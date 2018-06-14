Как сильно вы привыкли полагаться на свое зрение? Только не спешите с ответом, сначала посмотрите на 24 неоднозначных фото

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Некоторые фотографии так и норовят обмануть наши глаза. И мы видим клубнику внутри помидора, удивляемся, зачем брать с собой скумбрию в ванную с пеной и шампанским, и недоумеваем, откуда взялась эта гигантская утка, что примяла целый лес.

AdMe.ru подготовил для вас свежую подборку фотографий, на которые придется взглянуть дважды и даже трижды, чтобы понять, что происходит. И не говорите потом, что мы не предупреждали.

Ну и зачем они взяли с собой в ванную скумбрию?

Что делает этот кот на рок-концерте?

«С этой собакой точно что-то не так»

Мы три раза пересчитали лапы, пока наконец поняли, что происходит

Когда уже успел испугаться, что у соседа горит дом, а потом присмотрелся

Ну очень волевой подбородок

Стекло, которое непросто увидеть с первой попытки

Когда очень хочешь завести котика, начинаешь видеть их повсюду

«Я все еще думаю, что это кот за дверью».

Как бы вы ни старались, вы никогда не будете выглядеть круче, чем этот кот

Ничто не нарушит безмятежность его сна

Об этот дом с зеркальными панелями можно сломать глаза

«Мой отец прислал фото с рыбалки, и мне не сразу удалось найти на нем рыбу»

Как научить пса ездить на велосипеде за две секунды

Здание под этим углом выглядит так, будто это плоский лист

Как будто кто-то вырезал кусочек фотографии скалы и приклеил на другую скалу

Подумаешь, прозрачная тарелка. Хотя постойте-ка...

Поймать такой момент на камеру — бесценно

Вы только посмотрите на эту тень

«Пожалуй, поработаю в саду в другой раз»

С таким «пассажиром» точно никто не остановит

Купил новые кроссовки, пришел домой и «потерял» свои ноги

Такое ощущение, что это огромная утка, которая прилегла в лесу

Нет, это не арка. Это зеркало

Оптические иллюзии поджидают нас буквально на каждом шагу

А какую фотографию дольше всего разглядывали вы?