Люди рассказали о книгах, которые заставили кричать от восторга весь мир, а они нашли их скучными и бездарными
Говорят, что о вкусах не спорят. Однако каждый из нас нет-нет да ввязывается во «вкусовой» спор, особенно если кто-то восхищается чем-то, что нам категорически не нравится. Так, например, «Маленький принц» считается одной из самых глубоких философских сказок для взрослых, но есть читатели, которым это произведение Экзюпери кажется сборником мыслей, только претендующих на мудрость.
Нам в AdMe.ru стало интересно мнение людей о книгах и писателях, которых большинство считает великими, а они — как минимум не очень интересными.
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Я не понимаю, почему так много людей начинает обливать кипятком колени при упоминании «Маленького принца» Антуана де Сент-Экзюпери. Точно так же я не могу понять, в каком месте она яростно начинает пробуждать ностальгию по детству, ведь это даже не сказка. Сказка — это прежде всего занимательный и динамичный сюжет, а потом уже по желанию можно побарахтаться в скрытых смыслах. Тут же рефлексия взрослого мужика по какому-то фантастическому детству, которого никогда не было, но он придумал, соскучился по нему и приуныл. Взрослые увидели в его рисунке шляпу, я же вижу шляпу на каждой странице этой книги.
Это шляпа, набитая «мудрыми» мыслями уровня цитат «ВКонтакте», худо-бедно сцепленных каким-то невнятным, полудохлым сюжетом и повторяемых по 10 раз, потому что ну вдруг вы успели забыть откровение, которое явилось вам 2 страницы назад. © EvaRob / livelib
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«Поющие в терновнике» Колин Маккалоу. Регулярно встречаю ее в списках книг, которые нужно прочитать всякому образованному человеку. На деле растянутый роман о запретной (ну конечно!) любви, под завязку набитый штампами.
Мотивы героев неясны, поведение запредельно глупое. И, самое главное, книга учит тому, что, даже если ты попытаешься стать счастливым, все закончится плохо и все все равно умрут.
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«Евгений Онегин» А. С. Пушкина. В первый раз я это читала еще в школе. Тогда он был более-менее мне по возрасту: первая любовь, переживания и все такое. Но сейчас это произведение кажется дешевым любовным романом из киоска за 40 рублей. Сплошные розовые сопли... «Ах, я его люблю, он на меня не смотрит, буду лежать вялой тряпочкой и мечтать о нем, строча письма».
Ленский вообще дебил. Знает пофигистичного Онегина, знает, что тому ничего не надо в этой жизни. Но вот станцевал он с его любимой Ольгой и сразу хочет стреляться. На фига? Правильно его грохнули, Онегину медаль за это.
В итоге читать это лучше в школе, после 18 — только нежным, утонченным рефлексирующим дамам с платочками. © lapina_ekaterina / livelib
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Для меня книгой, шума вокруг которой я упорно не понимаю, стала "Над пропастью во ржи" Джерома Сэлинджера. Я перечитывала ее пару раз в разном возрасте, и до меня не доходит, что гениального в этом почти бессюжетном потоке сознания. Особенно разочаровало первое прочтение: я все время ждала, что подобное повествование "ни о чем" просто маскируется и меня ждет гениальная развязка, которая поразит меня настолько, что я не смогу забыть эту книгу. Но книга, по сути, началась ничем и закончилась ничем. Полное разочарование. Такое ощущение, что большинство кричит о гениальности книги, только чтобы не показаться ограниченными. Честно, мне самой иногда стыдно говорить, что книга мне не понравилась.
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"Сто лет одиночества" Габриэля Гарсии Маркеса. Читаю ЭТО уже, наверное, почти год и никак не могу дочитать до конца. Неинтересно, скучно, нудно, глупо, нереалистично, противно - книга не цепляет НИЧЕМ! Наверное, уже на 20-й странице я перестала отслеживать цепь родословной рода Буэндиа (кто кому брат, сын, любовник, отец и внук). Одно имя, наверное, на 20 персонажей.
Я никакой стороной своего разума и души не могу, как ни стараюсь, понять, как эта книга может понравиться и быть интересной, захватывающей. Написана в каком-то странном стиле. Непонятный, нелогичный и слишком стремительный поток событий, будто все преподносится мимолетно, скороговоркой. В моей оценочной шкале я бы не поставила даже единицу. Я правда не могу понять, как ТАКОЕ может чем-то увлечь или зацепить. Каждая страница - это пытка. © YuliyaKoshkar / livelib
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Айн Рэнд «Атлант расправил плечи». Это роман о сверхлюдях. Они понимают друг друга с полувзгляда. Не имеют недостатков. Не подвержены человеческим страстям, разве что любви. Но при этом отдают своих любимых другим, потому что... да даже толком непонятно почему. Все положительные герои высокие, стройные, загорелые, сравниваются то с викингами, то с атлантами. Они почти не спят, почти не едят, не занимаются спортом и не отдыхают. При этом они здоровы, работоспособны, как кони, и прекраснее греческих богов.
