20+ историй от людей, которые познали все прелести жизни в арендованном жилье
Съемное жилье — целый этап жизни, который учит самостоятельности, позволяет прокачать навыки терпения, находчивости и общения. Порой жизнь в чужих стенах становится испытанием, а все потому, что у хозяев свои порядки: иногда смешные, иной раз шокирующие. Судя по историям пользователей сети, если воспринимать происходящее с юмором — любые трудности будут по плечу.
Мы AdMe.ru остановились на самых жизненных историях от квартирантов, которые рассказали об особенностях проживания в арендованном жилье.
-
Снимаем с родным братом квартиру. Он час как ушел на работу. Утро. Я пошла в душ, выхожу голая (ну одна же сто процентов), слышу ковыряние ключа в двери. Бегу в комнату, хватаю покрывало с кровати, накидываю на себя и слышу голоса — выглядываю. Вижу хозяев квартиры. А они-то хотели всего лишь глянуть, как там их квартира! В итоге мы съехали, когда хозяин решил жить с нами. Мешать не буду, говорит, на кухне буду спать. Чудеса. © GagaRaKazan / pikabu
-
Я (моя первая неделя после переезда): «Тут на кухне из лампочки капает вода».
Хозяин квартиры: «Возможно, это снова кондиционер. Я приду на следующей неделе. Позвони мне, если почувствуешь, что что-то горит». © squeeeeenis / reddit
-
За неделю до того, как мы должны были съехать с квартиры, я преспокойно паковала вещи, муж был в командировке. Раздался звонок, за дверью — знакомый голос хозяйки. Я открыла и услышала следующее:
— Сегодня годовщина ухода моей мамы. Так что здесь может твориться страшное — я буду ночевать с вами!
Глаза мои полезли на лоб, а она просто добавила:
— Я взяла с собой покушать и пижаму.
На минуточку, это была середина дня. Получается, мне предстояло провести с ней день и ночь. Она прошла и полезла в шкаф искать постельное белье. А я вызвала такси, погрузила вещи и сдала ключи... Ночевала у родителей. © Akhm / pikabu
-
Однажды мы жили в квартире, где было полно крыс. Хозяйка где-то услышала, что кошачий помет отпугивает грызунов. Однажды я захожу, а он разбросан по углам. А еще она верила, что дом наводнен белками и приходила в наше отсутствие, чтобы тех отыскать. У нее были срублены все растения во дворе, потому что «они привлекают грызунов». Каждый раз, когда я делала что-то, что ей не нравилось, она обвиняла меня в том, что я впускаю их в дом. © rebecca_de_winter / reddit
-
В одной квартире хозяйка очень любила давать советы, как содержать квартиру в чистоте. Другая заставляла искать ее знакомых в «Одноклассниках» или смотреть видео с выступлениями ее внучки. Хозяин третьей обещал сам оплачивать электричество, и в один чудесный зимний вечер нам вырубили свет. © joe_zebberdy / livejournal
-
Мой друг снял квартиру у старенькой бабушки. Ну вроде район отличный, хоть и обстановка пенсионерская. И вот где-то через неделю он ушел с работы очень рано, часа в 2 дня, и приехал домой. Открывает, а там эта бабушка с другой бабушкой сидят на кухне и чай пьют:
— Простите, а что вы тут делаете?
