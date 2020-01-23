20+ нелепых высказываний, которые каждый интроверт слышал в свой адрес хотя бы раз
Термины «интроверсия» и «экстраверсия» впервые были введены в психологию Карлом Юнгом. Экстраверсия проявлется в более энергичном поведении, а интроверсия — в более замкнутом. Интровертам нужно время наедине с собой, чтобы подзарядиться, а экстраверты черпают энергию из общения с другими людьми. Интровертивным людям не нужно внимание посторонних людей, они не стремятся быть популярными. Но, пожалуй, самое важное отличие между двумя этими типами состоит в способах установления контактов с другими людьми. Если экстраверты любят взаимодействовать с толпой, то интроверты предпочитают коммуникацию в формате тет-а-тет.
Из всего этого вовсе не следует, что интроверты всегда молчаливы, стеснительны или не умеют отдыхать. Однако многие люди верят в мифы и не понимают того, как устроен этот тип личности. И вот терпение интровертов твиттера лопнуло, и они решили поделиться, какие высказывания о них и вопросы расстраивают их больше всего.
AdMe.ru прошерстил твиттер по хештегу #StupidQuestionsForIntroverts и отобрал самые популярные неразумные фразы, которые люди говорят интровертам.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
А вы интроверт или экстраверт?
Фото на превью AprilLloyd90 / twitter