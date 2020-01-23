20+ нелепых высказываний, которые каждый интроверт слышал в свой адрес хотя бы раз

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Термины «интроверсия» и «экстраверсия» впервые были введены в психологию Карлом Юнгом. Экстраверсия проявлется в более энергичном поведении, а интроверсия — в более замкнутом. Интровертам нужно время наедине с собой, чтобы подзарядиться, а экстраверты черпают энергию из общения с другими людьми. Интровертивным людям не нужно внимание посторонних людей, они не стремятся быть популярными. Но, пожалуй, самое важное отличие между двумя этими типами состоит в способах установления контактов с другими людьми. Если экстраверты любят взаимодействовать с толпой, то интроверты предпочитают коммуникацию в формате тет-а-тет.

Из всего этого вовсе не следует, что интроверты всегда молчаливы, стеснительны или не умеют отдыхать. Однако многие люди верят в мифы и не понимают того, как устроен этот тип личности. И вот терпение интровертов твиттера лопнуло, и они решили поделиться, какие высказывания о них и вопросы расстраивают их больше всего.