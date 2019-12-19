Девушки назвали 20 мужских привычек, которые бесят их сильнее, чем скрип ногтей по стеклу

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Все знают, что у медали две стороны. Так и с привычками: то, что одному кажется клевым и оригинальным, запросто выведет из себя другого. Вернее, другую. Ведь в нашей статье речь пойдет о том, какие именно черты мужского характера хоть и редко, но метко выводят из себя девушек.

Женская половина редакции AdMe.ru искренне считает, что каждый мужчина хорош по-своему и обладает массой достоинств. Но чтобы никто не думал, что мы тут погрязли в лести, публикуем крайне ворчливый тред от интернет-пользовательниц. Там они отвели душу, рассказав, какие мужские поступки уж точно их не порадуют, хотя сами парни уверены в обратном.

Знаете ситуацию, когда вас буквально топят в похвалах? Согласитесь, поверить в искренность и серьезность комплимента сложно, если мужчина повторяет его снова и снова. Например:

— Ты такая красивая, ты реально красивая девушка.

— Огромное спасибо!

— Нет, серьезно, ты просто прелесть.

— Мне приятно.

— Тебе, наверное, постоянно об этом говорят?

— Да нет, не то чтобы.

— Ты, наверное, врешь. Как можно не заметить такую красавицу?! © savinglatin / Reddit

Есть парни, которые пытаются добиться своего, даже когда девушка твердо сказала им нет. © naomigrace93 / Reddit

Когда мужчина — это один сплошной монолог, либо полный ложной скромности, либо, наоборот, зашкаливающего хвастовства о своей жизни и достижениях. © zazzlekdazzle / Reddit

Бывало такое, что вы с парнем едете на машине на большой скорости и он для пущей крутости держит руль только одной рукой? Так и хочется сказать: «Чувак, в этот момент я меньше всего думаю о том, как ты соблазнителен. Я занята тем, что боюсь за свою жизнь». © gombahtruffle / Reddit

Однажды я познакомилась с мужчиной. Он долго рассказывал мне, что ему довелось побывать пилотом, телохранителем и миллионером под прикрытием. Потом он показал мне свои фото на телефоне, и там буквально из каждого пикселя сочился фотошоп. © mimieieieieie / Reddit

Есть парни, которые нарочно понижают свой голос, стоит им только приблизиться к девушке. Якобы бархатные нотки заставят ее потерять голову. Ребята, ну это не работает. © LifetimeOfLemons / Reddit

Я очень миниатюрная, поэтому многие мужчины часто относятся ко мне как к маленькой и пытаются научить жизни. Их разговор со мной превращается в какой-то жизненный урок, когда они внушают мне очередную вселенскую мудрость. Самое смешное, что сами они ей не следуют. А когда я открываю рот и становится понятно, что я не крошка-малышка, а умная и самостоятельная девушка, так удивляются. © catfood_lawyer / Reddit

А эта мода носить обтягивающие джинсы с подвернутыми штанинами, чтобы были видны волосатые лодыжки без носков! © brownbird8888 / Reddit

Я была на двух свиданиях с парнем, который большую часть времени провел в рассказах о неверности своей бывшей девушки. Пользовался буквально каждой возможностью, чтобы свернуть разговор в эту степь. Например, стоило мне упомянуть, что я в восторге от одного нашумевшего киномюзикла, как он сразу насупился и заявил, что ненавидит этот мюзикл, потому что его бывшая, как выяснилось, тайком встречалась с кем-то из актеров.

Короче, третьего свидания у нас не было. © OGW_NostalgiaReviews / Reddit

Любители заставить двигатель авто вращаться на максимальных оборотах, а шины — визжать, пожалуйста, держите свои выхлопные газы под контролем. Неважно, какой именно машиной вы хотите похвастаться. Когда она с ревом проезжает мимо по улице, вряд ли кто-то из прохожих подумает: «Ух ты, какая крутая тачка!» © Tanglible_Dream / Reddit

Когда сплевывают прямо на землю. Это грубо и неуважительно по отношению к тем, кто рядом. © tanisnikana_ / Reddit

Парни, которые флиртуют с девушками, хотя сами находятся в отношениях. Они подходят и говорят что-то вроде «Я просто ничего не мог с собой поделать» или «Ты такая особенная, непохожа ни на одну девушку из тех, что я встречал прежде». И искренне недоумевают, почему их отшивают. © archi_femme / Reddit

Некоторые парни считают, что верный способ заставить девушку заинтересоваться ими — вывести ее на ревность рассказами о других девушках. Чуваки, включите логику! Просто увлекательный разговор зацепит меня больше, чем мысль о том, что в вашей жизни имеют наглость быть и другие люди. © TheOrangeNights / Reddit

Мужчины иногда любят напомнить, какие они милые и искренние. А зря. Девушка и так поймет, хороший перед ней человек или нет. Судят-то не по словам, а по делам. © curdnwheat / Reddit

Кое-кто любит вылить на себя столько туалетной воды, что запах слышен на другом конце квартиры. Не надо так! Аромат одеколона может дополнять ваш естественный запах, но, если человеку рядом с вами приходится задерживать дыхание, значит, вы что-то делаете не так. © BarbDwyer / Reddit

Когда наносят слишком много геля на свои волосы. © Candycornistheworst / Reddit

Есть такие альфа-самцы, которые считают, что эмоции — для слабаков. Лично я между парнем, который не стесняется своих чувств, и убежденным «альфачом» выберу первого. © hingadingadurgen23 / Reddit

Мужчины, которые не могут вынырнуть из своего телефона, даже когда с ними разговариваешь. Вы, ребята, похоже, хотите, чтобы девушки умолкали на полуслове, когда вам приходит сообщение. Тогда можно будет не отвлекаясь проверить входящие. © CanadaMYKitten / Reddit

А вот эта их милая привычка во всех подробностях объяснять расстроенной женщине, почему она зря огорчается и что ей стоит сделать, чтобы исправить ситуацию. Ведь иногда нам нужно, просто чтобы нас пожалели. © TheLittleCas / Reddit

Фотки с оружием в вашем профиле в Tinder не превратят вас в мачо. То же касается и селфи с голым торсом в зеркале тренажерного зала или фотографий с охоты на фоне распластанного зверя. Это не делает вас сильными в наших глазах, ведь женщинам больше нравятся добрые и внимательные мужчины. © Roughneck16 / Reddit