К середине 2-го тома я уже не могла сдержаться и хихикала над оборотами в духе: «В его глазах проскользнула тень от тени скрытой усмешки. А дрогнувший уголок губ говорил о с трудом сдерживаемой боли. И по тому, как взгляд скользил по ее телу, она все поняла и простила». Я читаю любовный роман в бумажной обложке, серьезно?
Как результат, стиль повествования напоминает ситуацию в школе: надо написать сочинение на 3 страницы — умных мыслей набирается на 1. И вот в ход пошли сложные деепричастные обороты. Мысль перефразируется 10 разными способами. Употребляются максимально заковыристые и длинные слова. И наконец из небольшого, но дельного текста получается извращение нужного объема. © Ds_nz / quora
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«Преступление и наказание» Ф. М. Достоевского невозможно же читать! Безумие, нищета, бред, грязь, бессвязные диалоги, гадкая старушка, юродивая Лизавета, чахоточная Катерина Ивановна, пьяненький Мармеладов, развратник Свидригайлов, забитая Полечка, робкая Сонечка, коварный Порфирий, высокомерный Раскольников, вонючие лестницы, дворы-колодцы, Сенная — концентрация уныния и ничтожности просто зашкаливает!
В некоторых сценах (вот взять те же поминки Мармеладова) чувствуешь натуральное физическое омерзение, продираешься сквозь них, как сквозь болото какое-то, мечтаешь уже увидеть просвет. И закрываешь книгу с огромным облегчением, но с таким чувством, как будто на тебя ушат помоев вылили ни за что ни про что. И даже не хочется анализировать, что там великий и ужасный автор имел в виду, где там у Раскольникова психологические двойники и зачем застрелился Свидригайлов. Хочется помыться и забыть, как страшный сон. © Katerinkina / livelib
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Вроде бы в романе Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея» есть и необычный сюжет, и интересная, новая мысль, но после прочтения как-то не остается ничего: никаких открытий, никаких особенных впечатлений, увы. Наивный капризный мальчик поддается влиянию дяди (лорда Генри), который, преимущественно произносит не такие уж умные и глубокие слова, но зато делает это красиво. Не напоминает ли Фауста, соблазненного Мефистофелем? Эта параллель, по крайней мере, вызывает интерес. Но как-то неправдоподобно все получается у Уайльда, как-то наигранно.
Роман состоит из парадоксов: парадоксальные заявления (например, эстетическая мысль о том, что главное в человеке — красота), парадоксальные события (изменение портрета, а не человека), многое противоречит стереотипным общественным установкам. И это ведь, казалось бы, должно быть так интересно! Но отзываются только отдельные, вырванные из контекста мысли, а в общую картину не складываются. В общем, «Портрет Дориана Грея» скорее чтение для поиска цитат в статус еще не состоявшейся, молодой аудитории. © AseevaV / livelib
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Никак не могу перестать недоумевать над восторгами поклонников. Точнее, тех, кто воспринимает «Мастера и Маргариту» Михаила Булгакова с юмором, даже стебом, понять могу. Мне такое не близко, но могу. В конце концов, колоритнейшая свита Воланда и правда не может не вызывать улыбку. Особенно Бегемот — ну как его не любить?! «Поставь, Гелла, скобку! В скобке пиши: „Боров“»...
Но воспринимать это все всерьез? Великая любовь? Гениальный талант? Совершает благо? Ка-а-ак?! Мастер — такой жалкий, слабый человечишка, что смотреть противно. Только и делает, что ноет, стонет («Оставьте меня!») и страдает над судьбой своего романа (аж одна разгромная рецензия — жизнь кончена!). Маргарита — так просто беспринципная дама: живет с богатым мужем, к любовнику уходить не торопится, хотя и декларирует, что мечтает об этом. Если бы не Воланд, магическим образом решивший все вопросы, так бы и изображала собаку на сене.
А как можно увидеть в дьяволе и его прихвостнях не отрицательных персонажей? Походя разрушают человеческие жизни на каждом шагу из озорства или потому, что человек им мешал, но при этом не злые (что вы!), просто забавные шутники! И неважно, что кому-то в итоге сделалось лучше, — сути это не меняет! Люди могут быть глупы, наглы, самовлюбленны, но никто из них такого не заслужил! © Velary / livelib
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«Анна Каренина» Льва Толстого. После каждой сцены возникало желание обдумать поступки героев и поразмышлять над своими ощущениями. Я была беспристрастной, никого опрометчиво не осудила, но...
