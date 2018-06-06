Фотографии, которые гарантированно успокоят лучше любого психолога

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Если вы устали от суеты и удручающей обыкновенности простых будней, то этот пост для вас. Мы собрали самые чарующе прекрасные фотографии со всего мира, чтобы вы могли расслабиться и полюбоваться красотой во всех ее проявлениях, будь это природные явления или дело рук человеческих.

AdMe.ru предлагает вам отложить все свои дела и окунуться в мир прекрасного вместе с нами.

Сиднейский оперный театр в тумане

Полное слияние

Пролетая над радугой

Океан из облаков

Идеальный ракурс

А если наклонить голову влево, кажется, что это фото елочки

Если у мороженого есть идеал, то это он

Биолюминесцентный фитопланктон ночью

Просто пальмы

Улыбочку

«Камчатка. Чтобы понять масштаб, нужно учесть, что желтые точки на фотографии — это большие березы, а „зеленая травка“ — заросли кедрача»

«Сделал это фото, пролетая сквозь шторм»

Что может быть лучше?

Как в зеркале

Шоссе в Дубае

Может, у вас тоже есть любимые успокаивающие фотографии? Поделитесь с нами!