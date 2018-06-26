Фотографии, которые наглядно демонстрируют, как выглядит настоящая зависть

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Зависть в обществе принято осуждать. Но что, если это на первый взгляд негативное чувство все же может оказаться полезным? Взять хотя бы улыбки, появляющиеся на наших лицах при виде гримасы паренька, втайне мечтающего, чтобы мороженка соседа упала на асфальт. Или удивленной мордочки пса, заметившего, как хозяин обнимает другого питомца. Так что скорее листайте ниже.

AdMe.ru спустился в самые глубины интернета, чтобы сделать подборку из 25 фотографий, герои которых не сумели скрыть своих чувств от объектива фотоаппарата.

«Муж устроил для дочери особый личный вечер игры в „Зельду“, наши сыновья, похоже, завидуют»

«Хотел сфотографировать нашего щенка, и в кадр попал мой ревнивый кот на заднем плане»

Кажется, кому-то тоже хочется получить порцию обнимашек

Лето, время завистливых взглядов

Тот самый момент, когда понимаешь, что ты вот прямо сейчас хочешь то же самое, что и у соседа

Когда проснулся ни свет ни заря, а твой друг дрыхнет до обеда

Когда вход собакам в кафе воспрещен, а так хочется вон тот вкусный пирожок

«Завидовал этому парню и его крутой фотке, которая висела на холодильнике у моей девушки. Так что решил повторить его снимок»

Бывают моменты, когда хочется, чтобы прямо сейчас, немедленно наступила зима

«Пес завидовал моему ребенку, так что...»

Когда кто-то взял последний кусок пиццы и этот кто-то не ты

Кажется, этот пес понял, что где-то в своей жизни свернул не туда

Тот момент, когда жутко хочется, чтобы стаканчик оказался слишком мал, а ветер слишком силен

«Эй, человек, а чем плох мой нос?»

Просто чувства наконец вырвались наружу

Когда понимаешь, что ты вот прямо сейчас должен стать центром внимания

Когда приносишь на работу обед из дома

Один взгляд бывает красноречивее любых слов

Когда единственный из компании поехал на море с девушкой

Когда решил сфотографировать собаку, но кот не одобряет

Этот шланг еще никогда не был таким привлекательным

Тот момент, когда понимаешь, что надо было надевать другое платье

«Уйди, человек, я тоже хочу подержаться за руку»

Когда кто-то заказывает себе вкусный тортик, а ты уже десятый день сидишь на диете

Когда уже потихоньку точишь коготь, чтобы проучить этого наглого симпатягу

Надеемся, что белому коту все же удалось избежать когтей своего собрата. А вы когда-нибудь чувствовали на себе подобные взгляды?