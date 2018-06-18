В мире всегда есть место настоящей дружбе. Если сомневаетесь, взгляните на несколько фото

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Найти настоящую дружбу не всегда просто. Но если вам посчастливилось это сделать, вы действительно сорвали джекпот. Наша подборка напомнит вам, что для дружбы не существует преград, и неважно, с кем ты дружишь: главное, что вы есть в жизни друг друга и всегда готовы поддержать своего амиго.

AdMe.ru собрал фотографии, после просмотра которых вам непременно захочется позвонить или написать своему старому другу.

Вот она, настоящая дружба

«Мой вечер с лучшей подружкой»

«Мама и ее пятеро подружек дружат уже 40 лет. Они давно планировали поездку во Флориду, но одна из них скончалась в апреле. Я хочу сказать: это та дружба, которую мне бы тоже очень хотелось иметь в жизни»

Найдите друга, который станет рисковать ради вашего инстаграма

«Он мой лучший друг, и мне плевать, сколько у него глаз»

«Мой друг получил в подарок от своих друзей на свадьбу кукол-болванчиков в виде каждого из них»

Когда жена не отпускает выпить пива с другом

«Моя коза только что родила. Куры собрались посмотреть на новорожденного и, видимо, поделиться с приятельницей советами о родительстве»

«Несколько лет назад мой друг умер от аневризмы мозга. Это изменило мою жизнь. Я ношу этот браслет каждый день в память о нем. А сегодня мы собрали ровно $ 500 тыс. для фонда по борьбе с этой болезнью»

«Друг спросил, что мне привезти с Камчатки. Я ответил: „Что-нибудь красивое“»

Лучшие друзья уже 5 лет

Поддержка

Когда повар в ресторане — твой друг

Вечер с другом

«У меня лучшие в мире друзья»

«Мой друг проехал 70 км, чтобы просто накормить меня хот-догом»

Дружбаны отрываются летом на полную катушку

Когда у твоего товарища завязались отношения, но вы пока не готовы друг друга отпустить

Такие разные, и все-таки вместе

«Мы с подругой не виделись 3 месяца, поэтому мы сделали в PowerPoint презентации о том, что произошло в нашей жизни за это время»

А у вас есть настоящие друзья?