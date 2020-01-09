20+ вещей, которые обожает весь мир, а отдельные люди терпеть не могут
Говорят, что о вкусах не спорят. Однако в мире есть вещи, которые, кажется, нравятся всем без исключения — путешествия, солнечная погода или даже шоколадная паста. Впрочем, «кажется» здесь ключевое слово, ведь на свете есть люди, которым все это действительно не по душе.
Мы в AdMe.ru попросили своих сотрудников и знакомых рассказать о том, какие любимые всеми вещи кажутся им как минимум странными.
-
Я не люблю путешествия. И не потому, что не могу их себе позволить, — просто не понимаю удовольствия от постоянных переездов, незнакомых мест и людей. Гораздо больше радости мне доставляет время, проведенное дома за хорошей книгой или фильмом.
-
Я ненавижу солнечные дни. Вот всем нравится, а у меня депрессия и аллергия.
-
Не люблю, когда дарят букеты. Мне это кажется слишком глупым.
-
Не могу понять, почему все так тащатся по «Игре престолов». Никогда бы не стала пробовать устрицы и мне плохо от модного авокадо. Не понимаю красоты зимы и катания на лыжах.
-
В общем, всей душой ненавижу SPA, особенно тайские салоны! Все по ним с ума сходят, а я не понимаю прикола. Один раз подарили мне сертификат на посещение такого салона, и это были 3 часа кошмара: сначала меня держали в какой-то адской сауне, потом намазали вонючими водорослями, завернули в тряпку и велели лежать, пока внизу грела печка и я медленно варилась в этой жиже. Все это время играла народная тайская музыка, призванная, по всей видимости, успокаивать, но меня она взбесила еще сильнее. Даже когда я поехала в Таиланд, в SPA все равно не пошла. Уж лучше в ванне поваляюсь.
-
Все кругом сейчас такие высокодуховные и замороченные: йога, медитация, эзотерика, астрология, личный нумеролог, календарь стрижек и так далее. Вот этого вот всего мне не понять.
-
Не люблю Пауло Коэльо. Сейчас он уже не так популярен, а вот лет 15 назад был на пике. Я тогда училась в школе, и учительница решила отойти от программы и задала нам прочитать что-то из Коэльо. Все были в восторге, кроме меня, о чем я и сообщила учительнице. Она же сама обожала его, поэтому просто высмеяла меня перед всем классом, мол, не понимаю я ни черта.
-
Я не понимаю всеобщих восторгов вокруг фильмов Marvel. Мне кажется, это вообще не кино, а жвачка какая-то, и любить это должны только дети, но никак не взрослые.
-
От Тарантино нельзя сказать, что фанатею. Что такого гениального в «Криминальном чтиве», мне не понять.
-
Мои глаза немного закатываются, когда человек говорит, что купил себе айфон. И это несмотря на то, что у меня полно приятелей с айфонами. Мне просто кажется, что если человек купил «яблофон», то он либо повелся на громкое имя, либо ему лень разбираться в мире телефонов: ведь есть мобильники, которые даже покруче айфона по своим характеристикам, при этом цены на них не завышены.
-
Париж и Санкт-Петербург. Два самых отвратительных города, какие я когда-либо видел. Не могу понять причину всеобщего восторга.
-
Ненавижу сидеть на переднем сиденье автомобиля. Мне всегда страшно.
-
Не понимаю, почему все в восторге от массажа? Это же ужасно щекотно, а еще приходится терпеть прикосновения незнакомых людей.
-
Я не люблю сериалы. Любые. Через 3–4 эпизода они начинают мне надоедать.
-
Не люблю получать подарки, просто терпеть не могу. Я всегда чувствую себя обязанной.
-
Не люблю пользоваться банковской картой и всегда подчистую снимаю с нее все деньги.
-
Терпеть не могу объятия и поцелуи. Каждый раз коробит, когда ко мне прикасаются. Даже собственные дети.
Бонус: вещи, которые многие терпеть не могут, а кто-то их просто обожает
-
Я обожаю спойлеры и всегда смотрю последний эпизод сериала или финальные кадры фильма. А в книгах всегда прочитываю несколько последних страниц.
-
Вареный лук. Люблю его с детства и иногда варю себе целую головку, чтобы съесть ее просто так.
-
А я люблю, когда меня щекочут.
Есть ли среди обожаемых всеми вещей те, что не нравятся вам?