Люди рассказали о случайных совпадениях, которые переплюнули бы неожиданные повороты кино

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Кажется, судьбоносные совпадения можно увидеть только в кино. Но пользователям Reddit удалось доказать обратное: они рассказали о самых удивительных стечениях обстоятельств в их жизни. И такие сюжетные повороты не снились даже именитым режиссерам.

Нам в AdMe.ru пару раз хотелось воскликнуть: «Не может быть!», пока мы читали эти истории, настолько некоторые из них невероятны. Давайте проверим, какое впечатление они произведут на вас?

Пару недель назад начал встречаться с девушкой. Оказалось, она живет в том же самом доме и в той же самой квартире, где жил я 2 года назад. Было так странно заходить в свою старую квартиру. Я и не думал, что окажусь там снова. Кто бы мог подумать? @Yoinkie2013

В детстве мы с папой пошли в поход. Я болтал без умолку, а потом сказал: «Учитель говорит, что если слишком много болтать, в рот муха залетит». Сразу после этого мне в рот попала муха. @nice_disguise

Моя сестра Эмили ехала на горнолыжном подъемнике, и девушка напротив спросила, не зовут ли ее Эмили. Незнакомка была немного похожа на мою сестру, но выглядела младше. Оказалось, она нашла ее удостоверение личности год назад и использовала его, чтобы покупать алкоголь. @uselessartist

Знакомый канадец был в отпуске в Южной Америке. Там к нему подошел парень и спросил, не от операции ли у него шрам за ухом. Оказалось, они оба из одного городка, оба болели одним типом рака мозга и оперировал их один и тот же хирург. @falconfile

Раньше я ездила домой с работы на 2 автобусах. Я вышла из первого и забыла телефон и ключи на переднем сиденье. Дождалась второго автобуса, села, иду к своему любимому переднему месту и вижу там свои вещи, пропажи которых я даже не заметила. Автобус сменил направление и водителя. До сих пор в шоке. @bigphazell

Коллега, которая сидит напротив меня на работе, копирует меня во всем, сама того не замечая. Я прихожу в синем свитере — она тоже. Я приношу на обед спагетти — она тоже. Это так странно, что она меня почти бесит. @TRIGMILLION

В прошлом году мне пересаживали почку. Медбрат сказал, что у донора такое же имя, как у меня. А потом добавил, что и фамилия тоже совпадает с моей. @CINGRAM_2307

Меня удочерили в одном штате, а 26 лет спустя я встретила свою биологическую мать в другом. Мы жили в 5 минутах друг от друга. @SeventeenthSecond

У нас с лучшим другом был один и тот же код от школьного шкафчика. В нашей школе училось 1 200 детей. @BigAunt

В детстве у меня был игрушечный пингвин, который пел песенку, если нажать ему на живот. Как-то раз он сломался, песня играла без остановки. Это длилось часами, ничего не помогало. Меня это ужасно выбесило, я схватила пингвина и сказала: «Да как же ты достал, перестань, пожалуйста!» И он перестал. @princessedaisy

У меня очень редкое заболевание (им болеют менее 150–200 тыс. американцев). Вчера его диагностировали и у моего парня. Жутко. @NeuroGeek

Одноклассник разослал мне и еще нескольким людям фальшивое, но правдоподобное письмо, в котором говорилось, что мы провалили очень важный экзамен. Мы впали в панику, и он признался, что это была шутка. Потом пришли настоящие результаты экзамена, и тот одноклассник был единственным, кто его завалил. @QuintoJinete

Полицейский показывал мне фото парня, который был в розыске. Когда я поднял глаза, то увидел того преступника проезжающим на велосипеде в паре метров от полицейской машины. @lotsocows