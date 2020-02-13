Люди рассказали о книгах, которые заставили кричать от восторга весь мир, а они нашли их скучными и бездарными

Никак не могу перестать недоумевать над восторгами поклонников. Точнее, тех, кто воспринимает «Мастера и Маргариту» Михаила Булгакова с юмором, даже стебом, понять могу. Мне такое не близко, но могу. В конце концов, колоритнейшая свита Воланда и правда не может не вызывать улыбку. Особенно Бегемот — ну как его не любить?! «Поставь, Гелла, скобку! В скобке пиши: „Боров“»...

Но воспринимать это все всерьез? Великая любовь? Гениальный талант? Совершает благо? Ка-а-ак?! Мастер — такой жалкий, слабый человечишка, что смотреть противно. Только и делает, что ноет, стонет («Оставьте меня!») и страдает над судьбой своего романа (аж одна разгромная рецензия — жизнь кончена!). Маргарита — так просто беспринципная дама: живет с богатым мужем, к любовнику уходить не торопится, хотя и декларирует, что мечтает об этом. Если бы не Воланд, магическим образом решивший все вопросы, так бы и изображала собаку на сене.

А как можно увидеть в дьяволе и его прихвостнях не отрицательных персонажей? Походя разрушают человеческие жизни на каждом шагу из озорства или потому, что человек им мешал, но при этом не злые (что вы!), просто забавные шутники! И неважно, что кому-то в итоге сделалось лучше, — сути это не меняет! Люди могут быть глупы, наглы, самовлюбленны, но никто из них такого не заслужил! © Velary / livelib