Каренина не вызвала у меня сочувствия, понимания и любви. Так сильно баба мучилась, что не совладала со своими чувствами. Так сильно хотела понравиться другим мужикам, что очаровывала, а после забывала об их существовании. Она просто томилась и наворотила дел, но так и не осознала, зачем ей это. Наверное, Толстой хотел показать противоречивую тонкую женскую душу, разобраться в ней, но так вышло, что эта душа запутала читателя. И я не поняла ни одного поступка Анны.
Из всех героев мне поначалу импонировал Левин, но потом он себя загнал в непроглядную пучину раздумий. И уже под конец тяжело было читать главы о нем: ну очень надоел этот деревенский бедолага.
В этом произведении я не нашла ответов на свои вопросы. Только больше убедилась в том, что семейная жизнь — беспросветный ад, в котором не девять кругов Данте, а тридцать девять, и даже больше. © tita18 / livelib
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«Гордость и предубеждение» Джейн Остин я бы отнесла к категории «и снова я, видимо, чего-то не понимаю». Половину книги главная героиня Элизабет отталкивает от себя мистера Дарси, еще треть — страдает, что оттолкнула, ибо он влюблен и она уже тоже, а потом выходит за Дарси замуж. И это — все! Весь роман! Ну и где тут гениальность? Вся суть книги: «Девочки, не бегайте за мужчинами, они сами придут». А я бы еще добавила: «Родителям надо больше заниматься воспитанием дочерей, если потом не хотят краснеть».
Содержание книги повергало меня в хронический «мордолап». Куда девается у женщины мозг, как только она влюбляется? Впрочем, иногда случается, что у женщины мозга нет вовсе. Это про Лидию Беннет и ее дражайшую мамочку. Но и остальные девицы периодически мозга лишались либо на время, либо навсегда. Или, быть может, это то самое умение «вовремя показаться дурой»? Впрочем, те, кто действительно казались полными дурами, так и остались незамужними. Так что, видимо, это показатель наличия мозгов у женщины — успешное замужество. По крайней мере, если судить по этой книге. © FoltsBavins / livelib
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Моя мама в свое время прочитала все романы Александра Дюма. Я же тянула лямку сколько могла, а когда решилась все же начать, поняла, что лучше бы дальше тянула... «Граф Монте-Кристо» — легендарный роман. Скажу честно — пыталась проникнуться, но уже с самого начала понимала, что не мое. Я уже взялась и за бумажную книгу, но бой был проигран. Спасательный круг в виде аудиокниги тоже не особо помог. Я плавала в океане слов и событий. Пыталась не захлебнуться и стойко держаться, как поплавок. Но тут накатывала то одна волна, то вторая...
Этой книгой можно пытать. Этого словесного поноса аж 2 книги... И знаете, не стоит роман этих мучений. Может, попади мне «Граф» в руки раньше, то мнение было бы совсем иное? © Wolf94 / livelib
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«Великий Гэтсби» Фрэнсиса Скотта Фицджеральда. На редкость занудной показалась эта книга, чересчур сопливой и слащавой. И у всех внутри вместо стержня промокашка. Мужики — тряпки, как один. Начиная с Гэтсби. В чем уж он такой великий, я не поняла. А рассказчик? Тот еще невменяемый тип, пудрил мозги бедной Джордан. А пойти на вечеринку, где муж твоей сестры зажигает с любовницей, — это как? То, что сестра не родная, совсем его не оправдывает. Мотивацию Дэйзи опять же не понимаю. Нелюбимый муж, любимый любовник, оба сказочно богаты. Муж изменяет, любовник отмазал от уголовки. Хм, кого же выбрать? Останусь с мужем! Сплошные фейспалмы, финансовые махинации остались за скобками (что опять же доказывает, что книга для девочек-подростков). И никакого джаза, что самое обидное! © mamalutki / livelib
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«Пролетая над гнездом кукушки» Кена Кизи признана шедевром литературы, однако не все читатели готовы согласиться с таким статусом. Есть 2 типа людей: первые отзываются об этой книге с полным восторгом и относятся с благоговением к автору, сюжету и персонажам; вторые же считают ее полным провалом. Я отношусь ко 2-му типу людей. Сухой и пресный стиль повествования автора, скучные персонажи, за исключением, пожалуй, ирландца Макмерфи, скудный и обделенный интересными событиями сюжет.
Не поняла я всеобщего восторга насчет этого произведения, даже философские рассуждения о жизни, свободе и борьбе против системы не смогли пробудить во мне хоть какого-то интереса к сюжету книги. Мне было абсолютно плевать на судьбы персонажей: ни Билли Биббит, ни глубокомысленный индеец Бромден, ни Хардинг с Мартини — вообще никто не вызвал во мне интереса и эмоций. С облегчением ставлю эту книгу на полку и забываю о ее существовании, довольная только тем, что сумела ее (пусть и с большим усилием) дочитать до конца и составить личное мнение. © Rin_Rin / livelib
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Фото на превью The Great Gatsby / Warner Bros., mamalutki / livelib