В мире всегда есть место настоящей дружбе. Если сомневаетесь, взгляните на несколько фото
Найти настоящую дружбу не всегда просто. Но если вам посчастливилось это сделать, вы действительно сорвали джекпот. Наша подборка напомнит вам, что для дружбы не существует преград, и неважно, с кем ты дружишь: главное, что вы есть в жизни друг друга и всегда готовы поддержать своего амиго.
AdMe.ru собрал фотографии, после просмотра которых вам непременно захочется позвонить или написать своему старому другу.
Вот она, настоящая дружба
«Мой вечер с лучшей подружкой»
«Мама и ее пятеро подружек дружат уже 40 лет. Они давно планировали поездку во Флориду, но одна из них скончалась в апреле. Я хочу сказать: это та дружба, которую мне бы тоже очень хотелось иметь в жизни»
Найдите друга, который станет рисковать ради вашего инстаграма
«Он мой лучший друг, и мне плевать, сколько у него глаз»
«Мой друг получил в подарок от своих друзей на свадьбу кукол-болванчиков в виде каждого из них»
Когда жена не отпускает выпить пива с другом
«Моя коза только что родила. Куры собрались посмотреть на новорожденного и, видимо, поделиться с приятельницей советами о родительстве»
«Несколько лет назад мой друг умер от аневризмы мозга. Это изменило мою жизнь. Я ношу этот браслет каждый день в память о нем. А сегодня мы собрали ровно $ 500 тыс. для фонда по борьбе с этой болезнью»
«Друг спросил, что мне привезти с Камчатки. Я ответил: „Что-нибудь красивое“»
Лучшие друзья уже 5 лет
Поддержка
Когда повар в ресторане — твой друг
Вечер с другом
«У меня лучшие в мире друзья»
«Мой друг проехал 70 км, чтобы просто накормить меня хот-догом»
Дружбаны отрываются летом на полную катушку
Когда у твоего товарища завязались отношения, но вы пока не готовы друг друга отпустить
Такие разные, и все-таки вместе
«Мы с подругой не виделись 3 месяца, поэтому мы сделали в PowerPoint презентации о том, что произошло в нашей жизни за это время»
А у вас есть настоящие друзья?
Фото на превью danisnobunk/twitter