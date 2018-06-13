Интернет-пользователи с отменным чувством юмора поделились разочарованиями, которые подкинула им реальность

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Реальность не всегда оправдывает наши ожидания, и с этим фактом уже давно никто не спорит. Но каждый раз мы не перестаем удивляться этому, впадать в шок или хохотать до колик от увиденного. Спасибо пользователям интернета, которые сумели отнестись к происходящему с улыбкой и поделились своими разочарованиями с нами.

Если вы сомневаетесь, что у реальности есть собственное чувство юмора, просто взгляните на эти истории разочарований, которые AdMe.ru сегодня собрал для вас.

20. Так выглядит изящная наглость

19. Когда хотел обмануть начальство, но не смог

18. Попросил бабулю пошить чехлы в машину

17. Кто крайний в очереди на Эверест?

16. Когда решил произвести впечатление на девушку и приготовить ее любимое блюдо, но что-то пошло не так

15. Вид на церковь из окна спальни. Технически это не ложь, просто церковь стоит ближе, чем ожидалось

14. Слегка разочаровывающий, но забавный

13. Видимо, это демоверсия бургера

12. Есть много сладкого вредно, а так — в самый раз

11. «Как я выгляжу и как меня видит мой ребенок»

10. «Отправившись в поход, мы ожидали увидеть большое озеро в Альпах, а нашли эту высохшую лужу»

9. Когда ваш парикмахер не так хорош

8. А вот так неожиданная радость сменяется глубоким разочарованием

«Разочарован? Иисус не подведет тебя. Сделай Иисуса Христа Господом твоим. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. От Иоанна 3:16».

7. Зато конфета без красителя

6. Этот парик совершенно не соответствует фото на упаковке, но полностью соответствует цене в $ 5.98

5. «Я попытался сделать милый пирог в виде индейки, который я увидел в интернете»

4. Результат груминга оказался несколько иным

3. Сдается в аренду хорошая квартира с открытой террасой

2. Оказалось, что это −91 % не от цены, а от самого покрывала

1. Вафли пропеклись немного не так, как ожидалось

Какое из этих эпичных разочарований улыбнуло вас больше всего? Делитесь в комментариях.