— Да с подругами повидаться приехала: в новой квартире я никого не знаю, а тут у меня все знакомые, родные! © klomoodo / pikabu
- Моего знакомого ничему жизнь не научила: делал в съемном жилье ремонт. Из одной квартиры после ремонта его выселили, потому что с хорошим ремонтом ее продать стало проще. Из 2-х съехал сам из-за повышения аренды за квартиру с «крутым ремонтом». Из другой квартиры попросили хозяева, так как они «сдавали, чтобы деньги на ремонт накопить», а сами ютились с бабкой в двушке. Он им ремонт сделал — и зачем теперь квартиру сдавать, если в ней уже можно жить? © ShelesHald / pikabu
- Я из Великобритании, снимал квартиру в Москве. Хозяину жилья захотелось с моей помощью открыть бизнес по продаже автомобилей Lada в Англии. Его бизнес-план состоял в том, чтобы я сам отвозил авто в свою страну, где продавал бы и отправлял ему деньги. © awilli123 / reddit
- Я как-то раз удивительно дешево сняла квартиру. Переехала, открываю шторы в спальне, а за окном, выходящим на другую сторону дома, — кладбище. Мемориальное, конечно, не действующее, но в лунные ночи лучше не всматриваться, особенно одиноким девушкам с буйной фантазией. Все соседи были в том подъезде алкоголиками. Но не простыми, а коллективными, пьющими на лавочке под моими окнами. В час ночи они начинали... петь! Репертуар был у них фольклорный и попса того времени. Под утро песни стихали и они начинали разбираться с тем, что у кого наболело. И дрались. Потом обычно приезжала милиция. В общем, я съехала. © a356 / livejournal
-
Мы с братом сняли двушку. Хозяин показался интеллигентным. Брат ляпнул, что в ночь работает. Хозяин пришел «в гости». Ага, ночью. Но тут неувязочка вышла: мы уже собакой обзавелись. Да, согласна, нехорошо, что хозяина в известность о четвероногом друге не поставили. В общем, в ту ночь моя честь не пострадала, в отличие от попы арендодателя, с которой сорвали клок. Приехали скорая и милиция... Ладно хоть мы коробки разобрать не успели — съезжать пришлось той же прекрасной летней ночью. © WeeSparrow / pikabu
-
Жена жила студенткой на квартире с бабушкой. А та по молодости где-то в экспедициях радисткой была. Только придешь с учебы, а она тут как тут — сядет рядом и давай азбуку Морзе ключом отбивать. Отбивает и комментирует. Жена с квартиры съехала, морзянку так и не выучила. © jganin01.01 / pikabu
-
Я снимала комнату у бабульки. Из крышесносного: пока меня не было, она водила в мою комнату гостей на экскурсию и показывала им мои вещи. © tahola / pikabu
-
Родители снимали однушку у благообразной бабульки. В комнате за дверью стояла железная палка непонятного назначения. Зачем было непонятно, к тому же палка эта регулярно падала с громким лязгом. Короче, ее выкинули. А через неделю бабулька во время очередного визита заметила отсутствие данной штуковины и начала орать, что это был ее любимый торшер и его нагло украли. Накатала жалобу папе на работу. Папа был офицером, но, к счастью, руководство не дало делу ход. А вот присвоение очередного звания потом все же на полгода задержалось. © torbova / pikabu
-
Звонит мне на днях хозяин квартиры и говорит: «Анют, завтра подойду за денюжкой». Все бы ничего, но с его квартиры мы съехали 3 месяца назад © Микроцыганка / twitter
-
Это был очень странный мужик, он пугал всех в здании. Жил по соседству. Несколько раз, вернувшись домой, мы находили его спящим на нашем диване. Однажды я проснулась, а он лежит в моей ванной. В качестве объяснения своего поведения он сказал, что пришел проверить окно, чтобы понять, нужно ли его заменить. © ihopeyoulikeapples / reddit
-
