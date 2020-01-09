20+ вещей, которые обожает весь мир, а отдельные люди терпеть не могут

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Говорят, что о вкусах не спорят. Однако в мире есть вещи, которые, кажется, нравятся всем без исключения — путешествия, солнечная погода или даже шоколадная паста. Впрочем, «кажется» здесь ключевое слово, ведь на свете есть люди, которым все это действительно не по душе.

Мы в AdMe.ru попросили своих сотрудников и знакомых рассказать о том, какие любимые всеми вещи кажутся им как минимум странными.

  • Я не люблю путешествия. И не потому, что не могу их себе позволить, — просто не понимаю удовольствия от постоянных переездов, незнакомых мест и людей. Гораздо больше радости мне доставляет время, проведенное дома за хорошей книгой или фильмом.

  • Я ненавижу солнечные дни. Вот всем нравится, а у меня депрессия и аллергия.

  • Не люблю, когда дарят букеты. Мне это кажется слишком глупым.

  • Не могу понять, почему все так тащатся по «Игре престолов». Никогда бы не стала пробовать устрицы и мне плохо от модного авокадо. Не понимаю красоты зимы и катания на лыжах.

  • В общем, всей душой ненавижу SPA, особенно тайские салоны! Все по ним с ума сходят, а я не понимаю прикола. Один раз подарили мне сертификат на посещение такого салона, и это были 3 часа кошмара: сначала меня держали в какой-то адской сауне, потом намазали вонючими водорослями, завернули в тряпку и велели лежать, пока внизу грела печка и я медленно варилась в этой жиже. Все это время играла народная тайская музыка, призванная, по всей видимости, успокаивать, но меня она взбесила еще сильнее. Даже когда я поехала в Таиланд, в SPA все равно не пошла. Уж лучше в ванне поваляюсь.

  • Все кругом сейчас такие высокодуховные и замороченные: йога, медитация, эзотерика, астрология, личный нумеролог, календарь стрижек и так далее. Вот этого вот всего мне не понять.

  • Не люблю Пауло Коэльо. Сейчас он уже не так популярен, а вот лет 15 назад был на пике. Я тогда училась в школе, и учительница решила отойти от программы и задала нам прочитать что-то из Коэльо. Все были в восторге, кроме меня, о чем я и сообщила учительнице. Она же сама обожала его, поэтому просто высмеяла меня перед всем классом, мол, не понимаю я ни черта.

  • Я не понимаю всеобщих восторгов вокруг фильмов Marvel. Мне кажется, это вообще не кино, а жвачка какая-то, и любить это должны только дети, но никак не взрослые.

  • От Тарантино нельзя сказать, что фанатею. Что такого гениального в «Криминальном чтиве», мне не понять.

  • Мои глаза немного закатываются, когда человек говорит, что купил себе айфон. И это несмотря на то, что у меня полно приятелей с айфонами. Мне просто кажется, что если человек купил «яблофон», то он либо повелся на громкое имя, либо ему лень разбираться в мире телефонов: ведь есть мобильники, которые даже покруче айфона по своим характеристикам, при этом цены на них не завышены.

  • Париж и Санкт-Петербург. Два самых отвратительных города, какие я когда-либо видел. Не могу понять причину всеобщего восторга.

  • Ненавижу сидеть на переднем сиденье автомобиля. Мне всегда страшно.

  • Не понимаю, почему все в восторге от массажа? Это же ужасно щекотно, а еще приходится терпеть прикосновения незнакомых людей.

  • Я не люблю сериалы. Любые. Через 3–4 эпизода они начинают мне надоедать.

  • Не люблю получать подарки, просто терпеть не могу. Я всегда чувствую себя обязанной.

  • Не люблю пользоваться банковской картой и всегда подчистую снимаю с нее все деньги.

  • Терпеть не могу объятия и поцелуи. Каждый раз коробит, когда ко мне прикасаются. Даже собственные дети.

Бонус: вещи, которые многие терпеть не могут, а кто-то их просто обожает

  • Я обожаю спойлеры и всегда смотрю последний эпизод сериала или финальные кадры фильма. А в книгах всегда прочитываю несколько последних страниц.

  • Вареный лук. Люблю его с детства и иногда варю себе целую головку, чтобы съесть ее просто так.

  • А я люблю, когда меня щекочут.

Есть ли среди обожаемых всеми вещей те, что не нравятся вам?

69
23
202
27k

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