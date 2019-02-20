Если бы «Оскар» вручали за провалы, он точно достался бы 17 героям нашей статьи

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Неудачные дни бывают у всех. Но иногда случаются такие провалы, что просто не знаешь, плакать или смеяться. Остается надеяться, что это будет самая большая неприятность за день, и скорее бежать домой прятаться под одеяло. Например, героям нашей подборки такой совет точно пригодится.

Мы в AdMe. ru надеемся, что у всех все закончилось благополучно. Как гласит английская пословица, самый темный час — перед рассветом.

«Просто шел по улице и увидел это. Бедняга...»

«Пытался приготовить кофе на работе сегодня утром»

«Я пожму руку человеку, который смог это сделать, оставшись незамеченным»

«Ну и что, что ты хочешь в туалет, человек?»

Стать профессиональным спортсменом, чтобы в конечном итоге ваше фото висело над писсуаром...

Интересно, как он планировал закрыть багажник?

«Мой сотрудник уронил 4 кг разных видов орехов»

«Дверь моей машины замерзла так, что сломалась ручка»

«Нашел этого ядовитого парня в винограде, который купил в магазине сегодня утром»

«Компьютер перестал включаться, помогите!»

Почувствуйте боль

До свадьбы осталось меньше суток

Не надо стесняться

Учат в школе...

Гулять так гулять!

«Отец тайком прошел Super Mario, пока я спал. Он разбудил меня, чтобы показать заставку финального уровня»

В этой баночке есть инструкции по отвинчиванию крышки, которые видны только тогда, когда крышка уже откручена

А у вас бывали подобные провалы? Расскажите нам в комментариях.