20+ вещей, которые обожает весь мир, а отдельные люди терпеть не могут

Не могу понять, почему все так тащатся по «Игре престолов». Никогда бы не стала пробовать устрицы и мне плохо от модного авокадо. Не понимаю красоты зимы и катания на лыжах.

В общем, всей душой ненавижу SPA, особенно тайские салоны! Все по ним с ума сходят, а я не понимаю прикола. Один раз подарили мне сертификат на посещение такого салона, и это были 3 часа кошмара: сначала меня держали в какой-то адской сауне, потом намазали вонючими водорослями, завернули в тряпку и велели лежать, пока внизу грела печка и я медленно варилась в этой жиже. Все это время играла народная тайская музыка, призванная, по всей видимости, успокаивать, но меня она взбесила еще сильнее. Даже когда я поехала в Таиланд, в SPA все равно не пошла. Уж лучше в ванне поваляюсь.