Хозяева к нам приносили все, что выкинуть жалко, а дома мешает: то тренажер нерабочий, то паркет старый в ящиках (они его как дрова для шашлыков использовали). Отдали нам стенку и тумбочку, только половина стенки заложена книгами, которые нельзя выкинуть, а в тумбочке — ящик с елочными игрушками. У дочки свадьба — нам выпивку и продукты на время. Решили, что, когда она забеременеет, много вещей понадобится, поэтому нашли у родственников кроватку, манеж, коляску — и к нам на хранение. © livejournal / pikabu
-
В поиске квартиры наткнулись на эфэсбэшника на пенсии. Он сказал нам, что будет обязательно приходить 3 раза в месяц и, кроме этих 3 дней, будет заходить, когда ему приспичит забрать из отдельной, закрытой на ключ комнаты, вещи. Потребовал показать паспорт, СНИЛС, ИНН, загранник. Он до последнего не мог понять: «А что такого, что ходить тут будем? Или вы что-то скрываете?» © velosiped92 / pikabu
-
Хозяйка квартиры, которую мы снимаем, внезапно решила ее продать и начала водить к нам агентов с целыми семьями потенциальных покупателей. Самое смешное, что она пытается это скрывать, чтобы мы не съехали. Ну типа люди просто посмотреть на квартиру ходят. «Придет моя подруга — ну просто посмотреть, в каком квартира состоянии». Подруга приходит в компании семейства из 4 человек. © Scrap. Drama & Boobies / twitter
-
Мы с женой арендовали дом. Через несколько недель после переезда началось что-то необычайное: в доме запахло как в общественном туалете. Я позвонил хозяину, он будничным тоном сообщил, что у него не было согласия на проведение сантехнических коммуникаций и он проложил их сам. Понятно, что все было сделано неправильно и система попросту не работала. Но самое интересное, что выгребная яма находилась... под нашей спальней. Мы в буквальном смысле жили над туалетом. Съехали в течение 2 недель. © Michael Steiner / quorа
-
Хочу фильм ужасов, в котором вампир не может войти в квартиру позвавшей его жертвы, ведь квартира съемная, а чтобы зайти, нужно разрешение от арендодателя. ©erðalangurinn / twitter
-
Утро, лежу, сплю. Слышу, открылась входная дверь и тихонько в туалет кто-то прошмыгнул. Оказалось, что хозяин мимо проходил и его на горшок приспичило. © OOOBarsiKOOO / pikabu
-
Трешка хозяйке в наследство досталась — ну и снесло ей крышу от такого богатства. Сдавала она каждую комнату за бешеные деньги. Как-то просыпаюсь утром, шлепаю в ванную мимо кухни и вдруг понимаю, что там кто-то есть. Заглядываю, а там 4 мужика и женщина курят и выпивают — впервые их вижу. Оказалось, хозяйка дала им ключи, попросила сапоги какие-то ее забрать.
Из одной комнаты жильцы съехали — хозяйка со своим семейством заехала. Для начала завела щенка лабрадора, он гадил по всему коридору. А последней каплей стала ситуация, когда муж начал ее по квартире гонять. Она влетела к нам в комнату и стала прятаться за спиной моего парня. Съехали через 2 дня. © tessymt / livejournal
-
Хозяйка квартиры жила в этом же доме, через подъезд. Она под дверью моей квартиры могла стоять и подслушивать, что происходит. 2 раза ее застукала: приходишь так с улицы домой, а она в темноте на площадке под дверью стоит. И говорит, мол, что показания со счетчика списывает. Ага, конечно. © Tatiana Zharikova / livejournal
-
Вот все какие-то ужасы рассказывают, а обо мне хозяйка за-бо-ти-лась! Вот, например, поехала я один раз на работу, а она в мое отсутствие пришла, увидела грязную одежду в корзине и решила постирать. И таки постирала: белое — с красным, кашемир — с хлопком. А чем стирала? А ОТБЕЛИВАТЕЛЕМ. А еще она как-то решила вымыть у меня пол. Тоже в мое отсутствие. В качестве тряпки она использовала свои старые трусы. Вымыв пол, она их выполоскала и заботливо развесила сушиться. Представляете, что я подумала, когда пришла домой и засекла на батарее чьи-то чужие старые трусы? © shapolapkina / livejournal
А вам приходилось снимать жилье? Везло с хозяевами квартир или случались занятные истории?
Фото на превью ВАЛЕР🔞N / twitter