежно, и к этому невозможно подготовиться. © mkg1995 / Reddit