Как одевалась Елизавета II до того, как стала носить один универсальный фасон

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Елизавета Александра Мария взошла на престол в 1952 году, в возрасте 25 лет. Конечно же, за 7 десятилетий гардероб Ее Величества претерпел множество изменений, подстраиваясь под законы моды и этикета, ведь за каждым шагом королевы следят миллионы людей по всему миру. Ее имиджем занимаются десятки людей, а правила стиля строго регламентированы. Например, вы знали, что вечерний дресс-код королевы для важных мероприятий и походов в театр не обходится без высоких атласных перчаток, диадемы или короны, а также меховой накидки для холодной погоды? А сама Елизавета II никогда не была в комнате, где размещена ее одежда. Каждое утро помощник с эскизами приходит к монаршей особе, и она выбирает нужный ей образ по настроению.

Мы в AdMe.ru восхищаемся королевским стилем и несколько модных идей утащили себе в копилку. А какое из этих платьев вы бы примерили на себя?

На кинопоказе Royal Film Performance в Лондоне, 1952 год

На официальном мероприятии в Канаде, 1976 год

Королева Елизавета II, принц Филипп и принцесса Анна на премьере фильма «Убийство в „Восточном экспрессе“» в кинотеатре ABC Cinema, Лондон, 1974 год

Королева Елизавета II в наряде со всеми регалиями

С Исой бен Сальманом аль-Халифой, эмиром Бахрейна, во время визита в Бахрейн, 1979 год

С Рональдом Рейганом в Виндзорском замке, 1982 год

На открытии Национального театра на южном берегу Темзы в Лондоне, 1976 год

Королева осматривает бойскаутов на скаутском ревю The Gang Show, 1967 год

Королева Елизавета II и принц Филипп покидают банкет во время визита Содружества в Австралию, 1954 год

С президентом Рональдом Рейганом на банкете во время официального визита королевы в США, 1983 год

Во время государственного визита в Кувейт, 1979 год

С президентом Урхо Кекконеном во время государственного визита в Финляндию, 1976 год

С принцессой Анной в отеле «Империал» в Вене во время государственного визита в Австрию, 1969 год

С президентом США Ричардом Никсоном, 1969 год

Во время посещения службы в честь ордена Святых Михаила и Георгия в соборе Святого Павла, Лондон, 1968 год

Президент Джон Кеннеди и первая леди Джеки Кеннеди наносят визит королевской семье в Англии, 1961 год

Во время государственного визита во Францию, 1957 год

С принцем Филиппом, президентом США Рональдом Рейганом и его женой Нэнси Рейган. Банкет на борту Britannia, 1983 год

С президентом Италии Сандро Пертини в Квиринальском дворце, Рим, 1980 год

Елизавета II прибывает на банкет в честь эмира Кувейта в отеле Claridge’s в Лондоне, 1995 год

Королева Елизавета II прибывает на Церемонию открытия парламента в Лондоне, 2003 год

На ужине во время Royal Windsor Horse Show в Виндзоре, Англия, 2006 год

В резиденции президента Джорджа Максвелла Ричардса в Порт-оф-Спейн, Тринидад, 2009 год

Королевские платья от сэра Нормана Хартнелла на выставке, приуроченной к летнему открытию государственных комнат Букингемского дворца 27 июля 2006 года, Лондон, Англия