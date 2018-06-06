Фотографии, которые гарантированно успокоят лучше любого психолога
Если вы устали от суеты и удручающей обыкновенности простых будней, то этот пост для вас. Мы собрали самые чарующе прекрасные фотографии со всего мира, чтобы вы могли расслабиться и полюбоваться красотой во всех ее проявлениях, будь это природные явления или дело рук человеческих.
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Сиднейский оперный театр в тумане
Полное слияние
Пролетая над радугой
Океан из облаков
Идеальный ракурс
А если наклонить голову влево, кажется, что это фото елочки
Если у мороженого есть идеал, то это он
Биолюминесцентный фитопланктон ночью
Просто пальмы
Улыбочку
«Камчатка. Чтобы понять масштаб, нужно учесть, что желтые точки на фотографии — это большие березы, а „зеленая травка“ — заросли кедрача»
«Сделал это фото, пролетая сквозь шторм»
Что может быть лучше?
Как в зеркале
Шоссе в Дубае
Может, у вас тоже есть любимые успокаивающие фотографии? Поделитесь с нами!
Фото на превью jesuspunk / reddit