Люди рассказали о взрослых проблемах, к которым жизнь их не готовила
Пользователю сайта Reddit было интересно узнать, какие проблемы взрослой жизни стали для других неожиданностью. Он получил тысячи ответов. Оказалось, многие и впрямь были не готовы к вызовам, которые готовит взрослым людям каждый день.
Мы в AdMe.ru с интересом прочитали эти признания и решили показать вам те из них, которые собрали наибольшее количество лайков.
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Приходится не только самостоятельно принимать важные решения, но и делать это своевременно. © kurenai_zera / Reddit
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Нужно каждый день решать, что будешь есть на ужин. © GreaseGeek / Reddit
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Овощи портятся слишком быстро. © 2facedSquid / Reddit
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Болит спина. © chassisgator / Reddit
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Родители стареют. © invbanking*** / Reddit
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Другие взрослые ведут себя как дети. © pfojes / Reddit
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Вас ждет непрерывный поток счетов: вода, электричество, страховка, аренда, ипотека. О, и походы к стоматологу. Курт Воннегут был прав, когда говорил, что проблема старения заключается в том, что ты переживаешь свои зубы. © Zealousideal_Hand693 / Reddit
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Нужно разобраться, когда что-то еще можно починить самому, а когда уже стоит вызывать мастера. © Moosh106 / Reddit
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Во взрослом возрасте вы осознаете, что $ 1 000 — это не такие уж и большие деньги, когда они ваши, но слишком большие для того, чтобы брать их у кого-то в долг. © OverlordBrandon / Reddit
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В детстве ответ на вопрос «Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?» был простым. Мы мечтали стать врачами, пожарными или дизайнерами. Потом, когда ты повзрослеешь и разочаруешься в этой мечте, тебе будет сложно выбрать новый карьерный путь. Я уверен, что многие из нас тратят немало времени на размышления о том, что их работа им не подходит, а что с этим делать — непонятно. © FoxesStoleMyGloves / Reddit
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Значит, я должен готовить поесть каждый день, чтобы оставаться в живых? © discostud1515 / Reddit
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Мне 25 лет, и я недавно потеряла папу. Это неизбежно, и к этому невозможно подготовиться. © mkg1995 / Reddit
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Вы можете днями ни с кем не разговаривать. Сначала это круто. Но потом вы начинаете вести диалог со своим тостером, чтобы заполнить тишину. © austinape9 / Reddit
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Денег не хватает, а долгов полно. © cholzp / Reddit
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Куча времени уходит на то, чтобы просто сделать небольшие дела. К примеру, сходить в магазин или заменить шину. © whyImcalledqueen / Reddit
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Постоянно приходится заниматься стиркой. Грязная одежда накапливается слишком быстро. © Runbunnierun / Reddit
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Когда болеешь, нужно заботиться о себе самостоятельно. Когда-то это делали родители, а сейчас приходится самому идти в аптеку за лекарствами и леденцами от боли в горле. © niwawhatuira / Reddit
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Необходимо постоянно убираться. Я и в детстве помогал родителям с уборкой, но даже не представлял, как много времени нужно для того, чтобы содержать дом в чистоте. Я протер пыль сегодня утром, но уже через полнедели жилье превратится в зону боевых действий из шерсти, крошек и пыли. А у меня даже нет детей. © Sn00dlerr / Reddit
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Детские травмы на зажили. Они просто заснули, чтобы проснуться в ваш 38-й день рождения. Теперь все болит. © amandaMidge / Reddit
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Хулиганы бывают не только в средней школе, но и во взрослой жизни. © IniMiney / Reddit
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Нужно быть финансово грамотным. Все, что я узнал о ведении бюджета, долгах, пенсии, сбережениях и разумных покупках, я узнал самостоятельно. © MagicSPA / Reddit
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Со временем заводить друзей все сложнее. Мне кажется, что если у вас нет крепких дружеских отношений к 25–26 годам, то все, что вас ждет дальше — это всего лишь хорошие знакомые. © I_hate_traveling / Reddit
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Бывает жутко одиноко. © 13bxThirdeye / Reddit
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Постоянно устаешь. © TomPerezzz / Reddit
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Нужно помнить обо всем: о ремонте, деньгах, уборке, стирке, поездке к ветеринару, покупке продуктов, обслуживании машины... Это занимает слишком много места в моей голове! © irishgalthrowaway_ / Reddit
Что во взрослой жизни оказалось самым сложным для вас?