20+ историй от людей, которые познали все прелести жизни в арендованном жилье

За неделю до того, как мы должны были съехать с квартиры, я преспокойно паковала вещи, муж был в командировке. Раздался звонок, за дверью — знакомый голос хозяйки. Я открыла и услышала следующее:

— Сегодня годовщина ухода моей мамы. Так что здесь может твориться страшное — я буду ночевать с вами!

Глаза мои полезли на лоб, а она просто добавила:

— Я взяла с собой покушать и пижаму.

На минуточку, это была середина дня. Получается, мне предстояло провести с ней день и ночь. Она прошла и полезла в шкаф искать постельное белье. А я вызвала такси, погрузила вещи и сдала ключи... Ночевала у родителей. © Akhm / pikabu